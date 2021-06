Locali estivi Firenze: guida 2021 agli spazi aperti per eventi e aperitivo

In centro, sul lungarno, dentro i parchi e sulla spiaggetta dell’Arno. Dimmi che tipo sei e ti dirò quali sono i locali estivi di Firenze che fanno per te e che sono aperti in questo 2021: chioschi e spazi all’aperto sono il luogo giusto per passare la serata in compagnia, sorseggiando un aperitivo, assistendo a concerti o tifando l’Italia agli Europei di calcio. Tutto a ingresso gratuito.

Ovviamente i locali sono tenuti a rispettare le linee guida anti-Covid del governo. E poi no agli assembramenti, sì a distanziamento, igiene delle mani e mascherina. Ecco dunque la nostra guida agli spazi aperti dove passare in sicurezza una serata (o il pomeriggio) durante l’estate fiorentina 2021.

La spiaggetta di Firenze: l’urban beach sotto San Niccolò e il “kiosco” Easy living

Dopo un anno di pausa per il Covid, torna uno dei locali estivi all’aperto più gettonato dalla movida di Firenze: il chiosco sulla spiaggetta di San Niccolò, River Urban Beach, che per il 2021 propone un nuovo allestimento in stile “esotico” con tanto di palme (finte). Fino al 30 settembre, la struttura mette a disposizione lettini, gazebo e ombrelloni, un punto ristoro con hamburger di chianina, schiacciate e piatti di pesce, oltre a un palco per eventi e dj set. C’è pure il maxischermo per vedere le partite dell’Italia agli Europei di calcio. In arrivo infine due campi da beach volley, immancabili su una spiaggia urbana.

Sopra, sulla terrazza, c’è invece il “kiosko” di Easy Living, la realtà che ha gestito in passato la spiaggina sull’Arno. Il casottino in ferro battuto di piazza Giuseppe Poggi è uno dei must della bella stagione, per gli amanti di una birra open air con vista tramonto sull’Arno.

Dove: piazza Giuseppe Poggi

Quartiere 1 – zona San Niccolò

I locali aperti sul lungarno per l’estate 2021: da Habana 500 al Molo di Firenze

D’estate la movida si sposta poco fuori dal centro di Firenze, sul lungarno alle “spalle” di piazza Santa Croce: 600 metri di argine che si popolano di localini e chioschi, da Habana 500, fino allo spazio della Toraia e al Molo Firenze. Partiamo dal giardino di lungarno Pecori Giraldi, uno spazio verde per due: Habana 500 che porta a Firenze sapori, note e atmosfere del Latino America, e il Fiorino sull’Arno con aree food e relax, tra musica e iniziative.

Sul lungarno del Tempio torna la Toraia, che accanto all’offerta di cibo con hamburger e street food di qualità, propone eventi culturali, scuole di ballo, laboratori per bambini e lezioni di yoga. A poca distanza Dogana Beach, per un aperitivo, una cena o un cocktail all’aperto. Il viaggio si chiude arrivando al “Molo” di Firenze, l’ultimo dei locali estivi aperti su questa striscia verde: l’area su lungarno Colombo è stata totalmente rinnovata per il 2021. C’è un palco galleggiante per gli eventi, un molo temporaneo per escursioni in barca lungo il fiume e anche tanto sport.

Dove: tra lungarno Pecori Giraldi e lungarno Colombo

Quartiere 2 – lungarni

Manifattura Tabacchi Firenze: dall’aperitivo al cinema all’aperto, gli eventi per l’estate 2021

Più che un locale all’aperto è un enorme spazio architettonico che d’estate cambia faccia. Stiamo parlando della Manifattura Tabacchi, la location più europea di Firenze, che per l’estate 2021 tra il giardino della Ciminiera e la piazza dell’Orologio ospita un programma di eventi fatto di mostre, installazioni, laboratori, musica e cinema all’aperto (l’arena a cura della Fondazione Stensen apre il 18 giugno e va avanti fino al 1° settembre). È anche uno dei luoghi di Firenze più frequentati per fare un aperitivo “cool”, tra il green bar curato da Soul Kitchen, il bentō giapponese di TodoModo e la trippa di Eredi Nigro. Qui le info sugli eventi dell’estate alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

Dove: Manifattura Tabacchi, ingresso via delle Cascine 35

Quartiere 5 – zona Piazza Puccini

L’aperitivo (con vista) da Villa Bardini

Anche questo non è un locale vero e proprio, ma è una delle novità dell’estate 2021 a Firenze: Villa Bardini dà la possibilità di fare un aperitivo nella terrazza delle rose affacciati sul panorama del centro storico. In questo spazio arriva il Chiosco dei Renai, un progetto di street food nato a Castelfiorentino. Da giugno a settembre, dal giovedì alla domenica è possibile riservare un posto tra le 19 e le 23 e gustare vini locali, cocktail e tapas. Prenotazione obbligatoria, parcheggio gratuito al Forte Belvedere. Informazioni nel nostro articolo dedicato all’aperitivo a Villa Bardini.

Dove: Villa Bardini, Costa San Giorgio 2

Quartiere 1 – tra Forte Belvedere e piazzale Michelangelo

Fi-gò, il nuovo spazio estivo all’Ippodromo delle Mulina di Firenze

Per l’estate 2021, arrivano novità dal parco delle Cascine di Firenze. Mentre l’anfiteatro si trasforma nell’Ultravox arena per ospitare concerti fino a settembre, torna a vivere anche l’ippodromo delle Mulina grazie a “Fi-gò”, che apre alle 11 del mattino e rimane attivo fino a sera. Nel pratone dell’ippodromo solarium (con a disposizione doccia e camerini), beach volley, area fitness, zona kids, spazio smart working e un grande palco per gli eventi serali, dalla scuola di ballo ai concerti. Per l’happy hour ci sono a disposizione 12 stand di street food o è possibile prenotare l’apericena servito al tavolo. L’ingresso è gratuito. Dettagli sul sito ufficiale.

Dove: ex Ippodromo delle Mulina, viale del Pegaso

Quartiere 1 – zona parco delle Cascine

Pia – Palazzina dell’Indiano

Proprio al limitare del parco delle Cascine, dove il fiume Arno incrocia il Mugnone, con vista sul Ponte all’Indiano, il Golden Gate di casa nostra: è qui che si trova Pia – Palazzina Indiano Arte, che ha riaperto con libri e tanti eventi del centro di produzione Virgilio Sieni. Un centro artistico, ma anche un luogo di sosta con il “Ristoro dell’indiano”, il bistrot al piano terra con tavolini e panche nel piazzale, aperto da mattina a sera. Attenzione particolare alle soluzioni sostenibili: pure la cannuccia del cocktail è compostabile, perché fatta di pasta asciutta.

Dove: Piazzale dell’Indiano 1 (accanto al monumento dell’Indiano)

Quartiere 1 – parco delle Cascine

Off Bar: il locale all’aperto al Lago dei Cigni della Fortezza da Basso

Tra i locali di Firenze aperti per l’estate 2021, l‘Off Bar è uno dei must: nei giardini della Fortezza da basso di Firenze, intorno al Lago dei Cigni, arrivano dj set, concerti, cinema sotto le stelle e i match della nazionale di calcio proiettati sul maxischermo. Lo spazio è aperto dalle 11 del mattino in poi e quest’anno propone anche piatti tailandesi, in collaborazione con il ristorante Icchethai, e la pizza di Don Fefè. Nel nostro articolo i dettagli sul programma dell’Off bar.

Dove: piazza Oriana Fallaci – intorno al Giardino dei Cigni

Quartiere 1 – zona Fortezza da Basso

InStabile Culture in Movimento: lo spazio estivo del circolo la Loggetta di Firenze

C’è “vita” a Firenze sud, sulla sponda destra dell’Arno: in via della Funga, sotto il Ponte di Varlungo, torna per il secondo anno consecutivo lo spazio estivo gestito da InStabile Culture in Movimento, un luogo indipendente per le arti dello spettacolo dal vivo, nel giardino del circolo Arci La Loggetta. In programma concerti, spettacoli, teatro e circo contemporaneo. L’ingresso è libero, ogni sera a partire dalle ore 18, qui la programmazione aggiornata. A disposizione anche un cocktail bar e il ristorante Natura&Vino, che serve piatti a km zero e pizze preparate con farina semintegrale e lievito madre di grani antichi macinati a pietra.

Dove: via della Funga 27/a

Quartiere 2 – zona Ponte di Varlungo

Festa del Mugello 2021 a Firenze sud

E’ una sorta di sagra mugellana in pianta stabile, ospitata per l’estate 2021 nello spazio all’aperto accanto al Tuscany Hall (ex Obihall) di Firenze sud. Attiva ogni sera dalle 19.30 in poi, la Festa del Mugello propone piatti tipici, grazie alla griglieria e al ristorante. La novità è il lounge bar. A disposizione inoltre uno spazio per i bambini. Sul maxischermo si possono vedere tutte le partite degli Europei di calcio e seguire le gare delle olimpiadi di Tokyo.

Dove: lungarno Aldo Moro 5 (nel giardino del Tuscany Hall)

Quartiere 2 – Firenze sud

Light a Campo di Marte e La Montagnola a Coverciano

Ci sono locali estivi aperti anche fuori dal centro. Nei giardini di Campo di Marte, alle spalle dello stadio, torna il chiosco di Light con eventi gratuiti, cinema e dj set. Il menu dello spazio ristoro propone burger di chianina, pizza e piatti veg. Apertura dalle 17 in poi. A Coverciano il giardino di via Salvi Cristiani si anima con “La Montagnola“, uno spazio estivo frequentatissimo nella zona per le iniziative gratuite e la proposta food, che nel 2021 cresce grazie al Pizzagnolo.

Dove: Giardini di Campo di Marte (dietro lo Stadio) e giardino di via Salvi Cristiani

Quartiere 2 – Campo di Marte e Coverciano

I locali estivi di Firenze che apriranno per l’estate 2021: da Villa Vittoria all’Anconella Garden

Questa nutrita truppa di locali aperti a Firenze per l’estate 2021 si arricchirà nel giro di poche settimane: Villa Vittoria ha annunciato che ripartirà anche quest’anno (ma ancora manca la data), mentre dal 16 giugno la Limonaia di Villa Strozzi inaugura la nuova stagione. In questo mese di giugno si attende inoltre la riapertura delle Serre Torrigiani in piazzetta. E ancora il Giardino dell’Artecultura e l’Anconella Garden torneranno presto a vivere, visto che i due spazi sono stati recentemente assegnati dal Comune agli stessi gestori degli anni passati. Le novità 2021 saranno gli eventi nel giardino delle Rose e in piazza San Marco.