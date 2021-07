Serre Torrigiani, piazzetta dei Tre Re: eventi e cibo nel centro di Firenze

Dal 5 luglio 2021 è tornata a vivere la piazzetta dei Tre Re (detta anche semplicemente piazza), nel cuore del centro storico di Firenze, dove Serre Torrigiani ha riallestito un locale all’aperto: un urban garden con piante, tavolini, tanto verde e bistrot, che si animerà grazie a iniziative ed eventi. Torna così a vivere il piccolo slargo a pochi passi dai principali monumenti fiorentini. Ecco come arrivare alla piazzetta dei Tre Re: da piazza della Repubblica (dal vicolo tra la Rinascente e il chiosco dell’edicola), da via Orsanmichele oppure da via dei Calzaiuoli.

Serre Torrigiani in piazzetta dei Tre Re, gli orari 2021

Piante rampicanti, fiori, alberi (in vaso), tappeti verdi che ospitano sedie e tavolini, dove mangiare uno spuntino o prendere un aperitivo: si presenta così la piazzetta dei Tre Re di Firenze dopo il restying estivo curato da Serre Torrigiani, un luogo che è aperto tutti i giorni per la stagione estiva 2021 da mattina a sera, con orario 11.00 – 23.00. Resta attiva anche la “casa madre”, ossia il bistrot delle Serre Torrigiani in via Gusciana, vicino Porta Romana.

Quest’anno la stagione nella piazza dei Tre Re è partita in ritardo, a causa dei problemi legati all’emergenza sanitaria, ma gli organizzatori sembrano intenzionati a recuperare il tempo perduto. Per rimanere aggiornati sulle iniziative è possibile consultare la pagina Facebook di “Serre Torrigiani in piazzetta”. Qui invece la guida ai locali all’aperto di Firenze per la stagione estiva 2021, dal centro alla periferia.

La storia della piazza dei Tre Re, nel centro di Firenze

La riapertura di questo spazio dell’Estate Fiorentina, firmato Serre Torrigiani, è stata salutata con soddisfazione dal sindaco di Firenze Dario Nardella: “Finalmente riapre la piazzetta dei Tre Re – ha commentato sui social – Vi ricordate com’era solo qualche anno fa? Ora è un luogo riqualificato, pieno di verde e tutto da vivere, soprattutto d’estate. Uno spazio di socialità restituito a Firenze“. Proprio questo luogo, centralissimo, era finito sotto i riflettori a causa del degrado e della sporcizia. Da sei anni si anima durante la bella stagione grazie allo spazio curato da Serre Torrigiani.