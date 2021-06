Cinema a Villa Bardini: sotto le stelle, con vista su Firenze. Il programma 2021

Nel cuore dell’estate 2021 a Firenze torna il cinema all’aperto nel giardino di Villa Bardini: in programma 50 film sotto le stelle, nell’area estiva “con vista”, che prende posto sulla terrazza belvedere. Confermata la formula del giovedì, con proiezioni gratis per le famiglie con bambini, su prenotazione. La rassegna “Cinema in villa 2021” è promossa dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Cinema sotto le stelle nel giardino di Villa Bardini: date 2021, biglietti, prezzi e parcheggio

Dopo il fortunato esperimento dell’anno scorso, il cinema di Villa Bardini riapre i battenti martedì 6 luglio e continua fino a domenica 22 agosto, i biglietti costano 5 euro (ad eccezione dell’evento speciale del 14 luglio, 15 euro) e le proiezioni si svolgono nel rispetto delle regole anti-Covid. Per questo i posti (distanziati) sono numerati e vengono assegnati agli spettatori al momento dell’acquisto. Per la prima edizione tutte le date sono andate sold out, gli organizzatori consigliano quindi di comprare in prevendita i tagliandi di ingresso sul sito www.cinemainvilla.it.

Si arricchisce quindi il panorama dei cinema all’aperto attivi a Firenze durante l’estate 2021. Per quanto riguarda il parcheggio più vicino, a servizio di Villa Bardini e del suo cinema, è possibile lasciare gratuitamente l’auto al Forte Belvedere, per poi raggiungere l’ingresso del giardino in Costa San Giorgio 2, con una breve camminata. L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.15. Info-line telefonica al numero 393 8570925, tutte le sere dalle ore 18 alle 22.

Il programma di “Cinema in Villa 2021” nel giardino Bardini: il giovedì gratis per le famiglie

La programmazione di questa arena estiva panoramica è curata dalla Fondazione Stensen, che ha pensato a un cartellone di film e di eventi speciali. Ogni lunedì i titoli sono dedicati a Sean Connery e al regista danese Thomas Vinterberg, il martedì sul grande schermo è protagonista il jazz, il mercoledì produzioni che si ispirano a opere letterarie in collaborazione con “La Città dei Lettori“. E poi il weekend: venerdì film in lingua originale, sottotitolati in italiano, sabato cinema francese a Villa Bardini e domenica il mondo della moda.

Tra gli eventi speciali l’inaugurazione del 6 luglio con “Paolo Conte. Via con me” alla presenza del regista Giorgio Verdelli, mentre il 14 luglio nell’arena estiva arriva l’anteprima del film di Elio Germano Così è (o mi pare) con visori per la realtà virtuale. Come l’anno scorso, anche l’edizione 2021 del cinema a Villa Bardini dedica il giovedì sera alle famiglie con bambini, proponendo film a ingresso gratuito, offerti dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. Solo in questo giorno della settimana la prenotazione è obbligatoria, sul sito www.villabardini.it.

La programmazione dell’arena estiva più panoramica di Firenze

Ecco in sintesi il programma di “Cinema in Villa 2021”, rassegna ospitata nel giardino di Villa Bardini, con vista su Firenze:

I film sotto le stelle di luglio

Martedì 6 luglio ore 21,15

Paolo Conte Via con me di Giorgio Verdelli (Italia 2020, 100’)

alla presenza del regista Giorgio Verdelli

Nomadland di Chloe Zhao (Usa 2020, 107′)

La principessa e l’Aquila di Otto Bell (Gran Bretagna/Mongolia 2016, 87′)

gratis per le famiglie, prenotazione obbligatoria

Il Concorso di Philippa Lowthorpe (Gb/Fra 2020, 102’) v.o. ing – sott.ita

Un divano a Tunisi di Manele Labidi (Francia 2019, 87′)

A Single man di Tom Ford (Usa 2009, 95’)

Un altro giro di Thomas Vinterberg (Danimarca 2020, 115’)

arena estiva chiusa

Mercoledì 14 luglio ore 21,15

Così è (o mi pare) di Elio Germano (Italia 2021, 90′)

anteprima , 15 euro

Il piccolo principe di Mark Osborne (Francia 2015, 108′)

gratis per le famiglie, prenotazione obbligatoria

The Father – nulla è come sembra di Florian Zeller (Fra/Gb 2020, 97′) v.o. ing – sott.ita

Roubaix une lumiere di Arnaud Desplechin (Fra 2019, 119’)

Pina di Wim Wenders (Ger 2011, 100’)

Il sospetto di Thomas Vinterberg (Danimarca 2012, 106’)

Extraliscio – Punk da Balera di Elisabetta Sgarbi (Italia 2020, 90’)

evento speciale

La fine è il mio inizio di Jo Baier (Italia 2010, 98’)

alla presenza di Folco Terzani

Lupin III – The first di Takashi Yamazaki (Giappone 2019, 93’)

gratis per le famiglie, prenotazione obbligatoria

Dolor y Gloria di Pedro Almodovar (Spa 2019, 113’) v.o. spa – sott.ita

Un’educazione parigina di Jean-Paul Civeyrac (Fra 2018, 136’)

Yves Saint Laurent di Jalil Lespert (Francia 2014, 100’)

Festen di Thomas Vinterberg (Danimarca 1998, 106’)

Enrico Rava. Note necessarie di Monica Affatato (Italia 2016, 97’)

Paolo Cognetti – Sogni di grande nord di Dario Acocella (Ita 2021, 82′)

Trash – la leggenda della piramide magica di Luca Della Grotta, Francesco Dafano (italia 2020, 88’)

alla presenza dei registi Luca Della Grotta, Francesco Dafano

Marie Curie di Marie Noelle (Fra/Pol/Ger, 2016, 100’) v.o. fra – sott.ita

La brava moglie di Martin Provost (francia 2020, 96’)

Cinema a Villa Bardini: la programmazione di agosto 2021