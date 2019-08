L’ultimo fine settimana di agosto o il 1° di settembre: da qualunque parte si guardi è sempre un weekend e a Firenze sono tanti gli eventi per passare la giornata o la serata in compagnia, seguendo uno dei tanti concerti all’aperto o partendo per una gita nei dintorni della città. Ecco cosa fare venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019, in rigoroso ordine cronologico.

Copula Mundi

Un fine settimana da passare sul prato del Quercione nel parco delle Cascine, dove arrivano gli eventi dell’Estate Fiorentina con l’edizione 2019 del festival culturale “Copula Mundi”. Da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre ogni sera uno spettacolo diverso, tra concerti e dj set. Nel pomeriggio invece incontri, laboratori per bambini e i tornei dei mondiali antirazzisti della Uisp.

Nel nostro approfondimento il calendario di Copula Mundi 2019.

The New Generation festival

Opera, musica e teatro interpretati da giovani talenti under 35. Tra gli eventi del weekend a Firenze figura anche “The New Generation festival 2019”, in corso fino al 31 agosto nel giardino Corsini dov’è allestito un palcoscenico e una platea per 500 spettatori.

Venerdì 30 è protagonista il jazz con l’anteprima mondiale Dal Blues Al Bebop: Lo Spirito Di Harlem, gran finale sabato 31 con la replica dell’opera Le nozze di Figaro di Mozart, diretta dal maestro Jonathan Santagada con l’Orchestra Senzaspine. E dalle ore 23.00 spazio anche alle note non classiche con jam session, jazz e djset.

Eventi del weekend del 1° settembre a Firenze: Manifattura Tabacchi

Tanti eventi gratuiti, musica live, workshop e mostre sui linguaggi contemporanei dell’arte: nello spazio estivo B9 della Manifattura Tabacchi di Firenze sabato 31 e domenica primo settembre arriva CO2.2, festival della poesia performativa.

La serata di sabato 31 agosto è dedicata al poetry slam, vera e propria battaglia a colpi di versi che vedrà sfidarsi sei tra i migliori “spammer” nazionali con la gara a cura di Fumofonico e Zoopalco, mentre domenica primo settembre dalle ore 23 il set di musica elettronica, parole e illustrazioni in realtà virtuale di Uochi Toki. Inoltre laboratori sulla poesia (prenotazione gratuita), informazioni sul sito della Manifattura Tabacchi.

Ascanio Celestini a San Salvi

Questo è anche il primo fine settimana di “Storie differenti”, festival di teatro e narrazione organizzato dai Chille de la balanza a San Salvi. Inaugurazione sabato 31 agosto alle ore 21.00 con lo spettacolo “Migranti Santi Presunti Latitanti” di Ascanio Celestini e Alessio Lega, con Guido Baldoni alla fisarmonica.

Restano disponibili solo pochi posti con la formula del mini-abbonamento anche agli altri 2 spettacoli del festival (costo 15 euro). Info: 055.6236195, 335.6270739.

Eventi per bambini alla Cooperativa di Legnaia

Una giornata e mezzo di baby iniziative nel giardino della Cooperativa di Legnaia in via Baccio da Montelupo a Firenze (zona quartiere 4). Sabato 31 agosto e domenica primo settembre (mattina) si svolge “A ciascuno il suo sport”, evento dedicato in particolare ai bambini con giochi gonfiabili, animazione e sorprese. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con CSI Firenze e Confcooperative.

Sabato 31 agosto, Specola gratis

A Firenze questo è l’ultimo weekend di apertura per il Museo di Storia Naturale della Specola, che per un anno e mezzo sarà al centro di lavori di restauro. Per salutare i suoi visitatori sabato 31 agosto, dalle ore 9 alle 13, il museo di via Romana sarà a ingresso libero: sul posto sarà possibile anche prenotare visite guidate alla sala delle cere anatomiche e a 3 luoghi normalmente chiusi al pubblico come il torrino astronomico, il salone degli scheletri e le collezioni entomologiche. Informazioni al numero 055.2755100.

Domenica 1 settembre, musei gratis per i residenti

Come ogni prima domenica del mese, questo weekend torna la Domenica metropolitana che garantisce ai residenti nella Città metropolitana di Firenze l’entrata gratuita nei musei civici, oltre a visite guidate e laboratori per bambini a costo zero (per le attività è necessaria la prenotazione).

In questo articolo tutti i dettagli sulla Domenica metropolitana di Firenze del primo settembre.

Una giornata per Caterina de’ Medici

Il primo settembre 1533 Caterina de’ Medici salutò Firenze prima di partire per Marsiglia dove l’attendeva il suo promesso sposo, il principe di Francia. Per ricordare questo avvenimento, a Palazzo Medici Riccardi domenica si svolgono 3 eventi organizzati nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni della nascita di Cosimo e Caterina de’ Medici.

Alle ore 17.00 nella Sala Luca Giordano è in programma la conversazione “La danza cosmica al tempo di Caterina de’ Medici” con Gloria Giordano. Nel Cortile di Michelozzo alle 18.30 il primo concerto del terzo corso internazionale di musica rinascimentale, a cura di L’Homme Armé, mentre alle 19.30 lo spettacolo evocativo “Il saluto di Caterina a Firenze” per rivivere le atmosfere della festa di addio che la giovane Caterina organizzò nel palazzo di famiglia. Per quest’ultimo appuntamento la prenotazione è obbligatoria: tel. 055.2768224, [email protected]

Weekend del 1° settembre, nei dintorni: gli eventi di Firenze Comics

Fumetti, cartoon, giochi di ruolo e video-games: sabato 31 agosto e domenica 1° settembre a Villa Montalvo (Campi Bisezio) si svolge Firenze Comics 2019. Una due giorni con talk, gare di cosplay ospiti speciali ed eventi, come l’esibizione della cosplay Sunymao, l’incontro con la cantante dei Cavalieri del Re Guiomar Serina e il Bim Bum Uan e Four show.

Il meglio del programma dell’edizione estiva di Firenze Comics 2019 nel nostro articolo.

Bandabardò e concerti a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino fa festa per l’anniversario della Liberazione della cittadina e nel 2019 queste celebrazioni diventano grandi con una kermesse di concerti a ingresso gratuito in piazza Vittorio Veneto, chiamata “Liberi tutti”. Ecco il programma in pillole per il fine settimana (dalle ore 21.00): venerdì 30 il contest per band emergenti “Querceto live”, sabato 31 tribute band dei Negramaro e domenica primo il concertone della Liberazione con la Bandabardò.

I concerti di Liberi tutti a Sesto Fiorentino continuano poi fino all’8 settembre, qui il calendario.

La Fiera di Lastra a Signa

Sempre nei dintorni di Firenze, questo weekend si tiene l’Antica fiera di Lastra a Signa. Sabato e domenica dentro le mura, mostra del bestiame, laboratori per bambini, mercatini, artigianato, musica, giro della fiera in carrozza. Gran finale il primo settembre allo stadio comunale con i fuochi d’artificio in musica.

Qui i dettagli sull’Antica fiera di Lastra a Signa 2019.

Le sagre del weekend vicino Firenze

Ricco anche il calendario di sagre di questo weekend (30 agosto – 1 settembre) nei dintorni di Firenze. Nel campo sportivo di Pelago sabato e domenica si assaporano tortelli, salsiccia e bardiccio, a Vaglia dal 30 agosto al primo settembre è invece protagonista la mora e i frutti del bosco con stand gastronomici, grigliate, musica e mercatini.

E ancora a Santa Brigida (Pontassieve) dal 29 agosto al primo settembre la Festa dei sapori nostrani con piatti della tradizione toscana; a Pozzolatico (Impruneta) dal 30 agosto al 1° settembre sagra del fritto misto; a Montespertoli fino a domenica primo agosto la sagra della Pappardella; a Empoli, nella frazione di Casenuove, quella del bombolone, sempre fino a domenica. Il primo settembre si chiude infine “Cipolla di Certaldo in sagra” kermesse culinaria dedicata a questo prodotto tipico del territorio.