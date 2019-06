Per il calcio storico fiorentino è iniziata la caccia ai biglietti 2019, per assistere alle partite del torneo di San Giovanni dagli spalti di piazza Santa Croce. La vendita è partita martedì 11 giugno. A sfidarsi, come da tradizione, i 4 colori della città. Ecco tutto quello che c’è da sapere per accaparrarsi un posto.

Quando: le date

Come stabilito dal sorteggio del calcio storico, sabato 15 giugno 2019 per il primo incontro si fronteggeranno Rossi e Verdi, con inizio alle ore 17.00. Secondo match il giorno dopo, domenica 16 giugno, tra Bianchi e Azzurri, sempre alle ore 17.00. Lo spettacolo partirà prima, alle 15 quando il corteo storico della Repubblica fiorentina si muoverà da piazza Santa Maria Novella per poi fare tappa davanti Palazzo Vecchio e arrivare in piazza Santa Croce.

Le squadre che vinceranno si affronteranno nella finale del calcio storico fiorentino, la più ambita per i biglietti, nella data del patrono di Firenze, San Giovanni, il 24 giugno.

Dove acquistare i biglietti per il calcio storico fiorentino 2019 (non online)

È prevista solo una modalità di acquisto dei biglietti del calcio storico fiorentino 2019: non è infatti possibile comprarli online, ma solo in un punto di vendita fisico. I tagliandi per le 3 partite, le due semifinali e la finale, sono disponibili esclusivamente nella sede del Box Office alle Murate (via delle Vecchie Carceri 1).

Il pagamento deve avvenire solo con carte elettroniche come bancomat, prepagate e carte di credito, eccetto il circuito AMEX. Ogni persona inoltre può comprare al massimo 4 biglietti, come specificato anche sul sito ufficiale del calcio storico.

Assistere al calcio storico, prezzo dei biglietti

I prezzi vanno dai 29 euro agli 80. Vedere una partita dalla tribuna d’onore con posto centrale costa 80 euro, 60 se si scelgono i posti laterali sempre in tribuna d’onore. La tribuna numerata ha un prezzo di 40 euro, mentre i biglietti per assistere al calcio storico dalle tribune popolari hanno un costo di 29 euro.