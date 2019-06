Parte programmazione 2019 dell’Arena di Marte, il cinema all’aperto di Campo di Marte, all’esterno del Mandela Forum di Firenze (piazza Enrico Berlinguer). L’arena estiva è attiva con un ricco programma di film sotto le stelle, nei mesi di giugno (dal 26 giugno), luglio, agosto e il primo giorno di settembre.

Orario proiezioni: ore 21.30 Arena Grande, ore 21.45 Arena Piccola.

Biglietti: 5 euro intero (ridotto 4 euro per soci Unicoop Firenze dal lunedì al giovedì)

Tutti i dettagli sulla stagione 2019 e sulle anteprime nel nostro articolo sull’Arena di Marte e il cinema al Mandela Forum.

Vediamo in dettaglio la programmazione dell’Arena di Marte.

Giugno 2019, i film sotto le stelle

26 giugno

Arena Grande

A mano disarmata

di Claudio Bonivento, Italia (2019)

Durata: 107 minuti

Arena Piccola

Cold War (Zimna wojna)

di Pawel Pawlikowski, Polonia (2018)

Durata: 85 minuti

27 giugno

Arena Grande

Roma (V.O. Sott.IT)

di Alfonso Cuarón, Messico (USA)

Durata: 135 minuti

Arena Piccola

Tutti pazzi a Tel Aviv (Tel Aviv on Fire)

di Sameh Zoabi, Lussemburgo (Francia)

Durata: 97 minuti

28 giugno

Arena Grande

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità (At Eternity’s Gate)

di Julian Schnabel, USA (2018)

Durata: 110 minuti

Arena Piccola

Sarah & Saleem – Là Dove nulla è Possibile (The Reports on Sarah and Saleem)

di Muayad Alayan, Palestina (2018)

Durata: 127 minuti

29 giugno

Arena Grande

Dolor y Gloria

di Pedro Almodóvar, Spagna (2019)

Durata: 113 minuti

Arena Piccola

Santiago, Italia

di Nanni Moretti, Italia (2018)

Durata: 80 minuti

30 giugno

Arena Grande

Bohemian Rhapsody

di Bryan Singer, Gran Bretagna (USA)

Durata: 134 minuti

Arena Piccola

7 Uomini a Mollo (Le Grand Bain)

di Gilles Lellouche, Francia (2018)

Durata: 122 minuti

Luglio 2019, la programmazione dell’Arena di Marte

1 luglio

Arena Grande

Cafarnao – Caos e miracoli (Capharnaüm)

di Nadine Labaki, Libano (USA)

Durata: 120 minuti

Arena Piccola

Jules e Jim (V.O. Sott.IT)

di François Truffaut, Francia (1962)

Durata: 100 minuti

2 luglio

Arena Grande

Sulla mia pelle

di Alessio Cremonini, Italia (2018)

Durata: 100 minuti

Arena Piccola

Le Invisibili (Les invisibles)

di Louis-Julien Petit, Francia (2018)

Durata: 102 minuti

3 luglio

Arena Grande

Il traditore

di Marco Bellocchio, Italia (2019)

Durata: 148 minuti

Arena Piccola

Una notte di 12 anni (La Noche de 12 Años)

di Álvaro Brechner, Francia (Argentina)

Durata: 123 minuti

4 luglio

Arena Grande

Il primo Re

di Matteo Rovere, Italia (Belgio)

Durata: 127 minuti

Arena Piccola

Gloria Bell (Gloria)

di Sebastián Lelio, USA (2018)

Durata: 102 minuti

5 luglio

Arena Grande

Il Corriere – The Mule

di Clint Eastwood, USA (2018)

Durata: 116 minuti

Arena Piccola

La paranza dei bambini

di Claudio Giovannesi, Italia (Francia)

Durata: 111 minuti

6 luglio

Arena Grande

Green Book

di Peter Farrelly, USA (2018)

Durata: 130 minuti

Arena Piccola

I figli del fiume giallo (Jianghu ernü)

di Jia Zhangke, Cina (Francia)

Durata: 141 minuti

7 luglio

Arena Grande

Momenti di trascurabile felicità

di Daniele Luchetti, Italia (2019)

Durata: 93 minuti

Arena Piccola

Oro Verde – C’era una volta in Colombia (Pájaros de verano)

di Cristina Gallego, Colombia (Danimarca)

Durata: 125 minuti

8 luglio

chiusura

9 luglio

Arena Grande

Roma (V.O. Sott.IT)

di Alfonso Cuarón, Messico (USA)

Durata: 135 minuti

Arena Piccola

I Fratelli Sisters (The Sisters Brothers)

di Jacques Audiard, Francia (Spagna)

Durata: 122 minuti

10 luglio

Arena Grande

La favorita (The Favourite)

di Yorgos Lanthimos, Grecia (2018)

Durata: 120 minuti

Arena Piccola

Mother! (V.O. Sott.IT)

di Darren Aronofsky, USA (2017)

Durata: 120 minuti

11 luglio

Arena Grande

Copia Originale (Can You Ever Forgive Me?)

di Marielle Heller, USA (2018)

Durata: 106 minuti

Arena Piccola

Dafne

di Federico Bondi, Italia (2019)

Durata: 94 minuti

12 luglio

Arena Grande

Dolor y Gloria

di Pedro Almodóvar, Spagna (2019)

Durata: 113 minuti

Arena Piccola

Il viaggio di Yao (Yao)

di Philippe Godeau, Francia (2018)

Durata: 103 minuti

13 luglio

Arena Grande

Rocketman

di Dexter Fletcher, USA (2019)

Durata: 121 minuti

Arena Piccola

Le nostre Battaglie (Nos batailles)

Di Guillaume Senez

Belgio (Francia)

Durata: 98 minuti

14 luglio

Arena Grande

Tutti pazzi a Tel Aviv (Tel Aviv on Fire)

di Sameh Zoabi, Lussemburgo (Francia)

Durata: 97 minuti

Arena Piccola

L’uomo che comprò la luna

di Paolo Zucca, Italia (2018)

Durata: 105 minuti

15 luglio

Arena Grande

Stanlio e Ollio (Stan & Ollie)

di Jon S. Baird, USA (Gran Bretagna)

Durata: 97 minuti

Il settimo sigillo (V.O. Sott.IT)

di Ingmar Bergman, Svezia (1957)

Durata: 95 minuti

16 luglio

Arena Grande

The Children Act – Il Verdetto (The Children Act)

di Richard Eyre, Gran Bretagna (2017)

Durata: 105 minuti

Torna a casa, Jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro (Smuggling Hendrix)

di Marios Piperides, Cipro (2018)

Durata: 92 minuti

17 luglio

Arena Grande

Sarah & Saleem – Là Dove nulla è Possibile (The Reports on Sarah and Saleem)

di Muayad Alayan, Palestina (2018)

Durata: 127 minuti

Little Forest (V.O. Sott.IT)

di Soon-rye Yim, Corea del sud (2018)

Durata: 86 minuti

18 luglio

Arena Grande

Sulla mia pelle

di Alessio Cremonini, Italia (2018)

Durata: 100 minuti

Go Home – A Casa Loro

di Luna Gualano, Italia (2018)

Durata: 85 minuti

19 luglio

Arena Grande

Il traditore

di Marco Bellocchio, Italia (2019)

Durata: 148 minuti

La mia vita con John F. Donovan (The Death and Life of John F. Donovan)

di Xavier Dolan, USA (2018)

Durata: 123 minuti

20 luglio

Arena Grande

Green Book

di Peter Farrelly, USA (2018)

Durata: 130 minuti

2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey)

di Stanley Kubrick, USA (Gran Bretagna)

Durata: 140 minuti

21 luglio

Arena Grande

Bohemian Rhapsody

di Bryan Singer, Gran Bretagna (USA)

Durata: 134 minuti

Cyrano Mon Amour (Edmond)

di Alexis Michalik, Francia (2018)

Durata: 109 minuti

22 luglio

Arena Grande

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità (At Eternity’s Gate)

di Julian Schnabel, USA (2018)

Durata: 110 minuti

Maigret e il caso Saint-Fiacre (Maigret et l’affaire Saint-Fiacre)

di Jean Delannoy, Francia (1958)

Durata: 98 minuti

23 luglio

Arena Grande

Ma cosa ci dice il cervello

di Riccardo Milani, Italia (2019)

Durata: 98 minuti

Border – Creature di confine (Gräns)

di Ali Abbasi, Svezia (Danimarca)

Durata: 108 minuti

24 luglio

Arena Grande

Cold War (Zimna wojna)

di Pawel Pawlikowski, Polonia (2018)

Durata: 85 minuti

A Taxi Driver (V.O. Sott.IT)

di Hun Jang, Corea del sud (2017)

Durata: 137 minuti

25 luglio

Arena Grande

Roma (V.O. Sott.IT)

di Alfonso Cuarón, Messico (USA)

Durata: 135 minuti

Dafne

di Federico Bondi, Italia (2019)

Durata: 94 minuti

26 luglio

Arena Grande

Il traditore

di Marco Bellocchio, Italia (2019)

Durata: 148 minuti

La caduta dell’impero americano (La Chute de l’Empire Américain)

di Denys Arcand, Canada (2018)

Durata: 127 minuti

27 luglio

Arena Grande

Green Book

di Peter Farrelly, USA (2018)

Durata: 130 minuti

Cafarnao – Caos e miracoli (Capharnaüm)

di Nadine Labaki, Libano (USA)

Durata: 120 minuti

28 luglio

Arena Grande

Dolor y Gloria

di Pedro Almodóvar, Spagna (2019)

Durata: 113 minuti

Santiago, Italia

di Nanni Moretti, Italia (2018)

Durata: 80 minuti

29 luglio

Arena Grande

La mia vita con John F. Donovan (The Death and Life of John F. Donovan)

di Xavier Dolan, USA (2018)

Durata: 123 minuti

Gli uccelli (V.O. Sott.IT)

di Alfred Hitchcock, USA (1963)

Durata: 120 minuti

30 luglio

Arena Grande

Rocketman

di Dexter Fletcher, USA (2019)

Durata: 121 minuti

Il colpevole – The Guilty

di Gustav Möller, Danimarca (2018)

Durata: 85 minuti

La programmazione dell’Arena di Marte per agosto 2019 è in via di definizione. Informazioni sul sito del Nelson Mandela Forum.