Finale del Calcio storico fiorentino 2024: quando si gioca

Per il terzo anno consecutivo saranno gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella a sfidarsi nella finale del Calcio storico fiorentino 2024 che quest’anno si gioca in anticipo. Durante le semifinali del 1° e 2 giugno gli Azzurri hanno vinto contro i Verdi per 14 cacce a 5, mentre i Rossi si sono imposti per 8 cacce e mezzo a 1 contro i Bianchi. E adesso scatta la corsa ai biglietti per la finale del Calcio storico (che sarà anche trasmessa in diretta tv): in questi giorni è attesa la partenza della prevendita online. Sarà il Comune di Firenze ad annunciare la data esatta.

Quando si gioca e la finale del Calcio storico fiorentino 2024 tra Azzurri e Rossi

Quest’anno la finale del Calcio storico non si gioca come da tradizione il 24 giugno, bensì la settimana prima: domenica 15 giugno 2024. La decisione è stata presa per evitare la possibile concomitanza con il ballottaggio delle comunali, previsto domenica 23 e lunedì 24. Azzurri e Rossi scenderanno quindi sul sabbione di Santa Croce domenica 15 nel consueto orario delle 18.00. La partita sarà preceduta dal corteo storico della Repubblica Fiorentina che partirà alle 15.45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria. Rossi e Azzurri si sfidano in finale per il terzo anno consecutivo: i primi sono i campioni in carica, mentre i secondi si sono aggiudicati il torneo di San Giovanni nel 2022.

Dove vedere in tv la partita

La finale del Calcio storico fiorentino 2024 sarà trasmessa in chiaro in tutta la regione da Toscana Tv (canale 11 del digitale terrestre), mentre in streaming sarà possibile vedere il torneo a pagamento sulla piattaforma DZN. La diretta su Toscana Tv inizia alle 16.00 per seguire i vari momenti prima della sfida. Il commento è affidato ad Andrea Vignolini, che sarà affiancato da esperti ed ospiti.

Adesso si attende l’annuncio del via alla prevendite dei biglietti per la finale del Calcio storico: i tagliandi per le prime due sfide, quest’anno disponibili solo online su TicketOne, sono andati esauriti in poche ore. I prezzi vanno dai 29 euro delle Curve dei colori ai 50 euro per l’unica tribuna disponibile. Quella all’ombra è infatti riservata ai personaggi del corteo della Repubblica fiorentina.