Dalla spiaggetta alla fattoria: a Firenze torna Easy Living

- Pubblicità -

A Firenze arriva un nuovo locale all’aperto: “Easy Living in Fattoria” è lo spazio estivo nato a pochi passi da Porta Romana, all’interno di una vera azienda agricola (OVA – Orto Verde Animali), grazie un’idea del gruppo che per anni ha animato la spiaggetta sull’Arno e la Terrazza Marasco. Per tutta la stagione questo luogo sarà animato da una ricca programmazione culturale, dal cinema alla danza, dai libri alle attività per famiglie con gli animali della fattoria (anche in inglese), dal benessere al cibo a chilometro zero.

Easy Living in fattoria: il nuovo spazio estivo di Firenze

Lo spazio di “Easy Living in Fattoria” è aperto ogni giorno dalla ore 17 a mezzanotte in via Poccetti 1, nella zona delle Due Strade, e oltre al punto ristoro, che proporrà anche piatti con i prodotti dell’orto, è stato allestito un palco dove si susseguiranno eventi gratuiti con un calendario settimanale. Dal 26 giugno prende il via la rassegna cinematografica a cura dell’associazione Anémic, da seguire seduti su speciali “poltroncine” ricavate dalle balle di fieno, in stile country (lunedì e martedì). Sul grande schermo arrivano film incentrati sui temi dell’adolescenza e su argomenti di attualità come l’ambiente, il cambiamento climatico e il rapporto fra uomo e natura. Ecco i primi titoli: lunedì 26 Little Miss Sunshine e martedì 27 l’opera prima di Francois Truffault I 400 colpi.

- Pubblicità -

Il mercoledì è il giorno dedicato alla danza contemporanea, in collaborazione con Febbre e Lancia, appuntamento che si apre il 28 giugno con “Lilā”, spettacolo di danze indiane tradizionali con Giulia Marchetti. Vicino all’area ristoro, sarà inoltre allestita una zona dedicata alle attività olistiche e al benessere psico-fisico. Giovedì e venerdì è tempo di musica live. L’associazione Nottola di Minerva invece curerà le iniziative letterarie. La prima presentazione è prevista domenica 25 con la Lettura Animata di La Costituzione degli alberi, di Valeria Cigliola e Elisabetta Morosini (Edizioni Sinnos), a cura di Giulia Cavallini, psicoterapeuta e regista e Silvia Benvenuto, attrice.

Dal 26 giugno Easy Living ospiterà anche lo studio aperto dell’artista Sedicente Moradi, noto a Firenze per le sculture realizzate con legname di recupero. Per alcuni giorni sarà possibile osservare e partecipare alla nascita di un’opera site specific che resterà ad abbellire la fattoria. Ma il progetto di questo spazio estivo evolverà nel corso della stagione: in cantiere c’è anche la possibilità di fare glamping nell’urban farm. Il panorama dei locali estivi di Firenze si arricchisce quindi di una nuova proposta verde.

- Pubblicità -

Cibo toscano a chilometro zero

La particolarità del punto ristoro sarà il menù incentrato su ingredienti principalmente toscani e a chilometri zero, a partire dalle verdure che arrivano dal grande orto biologico della fattoria, fino ad arrivare alle erbe aromatiche coltivate in loco per creare tisane e distillati. E poi bevande di piccoli produttori locali, carne da allevamenti controllati, pizza cotta in un vero forno napoletano, frutta alla brace e cocktail bucolici. E ciò che non sarà utilizzato in cucina potrà essere acquistato in un punto vendita agricolo. Aggiornamenti sulla pagina Facebook di Easy Living.