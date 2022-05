Estate 2022 a Bucolica: il Circolo culturale agricolo

Oltre 100 attività culturali in 100 giorni di programmazione: è l’estate 2022 di Bucolica, il Circolo Culturale Agricolo di Lastra a Signa (Fi) che dal 18 maggio ha riaperto la propria Open Farm. Un luogo lontano dai ritmi frenetici della città dove la natura e la convivialità sono protagoniste. Quest’anno, per la terza stagione consecutiva, Bucolica propone un programma settimanale di attività culturali che ruotano attorno ai temi della biodiversità, cultura e comunità.

Il programma dell’estate 2022 a Bucolica

L’apertura della stagione estiva 2022 del Circolo Culturale Agricolo c’è stata il 18 maggio.

Il programma di questa estate comprende tradizioni popolari toscane, con balli, canzoni e ottava rima. Spazio anche allo yoga e benessere, con yoga nell’oliveta, nindra, meditazione, biodanza, bagno sonoro e automassaggio. Ci sono poi le attività bambini in fattoria, con i centri estivi, l’inglese nell’orto, i laboratori con l’agronomo e gli incontri di avvicinamento al mondo dei cani. Senza dimenticare il trekking, immersi nella natura alla scoperta delle colline di Lastra a Signa, con passeggiate cinofile, ascolto e riconoscimento del canto degli uccelli o delle impronte degli animali selvatici. E poi ancora i workshop di erboristeria, il teatro in natura e le visite in apiario.

Il giovedì si svolge Talk & Taste: qui si parlerà di agricoltura e comunità, tra degustazioni e presentazioni. Giovedì 26 maggio sarà il turno della birra realizzata dal Birrificio Agricolo Rasinia con i Grani Antichi coltivati nei terreni di Bucolica.

A Bucolica lo spaccio agricolo e il “Bar agricolo”

Open Farm è aperta ogni settimana, dal mercoledì alla domenica, dalle 16 alla mezzanotte.

Negli spazi di Bucolica è presente anche uno spaccio agricolo, dove poter acquistare le le eccedenze delle produzioni agricole che non vengono consumate al bar o al ristoro. In vendita ci sono i prodotti dell’azienda come farina e birra di grani antichi, pasta ad essiccazione naturale, miele, marmellate, uova, bottarga di gallina, biscotti di grani antichi all’olio e vino rosso, erbe aromatiche, idromele. Al “Bar agricolo” sono presenti prodotti agricoli da bere e da mangiare: dalla stessa fattoria, da cantine di Lastra a Signa o da altri piccoli produttori agricoli in giro per la Toscana. Lo Spritz è fatto con uno sciroppo agro di finocchietto e susine selvatiche raccolte nei terreni di Bucolica, il vino-spumante proviene da vigne che si trovano nella collina accanto. Tutti i cocktails sono fatti con sciroppi, miele, liquori e botaniche coltivate a Bucolica. Si potranno assaggiare i ceci croccanti dell’ultimo raccolto, bastoncini piccanti fatti con un prodotto di recupero come la crusca di grani antichi o sottoli con le olive e fave scottate dall’orto e infusi freschi con le erbe officinali o succhi di frutta con albicocche raccolte ad un migliaio di metri da dove vengono consumate. Anche il caffè viene torrefatto in Toscana, dopo essere stato acquistato direttamente da un’azienda agricola che gestisce in maniera socialmente responsabile una piantagione in Honduras. Le schiacciate vengono realizzate con i grani antichi coltivati nei campi dell’azienda e vengono farcite con salumi igp, formaggi provenienti da caseifici agricoli e verdure dall’orto. Sono inoltre disponibili piatti freddi per una cena leggera, taglieri, primi con pasta fresca fatta in casa, gli ortaggi del mese, dolci con il miele e le confetture di frutta prodotte dall’azienda. Prenotazioni: +39 366 9793632