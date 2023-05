Limonaia di Villa Strozzi: eventi e concerti (gratis) per l’estate 2023

- Pubblicità -

Finalmente un po’ di sole e con lui anche l’allegria e la voglia di stare insieme. A pochi passi dalla città, arrivano le buone notizie: mercoledì 24 maggio 2023 è partita la stagione estiva della Limonaia di Villa Strozzi, che animerà i prossimi mesi con un ricco programma di eventi, curati dalle associazioni “La Limonaia” e “Fiore sul vulcano”, tutti a ingresso gratuito. Festival, musica dal vivo e dj set, spettacoli teatrali, street food e molto altro ancora saranno quindi protagonisti di questo versatile luogo, uno dei più importanti punti di riferimento ricreativi e culturali di Firenze, con ingresso da via Pisana, 77 (zona Ponte ala Vittoria – piazza Pier Vettori).

L’offerta culturale è suddivisa in tre spazi: il giardino, il teatro all’aperto e la sala polivalente. Nel primo, aperto al pubblico dal martedì alla domenica, saranno offerte attività accessibili senza costi, dalle conferenze ai concerti dal vivo, fino al dj-set. Nel teatro open air saranno ospitati invece manifestazioni di primo piano, tra i quali si ricordano il Jazz Festival, il Pride, gli appuntamenti dell’Estate Fiorentina e i tanti spettacoli di danza, prosa e musical, ma anche match di improvvisazione teatrale e cineforum. La sala polivalente ospiterà eventi di Pitti Immagine e serate di gala, ma diventerà anche uno spazio espositivo per mostre d’arte e fotografiche. Infine, ad arricchire il tutto, si segnala che nell’area ristoro è possibile assaggiare anche l’immancabile pizza con Hops pub in collaborazione con Pizza Bike.

Il programma settimanale: eventi e concerti alla Limonaia di Villa Strozzi

La Limonaia di Villa Strozzi, uno dei 12 locali all’aperto dell’Estate Fiorentina 2023, propone ogni sera un evento diverso. Due giorni a settimana il programma è affidato a “Fiore sul Vulcano”: sul palco si alterneranno talk su temi di attualità e live performance di band del panorama toscano e italiano, mercoledì con “Fiori e limoni” e il venerdì con “Notti sul Vulcano”. Gli appuntamenti del giovedì sono targati The Shade con “Lemon Summer Park”, in collaborazione con l’associazione Arcigay Firenze: Drag Show, Lip Sync, Ballroom, Impro Queer, Stand Up Comedy, Queer Culture. Il sabato sarà invece l’associazione Sahara 76 ad animare il giardino de La Limonaia con “Arabica”, un allestimento eco-sostenibile, in cui verranno proposti dj set dai ritmi intensi e accattivanti, vibrazioni musicali create per rilassarsi a fine giornata in cui il mondo mediorientale si fonderà con quello occidentale.

Tanti i live da giugno a settembre, cuore della programmazione estiva 2023, con l’associazione “Fiore sul vulcano”: sul palco esterno e nel teatro sul “tetto” della Limonaia di Villa Strozzi si esibiranno band dalla Toscana e da tutta Italia. Tra questi Oodal e Tirreno (venerdì 2 giugno), il rapper Shana 24K (9 giugno) e Cucina sonora (16 giugno). Venerdì 30 sarà poi la volta di Nervi, mentre il 14 luglio arriva alla Limonaia Costì, il nuovo progetto solista del bassista degli Street Clerks Cosimo Ravenni. Il 21 luglio Flame Parade e il 28 Kenobit.

Incontri e talk

L’associazione “Fiore sul Vulcano” presenta anche una serie di incontri dedicati alle etichette discografiche indipendenti, tra cui Annibale, Clinica dischi, Dischi sotterranei, Ferramenta, Pioggia rossa dischi e Supernova. Nel programma inoltre numerosi talk su temi di attualità, in collaborazione con il progetto radiofonico di Novaradio “La svolta”. Tra questi, si ricordano quello di Antonella Bundu e lo street artist Cibo “Cosa resta della Repubblica”, in programma per il 2 giugno, l’intervista agli attivisti di Ultima Generazione (venerdì 16 giugno), “Sulle tracce del mostro di Firenze” con il fumettista Giuseppe Di Bernardo e il drammaturgo Eugenio Nocciolini (23 giugno) e ancora “OnlyFans, il sexy business” con Agnese Ghiori (21 luglio).

Cinema sotto le stelle

Alla Limonaia di Villa Strozzi, in questa estate 2023, non mancano gli eventi per gli appassionati di cinema. Mercoledì 26 luglio e 2 agosto sarà infatti proiettata sul grande schermo una mini rassegna cinematografica insieme all’associazione “In fuga dalla bocciofila”. Ci saranno anche alcune serate speciali, tra le quali la proiezione del docufilm “Le chiavi di una storia” di Federico Micali, dedicato alla comunità dell’Isolotto e al suo ‘prete ribelle’ Enzo Mazzi (martedì 30 maggio) con ospite don Alessandro Santoro, e – sempre dello stesso regista – “L’Universale”, film dedicato alla storica sala cinematografica di San Frediano e preceduto da un talk (mercoledì 5 luglio). E ancora il documentario “Gli ultimi rimasti”, incentrato sul Centro storico Lebowski (30 agosto). La programmazione non finisce certamente qui, quindi vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sulla pagina Facebook oppure scrivendo a [email protected]