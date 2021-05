Spazi estivi 2021 a Firenze: i primi locali aperti, dalla Toraia a Light

Timidi passi (distanziati) per la movida fiorentina. A pochi giorni dallo spostamento del coprifuoco alle 23, a Firenze i primi spazi estivi inaugurano la stagione 2021: i locali già aperti alla sera si contano sulle dita di una mano, ma presto l’elenco diventerà più lungo. Poco fuori dal centro storico, ripartenza sul lungarno del Tempio grazie a due aree che tornano ad “accendersi” con street food, cocktail ed eventi (Toraia e la vicina Dogana Beach). In periferia invece riaprono i chioschi nei giardini di Campo di Marte e di Coverciano e, a metà giugno, lo spazio di teatro e musica del Varlungo. Per gli altri eventi del weekend (22-23 maggio) vi rimandiamo alla nostra guida.

In vigore le regole anti-Covid: anche a Firenze i bar e tutti i servizi di ristorazione chiudono all’ora del coprifuoco (le 23 fino al 7 giugno), mentre fino al 1° giugno è consentita la consumazione solo seduti ai tavoli all’aperto, dove possono sedere al massimo 4 persone non conviventi. Gli ingressi a tutti gli spazi estivi di Firenze sono contingentati.

Spazi estivi sul lungarno: aperti Toraia e Dogana Beach, in arrivo Molo Firenze

Anche in tempi di Covid, gli spazi estivi e i locali all’aperto tra lungarno del Tempio e lungarno Colombo restano i preferiti dalla movida fiorentina. Da venerdì 21 maggio riapre La Toraia, con un’area tutta open air dove gustare hamburger di chianina che arrivano dall’omonimo allevamento di Sinalunga, e partecipare a eventi e iniziative per grandi e piccoli. A poca distanza è già attivo un altro degli spazi estivi di Firenze, Dogana Beach, con tavoli e panche di legno su cui accomodarsi per assaporare drink, stuzzichini o una cena. Apertura dalle ore 17.

Musica, arte ed eventi sono in cantiere inoltre nello spazio di Molo Firenze, su lungarno Colombo: la data ufficiale di apertura non c’è, ma si sta lavorando per inaugurare la stagione entro l’ultimo weekend di maggio. Tra gli appuntamenti già in programma il concerto dei Manitoba il 3 giugno con ingresso contingentato ma gratuito.

Nei giardini di Campo di Marte: Light 2021

Musica dal vivo, iniziative e uno schermo per rassegne di cinema sotto le stelle e per seguire le partite degli Europei 2021. Sono questi gli ingredienti di un altro degli spazi estivi di Firenze che ha aperto dal 20 maggio: si tratta di Light – il Giardino di Marte, locale open-air che da sei anni ha trovato casa nel parco pubblico dietro lo Stadio Artemio Franchi. Accanto agli eventi gratuiti, nel rispetto delle norme anti-Covid, l’area ristoro che sul suo menu propone hamburger di carne chianina, pizza e proposte vegetariane. Apertura dalle 17 in poi.

La Montagnola a Coverciano, insieme al Pizzagnolo

Sempre sul fronte degli spazi estivi alla periferia di Firenze, da giovedì 20 maggio 2021 ha riaperto La Montagnola, nel giardino di via Salvi Cristiani, a Coverciano. Dopo lo stop dell’anno scorso, a seguito dell’emergenza Covid, questo locale ha deciso di tornare in piazza in vista dell’estate fiorentina. C’è anche una novità in cucina, perché alla Montagnola arrivano le pizze del Pizzagnolo, dal lunedì alla domenica dalle 17.30 in poi. Definito il programma di eventi settimanali: domenica e lunedì selezione musicale a cura di Pompa Dj; martedì cinema sotto la Quercia; mercoledì teatro, poesia e improvvisazione; giovedì animazione per bambini; venerdì jazz; sabato musica dal vivo. Sono possibili variazioni nelle settimane degli Europei di Calcio 2021, per permettere di vedere le partite.

Lo spazio “Instabile” di Firenze: il locale all’aperto del Varlungo

Spettacoli di circo, teatro, musica dal vivo. Il programma di “InStabile 2021” è pronto: lo spazio estivo di Firenze sud, in via della Funga sotto il Ponte di Varlungo, apre le porte da giovedì 10 giugno. L’inaugurazione è affidata ai concerti dei Fiati sprecati (ore 19) e del gruppo Trinadamas World Music (ore 21.30) per poi continuare con un un weekend di eventi. Venerdì 11 giugno Alchermes Spirit Band, sabato 12 Cubania Y Tradicion, domenica 13 il balloon show di Giulivo clown.

Aspettando gli altri spazi estivi 2021 di Firenze: da Villa Vittoria all’Off Bar

Lavori in corso intorno al Lago dei Cigni, nel giardino della Fortezza da Basso, dove sta per tornare l’Off Bar, uno degli spazi storici dell’estate fiorentina: si vocifera che l’apertura 2021 sia fissata per giovedì 27 maggio, ma si attende la conferma sulla pagina Facebook ufficiale. A pochi passi, qualcosa si muove anche a Villa Vittoria, che da mesi ha annunciato la volontà di riaprire per l’estate 2021. A giugno poi tornerà attivo l’urban garden di Serre Torrigiani in piazzetta, in piazza dei Tre Re, a poca distanza da piazza della Repubblica.