Nuoto libero, acqua fitness e balneazione, ma anche novità come le attività subacquee e una formula evergreen pensata per gli over 65, senza dimenticare il food con aperitivo e brunch: da venerdì 28 maggio alla piscina Le Pavoniere di Firenze prende il via la stagione estiva 2021.

Tutte le novità del 2021 alla piscina nel parco delle Cascine di Firenze

Lo spazio della piscina de Le Pavoniere nel parco delle Cascine di Firenze riparte in vista dell’estate 2021 con tante proposte, che vanno ad affiancarsi alle abituali attività di nuoto libero e acqua fitness e alla balneazione a cura come sempre di Uisp Unione Italia Sport Per Tutti. Per la prima volta viene proposta una formula evergreen rivolta agli over 65, per tenersi in forma all’aria aperta: ginnastica, sole e piscina per tre giorni a settimana. Tra le new entry anche le attività subacquee svolte da Maxisub e ASD Shark.

Per esplorare le varie zone del parco si potranno noleggiare pattini e bici grazie al servizio a cura di Roller Club Firenze. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme anticovid. È possibile prenotare e pagare online per ingresso e attività piscina, saltando la fila, su questo sito.

Il programma della stagione estiva 2021 alla piscina Pavoniere

Questo il programma settimanale 2021 alla piscina Pavoniere, con le fasce orarie in cui si svolgono le diverse attività (ingresso via della Catena 2)

balneazione giornaliera : dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.30

: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.30 balneazione pomeriggio : dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 19.30

: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 19.30 nuoto libero : da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 19.30 alle 20.30;

acqua fitness: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 13.15 alle 14.00; martedì –

giovedì dalle 19.30 alle 20.15

: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 19.30 alle 20.30; acqua fitness: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 13.15 alle 14.00; martedì – giovedì dalle 19.30 alle 20.15 Evergreen ginnastica – sole – piscina attività rivolta agli over 65 anni: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8.30 alle 13.00, nel pacchetto compresa 1 ora di ginnastica dolce con istruttori UISP qualificati

– sole – piscina attività rivolta agli over 65 anni: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8.30 alle 13.00, nel pacchetto compresa 1 ora di ginnastica dolce con istruttori UISP qualificati Per i bambini dai 6 agli 11 anni dal 14 giugno al 10 settembre (turni settimanali) si terranno i Centri Estivi Multisport Uisp, con giochi mirati a sperimentare differenti discipline sportive, attività di promozione degli stili di vita sani e laboratori.

Il ristorante Le Pavoniere Firenze: pranzo, cena, aperitivo e brunch

Totalmente rinnovati anche il ristorante pizzeria e la zona del giardino. Le Pavoniere propongono colazione, pranzo e cena tutti i giorni della settimana a partire dalle 8.30 e la domenica torna il brunch. Il pomeriggio dal lunedì al venerdì (ore 16-18) si rinnova la collaborazione con Radio Toscana. Poi a seguire aperitivi, cocktail ed eventi culturali. Con l’avvio delle attività di venerdì 28 maggio Le Pavoniere vanno ad aggiungersi agli altri spazi di Firenze che in questi giorni stanno inaugurando la stagione estiva 2021.