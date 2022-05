Aperitivo a Villa Bardini: una vista unica su Firenze

Villa Bardini, luogo unico della città di Firenze con una vista mozzafiato, durante la bella stagione offre oltre alla sua naturale bellezza anche un ottimo aperitivo serale a cura del Chiosco ai Renai, giovane gruppo creativo che arriva da Castelfiorentino. Per l’estate 2022, l’aperitivo a Villa Bardini si sposta alla Terrazza Belvedere con una vista sulla città unica.

L’aperitivo a Villa Bardini, con vista su Firenze

Dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 23 si possono assaggiare vini biologici, cocktail classici o creazioni uniche con liquori toscani e infusi artigianali ad opera del Chiosco dei Renai. Il tutto accompagnato da piatti in stile tapas con ingredienti freschi e locali che seguono l’andamento delle stagioni, offrendo sempre il meglio che la città di Firenze ha da offrire. Durante il weekend è consigliato prenotare al numero WhatsApp 3518448989.

Il Bar della Loggetta

Dopo la fortunata esperienza dell’anno scorso con un food truck nella Terrazza delle Rose, i ragazzi del Chiosco dei Renai gestiranno per tutta l’estate, restando nell’orario di apertura dei giardini, il bar della Loggetta, accessibile tutti i giorni dalle 10 alle 19. Anche qua l’offerta di prodotti non delude, dalla caffetteria ai pranzi fino alle merende con ingredienti sempre diversi che cambiano insieme alla natura intorno. Special guest di questa stagione, il gelato bio di Edoardo al gusto Glicine decisamente da provare. Infine, l’allestimento è a cura di NOP-Not Only Plants realtà fiorentina che unisce l’amore per la botanica alla curiosità, creando “urban jungle” uniche ad ogni suo passaggio.

Quest’anno poi, il cinema all’aperto tornerà nel giardino Bardini, tra luglio e agosto con un programma di film che sarà svelato nelle prossime settimane. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa.