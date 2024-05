3 giorni di eventi in piazza SS Annunziata per “La cooperazione in festa”

- Pubblicità -

Al via in piazza Santissima Annunziata a Firenze una tre giorni di incontri, degustazioni, laboratori, presentazioni di libri e musica. Tutto a ingresso gratuito. Giovedì 23 maggio, alle ore 16, prenderà il via “La cooperazione in Festa”, l’iniziativa promossa da Legacoop Toscana per celebrare i 50 anni di vita dell’associazione di categoria, che continuerà fino a sabato 25.

“Questa Festa è l’occasione per ripercorrere cinquant’anni di storia, cinquant’anni di impegno delle cooperatrici e dei cooperatori per cambiare in meglio la nostra comunità e per immaginare insieme un futuro ancora segnato da quegli ideali – spiega il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini –. Nella prima giornata parleremo di lavoro con importanti ospiti. Il lavoro è l’elemento costitutivo delle cooperative e oggi è sempre più povero, sempre più precario, troppo spesso senza diritti e senza regole. Dobbiamo ridare valore al lavoro per assicurare alle persone dignità e sicurezza, nel rispetto della legalità”.

- Pubblicità -

Gli eventi di giovedì 23 maggio in piazza Santissima Annunziata

L’evento prenderà il via con il taglio del nastro della mostra fotografica “Cooperazione, un’idea di società” ospitata nel Museo degli Innocenti e visitabile fino al 2 giugno. L’esposizione ripercorre attraverso foto storiche, immagini, testimonianze dirette, le principali tappe che hanno segnato la storia del movimento cooperativo in Toscana dalle origini ai giorni nostri.

A seguire, alle ore 17 sul palco principale si terrà l’incontro “Legalità e lavoro”, moderato dal presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini, a cui interverranno Maria Grazia Gabrielli, segretaria confederale CGIL, Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, Dario Nardella, sindaco di Firenze, il colonnello Alfonso Pannone, capo della Dia di Firenze, Riccardo Nencini, presidente Cooplat e Assunta Astorino, responsabile Dipartimento Welfare Legacoop Toscana.

- Pubblicità -

In piazza Santissima Annunziata ci saranno anche degustazioni gratuite a cura delle cooperative agricole toscane e laboratori per bambini e ragazzi organizzati dalle cooperative sociali (le attività sono su prenotazione). Presenti anche due punti ristoro, il bar Coop.fi e il food truck “Tuttibuoni”, oltre a uno spazio libreria. Qui alle 18.30 Ilaria Rossetti presenterà “La fabbrica delle ragazze”. A chiudere la prima giornata della “Cooperazione in Festa” sarà il concerto di T-Bone & the Hollywood Party, in programma dalle 21. Gli eventi proseguono poi venerdì, per tutta la giornata, e sabato mattina (programma sul sito ufficiale).

La storia di Legacoop Toscana

La Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue venne costituita ufficialmente nel 1974 come articolazione regionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue. Il primo Congresso si tenne a Firenze, al Palazzo dei Congressi, il 30 e 31 gennaio 1974. Oggi Legacoop Toscana conta 2 milioni di soci e oltre 700 cooperative associate, distribuite nei settori Consumo, Produzione e Servizi, Welfare, Agroalimentare e pesca, Culturmedia, Altre cooperative.