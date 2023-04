Scoppio del carro Firenze 2023, l’orario: come e quando si celebra

- Pubblicità -

Tutto pronto a Firenze per lo scoppio del carro 2023, che nella domenica di Pasqua vedrà tanti cittadini e turisti assistere al volo della colombina, tra il “Brindellone” e l’altare maggiore del Duomo. Quest’anno l’evento si svolgerà senza più limitazioni, dopo tre anni caratterizzati dalla pandemia. Nel 2020 la sfilata del “carro di fuoco” fu annullata, dodici mesi dopo fortemente ridimensionata, l’anno scorso fu invece imposto l’obbligo di mascherina. Adesso si torna alla normalità. La manifestazione sarà anche tramessa da un’emittente televisiva locale. Scopriamo allora quando e come si celebra lo scoppio del carro 2023 a Firenze, orario per orario, e dove vedere la diretta tv. Una tradizione che viene da lontano: è la più antica tradizione popolare fiorentina, le cui origini risalgono a 9 secoli fa.

Le origini e il significato

La rievocazione dello scoppio del carro si celebra per ricordare il ritorno dei fiorentini dalle Crociate nel 1101. Secondo la leggenda Pazzino de’ Pazzi portò a Firenze tre pietre focaie del sepolcro di Cristo, che divennero protagoniste delle celebrazioni cittadine del Sabato Santo per generare la scintilla di fuoco “novello” con cui – dopo la benedizione – riaccendere il focolare domestico.

Col passare del tempo questa usanza venne spostata alla Domenica di Pasqua e fu costruito un carro del fuoco. L’attuale Brindellone di Firenze, che risale al 1700, la mattina di Pasqua arriva nello “spiazzo del paradiso”, ossia tra il Duomo e il Battistero. È il volo dell’innesco, che per la sua forma è chiamato “colombina” e viaggia su un cavo, a dare il via allo scoppio del carro, nell’orario fatidico: per Firenze questo tragitto di 150 metri tra l’altare maggiore della cattedrale di Santa Maria del Duomo e la piazza (e ritorno) ha un importante significato. Un viaggio senza intoppi tradizionalmente è un segno di buon auspicio per la città.

Come e quando si celebra lo scoppio del carro 2023, orario per orario

Non c’è solo un orario per lo scoppio del carro, perché la preparazione per l’evento inizia già la serata precedente precedente, l’8 aprile. Sabato dalle ore 20.35 è prevista la sfilata di una rappresentanza del corteo storico della Repubblica fiorentina che si recherà nella chiesa dei Santissimi Apostoli per poi scortare il porta Fuoco e il reliquario con le Pietre del Santo Sepolcro fino in Duomo, dove dalle 22 inizierà la veglia.

Domenica, intorno alle 5 del mattino, due coppie di buoi, agghindati a festa arriveranno alle Cascine, per partire circa un’ora dopo verso via Il Prato, dove si trova il deposito del “Brindellone”, ossia il carro del fuoco. Da qui, alle 7.30 inizierà il percorso del grande marchingegno che verrà seguito dai figuranti in costume del corteo storico della Repubblica fiorentina, lungo le vie del centro e infine in piazza Duomo, con arrivo previsto alle 9.30. Saranno presenti anche musici e sbandieratori.

Qui alle 9.45 avverrà l’estrazione del calcio storico fiorentino, per decidere gli abbinamenti dei diversi rioni della città, rappresentati da colori, per le partite del torneo di San Giovanni. Lo scoppio del carro è previsto domenica 9 aprile 2023 nel classico orario delle 11 quando sarà intonato il canto del “Gloria”: solo allora l’arcivescovo di Firenze Giovanni Betori accenderà con il fuoco sacro la colombina, che “volerà” su un cavo per tutta la navata centrale e, arrivando al Brindellone, innescherà 1.600 cariche pirotecniche. In tutto lo spettacolo durerà circa 20 minuti.

Dove vedere lo Scoppio del carro 2023: in piazza Duomo e in diretta tv

E’ possibile seguire lo scoppio del carro a distanze di sicurezza, dietro le transenne che saranno posizionate in piazza Duomo: bisogna arrivare di buon ora per assicurarsi il posto migliore per una visuale perfetta. Quest’anno la manifestazione dello scoppio del carro, dalle ore 9 di domenica in poi, sarà seguita in diretta da Toscana tv (canale 11 del digitale terrestre) e Firenze TV (canale 80).

In Toscana non c’è solo uno scoppio del carro

Non tutti sanno che, insieme a Firenze, anche altre città nei dintorni celebrano la Pasqua con uno scoppio del carro. A Rufina tradizionalmente il volo della colombina è sotto le stelle, nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua, in piazza Umberto I. Spettacolo di fuochi d’artificio pure a Figline Valdarno, in piazza Marsilio Ficino, questa volta nella mattinata pasquale, con lo scoppio del carro che raffigura in piccolo il palazzo Pretorio della città: anche l’orario è simile a quello di Firenze. A Figline l’evento è previsto a mezzogiorno, seguito dall’esibizione degli sbandieratori.