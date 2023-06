Scandicci Open City 2023, oltre 160 eventi estivi in città

- Pubblicità -

Oltre 160 eventi in tutta Firenze fino al 24 settembre: tutto questo è possibile grazie a Scandicci Open City 2023, “il cantiere della meraviglia” a cielo aperto. Piazze, giardini, ville e castelli ospitano musica, cinema, teatro, danza, e molto altro ancora. Sono 28 le associazioni coinvolte. Un cartellone fatto di tanti generi diversi, per tutte le età e tutte le tasche (gli eventi sono tutti ad ingresso libero o con biglietti a prezzo contenuto). Ed è proprio così: in estate la città diventa un luogo di divertimento per tutti.

Il programma di Scandicci Open City 2023

Il programma di Scandicci Open City è sempre molto ricco, e lo vedremo a breve mese per mese. Ci sono così tante iniziative che non si possono perdere! Tra queste, ricordiamo le principali: l’arena estiva cinematografica al Pomario del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63), gli appuntamenti al fresco del Parco di Poggio Valicaia come il cinema nel bosco (via della Poggiona, 6 A) per grandi e piccini, la musica elettronica de La Chute, il ritorno del Teatro Studio Krypton e la prima edizione di “Altre Spiagge”, festival di cultura queer. E ancora, il progetto di Tempo Reale al carcere di Sollicciano (via Girolamo Minervini, 2r), il Festival economia e spiritualità, la danza contemporanea del Festival Nutida e gli omaggi a Calvino, Dalla e Battisti. Tornano infine il Cirk Fantastik, il jazz nelle fattorie e agriturismi del territorio, oltre a 60 appuntamenti nei circoli cittadini.

Gli ultimi appuntamenti di Giugno

Tra gli ultimi appuntamenti di Giugno ricordiamo mercoledì 21 (ore 21:15) il Tributo a Lucio Battisti suonato dal vivo da Francesco Rainero (voce, chitarra e pianoforte), Niccolò Chimenti (chitarra, cori e tastiere), Eugenio Nardelli (batteria) e Luca Silvestri (basso) al Parco e Pomario del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63). Nello stesso luogo, domenica 25 (ore 21:30) ci sarà la proiezione del film “Le otto montagne” di Van Groeningen, C. Vandermeersch e con Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Elisabetta Mazzullo. Sarà presente anche l’attrice Elisabetta Mazzullo. Si prosegue mercoledì 28 (ore 21:00) con “I cappuccetti”, spettacolo per bambini (dai 3 ai 10 anni) e famiglie, che si terrà al Circolo ARCI Le Bagnese. Il mese di giugno chiude le sue porte con “Rossella e le altre” (storia di Rossella Casini) venerdì 30 (ore 21:00).

Scandicci Open City 2023, gli eventi di Luglio

“Scandicci Open City 2023” prosegue anche nel mese di luglio con tantissimi eventi in programma. In questa breve guida, abbiamo sintetizzato alcuni dei migliori in cartellone. Sabato 1 (ore 19:30) alla Fattoria di Roncigliano (via di Roncigliano, 6) apericena e concerto di Flux Trio – Franco Santarnecchi tastiere, Riccardo Onori chitarra e Donald Renda batteria; a seguire (ore 21:00) Baby Dee in concerto. Alle ore 20:00 di sabato 8, al Parco di Poggio Valicaia (via della Poggiona, 6 A), ci sarà poi una divertente cena anni Ottanta, seguita dalla proiezione del film (genere: commedia) “Bianco Rosso e Verdone” di e con Carlo Verdone.

Altro Tributo, questa volta a Lucio Dalla interpretato dal vivo da Tommaso Novi, Luca Guidi, Giulia Pratelli e Giorgio Mannucci, si terrà al Parco e Pomario del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63) alle ore 21:15. Sempre all’Acciaiolo lo spettacolo “Le città indivisibili” di e con Ciro Masella (ore 21:30). La rassegna degli eventi del mese di luglio si chiude alle ore 21:00 di lunedì 31 nel medesimo luogo con “Family Affairs” di Flavia Pezzo, regia di Fulvio Cauteruccio.

Le iniziative in programma ad Agosto

Anche ad agosto proseguono le iniziative di Scandicci Open City 2023: mercoledì 2(ore 21:00), nell’Abbazia di San San Salvatore e San Lorenzo a Settimo (via S. Lorenzo a Settimo, 19) ARCA AZZURRA Estate a Badia presenta Paolo e Francesca, mentre alle ore 21:15 di venerdì 4 a Villa di Vico (via del Lago, 26) ci sarà “Musica Son: Capolavori dell’Ars nova Italiana Ensemble La Reverdie”. Martedì 22, alle ore 21:00, sempre ARCA AZZURRA, presenta “Panico ma rosa”.

Si prosegue sabato 26 alla Casa del popolo Rita Atria Vingone (via Roma, 166) con talk sulla casa del popolo e la sua resistenza (ore 19:00) e con “Impro Queer” (ore 21:00). Gli appuntamenti di agosto terminano giovedì 31 al Parco di Poggio Valicaia (via della Poggiona, 6 A) con “La marcia degli alberi” – Letture animate per bambini con laboratorio di origami (ore 16:00) e con “Tre passi – passeggiata spettacolo” da piazza Resistenza al Parco di Poggio Valicaia (ore 19:00).

Le sorprese non finiscono qui: il mese di settembre

Grazie a Scandicci Open City 2023″ anche settembre rivela molte sorprese: si parte venerdì 1 al Parco e Pomario del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63) con “Tra le Scatole” di Giulio Lanzafame, performer e clown (ore 18:30) e con “Hanger?” di Mario Levis, clown, teatro fisico e musicista (ore 21:00). Domenica 10 al Parco di Poggio Valicaia (via della Poggiona, 6 A) proiezione del film “Robin Hood” (ore 20:30) e pizza all you can eat (ore 19:30). Si chiude la rassegna estiva di “Scandicci Open City 2023” lunedì 25 (ore 18:00) con il Festival di Economia e Spiritualità – Meditare e sognare un mondo nuovo. Scienza, economica e spiritualità in dialogo con il prof. Stefano Mancuso in collaborazione con Ricostruire la vita.

Il programma completo delle iniziative (in costante aggiornamento) è disponibile sul sito ufficiale di Scandicci Open City.