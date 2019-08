Come ogni estate, torna l’Antica fiera di Lastra a Signa, una tradizione che va avanti da 238 anni con un ricco programma di eventi e novità per l’edizione 2019. Sbandieratori, falconieri, la tradizionale mostra del bestiame, artigianato, mercatini, giochi per bambini e fuochi d’artificio: sono questi gli eventi della manifestazione, conosciuta in passato anche come fiera di mezzagosto.

La festa anima per un intero weekend, da venerdì 30 settembre a domenica 1 settembre il centro storico della cittadina alle porte di Firenze .

La “mappa” della fiera di Lastra

Per 3 giorni il giardino delle Mura ospita spettacoli e esposizioni di falchi, oltre che arcieri a cavallo. Tra le novità, per l’edizione 2019 dell’Antica fiera di Lastra a Signa la mostra del bestiame trasloca in piazza Garibaldi, vicino alle mura, per permettere a grandi e piccoli di vedere bovini, ovini, animali da cortile, cavalli e alpaca. Sempre nella zona viene allestita l’area kids dedicata agli eventi per famiglie: i bambini possono ad esempio cimentarsi con il memory gigante, il gioco dell’oca umano, il tiro ai barattoli e quello alla fune.

Sabato e domenica è possibile anche fare un “tour” speciale della fiera, salendo gratuitamente su una carrozza trainata da cavalli, altra novità del 2019. Spazio inoltre all’artigianato locale che invade con le sue creazioni l’Antico Spedale di Sant’Antonio, dove osservare al lavoro i maestri del fatto a mano, mentre per le vie del centro prendono posto bancarelle e mercatini.

Antica fiera di Lastra a Signa 2019, gli eventi in programma

Ad aprire la fiera, venerdì 30 settembre alle 18.30, sono, per la prima volta, i figuranti in costume del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, che sfilano insieme ai falconieri fiorentini, al Gruppo storico dei Castelli di Lastra e Malmantile e alla Compagnia delle Torri e delle Arti in Gioco di Scandicci.

La serata di venerdì prosegue con la cena in via XXIV maggio, organizzata insieme ai commercianti. Alle 21.00 poi la gara podistica “L’Americana alla Lastra” per le vie del centro e dalle 22.00 lo spettacolo della Notte della Pizzica e della Taranta.

Il secondo giorno dell’Antica Fiera di Lastra a Signa vede la sfilata di cappelli e borse in paglia ideate dagli studenti del Mita di Scandicci (ore 21.00, XXIV maggio), disco music in piazza del Comune e il concerto dei Bretella’s Gang Band (entrambi gli eventi inziano dalle ore 21.30).

E i fuochi d’artificio musicali

Domenica primo settembre al giardino delle mura Niente da fare in concerto (ore 18.30) e il live di Madrigale Music allo stadio (ore 21.30). Molto atteso, come ogni anno, il gran finale: dalle ore 23.30 allo stadio comunale di Lastra a Signa si svolge lo spettacolo dei fuochi d’artificio sparati a ritmo di musica, per uno show di luci e suoni. Aggiornamenti sul sito del Comune di Lastra. In questa sezione invece gli eventi del weekend a Firenze.