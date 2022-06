Campi Beer Festival 2022, il programma: festa della birra a Villa Montalvo

Al parco di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, arriva il lungo programma di eventi del Campi Beer Festival 2022, una grande festa che unisce birra, concerti, street food, mercatini. La manifestazione propone tutte le sere musica live a ingresso gratuito. In questo villaggio all’aperto si potranno degustare le produzioni di diversi birrifici artigianali, mentre per mangiare si potrà scegliere tra numerosi punti ristoro e cibo di strada.

Le date della festa della birra nel parco di Villa Montalvo

Il Campi Beer Festival 2022 è partito il 16 giugno e continua fino al 3 luglio: ogni sera, per tutta la durata della manifestazione, ci saranno concerti gratuiti. Il villaggio delle birre artigianali è aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle 2 di notte e ospita vari birrifici, oltre ad un’area per salire sul toro meccanico o giocare a calcio balilla. Tra le varie proposte di ristorazione nell’area food, il festival prevede anche un punto ristoro senza glutine.

Per la curiosità dei più piccoli, l’edizione 2022 prevede anche una “Jurassic expo” dove si possono osservare dinosauri e altri animali preistorici a grandezza naturale. Tra le novità dell’area luna park, quest’anno c’è anche la possibilità di gustare un aperitivo sospesi a 50 metri di altezza.

Campi Beer Festival 2022: il programma dei concerti gratuiti

Il programma della festa della birra nel parco di Villa Montalvo prevede ogni sera concerti gratuiti, dalle 22 alle una di notte. Venerdì 17 giugno spazio alla musica rock, punk e ska con i Matrioska, mentre il 18 giugno la manifestazione ospiterà il festival Cosmic Open Air: dieci ore di musica elettronica con artisti provenienti da tutta Italia. Domenica 19 giugno al festival arriverà la Negramaro tribute band, mentre il 20 giugno sarà la volta dei Floydian, tribute band dei Pink Floyd. Il 21 giugno toccherà al rapper Nello Taver, il 22 giugno si ballerà con le canzoni dei cartoni animati insieme alla Cartoon Cover Band Banana Split.

Il giorno successivo, 23 giugno, sul palco del festival arrivano i Killer Queen, tribute band dei Queen. Il 24 giugno spazio al Metempsicosi tour 2022, il 25 giugno al Circo Nero. Il programma dei concerti gratuiti del Beer Festival a Campi Bisenzio prosegue il 26 giugno con la Jovaband, tribute band di Jovanotti, il 27 giugno con i Killers of the beast (tribute band Iron Maiden) e Brain Shake (tribute band AC/DC). Martedì 28 tocca invece a Rock in Movie (Tutto il rock dei Film), mentre mercoledì 29 si esibirà la tribute band di Renato Zero Pianeta Zero.

Giovedì 30 giugno si ballerà con i Suzy Q , mentre il 1 luglio spazio al punk, ska e rock della Banda Bassotti. Sabato 2 luglio è in programma la seconda serata del Cosmic Open Air, mentre nella giornata conclusiva della manifestazione, il 3 luglio, salirà sul palco della festa della birra di Villa Montalvo la Ligabue cover band.

Ecco in sintesi le date dei concerti in programma a Villa Montalvo di Campi Bisenzio per il Campi Beer Festival 2022:

venerdì 17 giugno – Matrioska

sabato giugno 18 giugno – Cosmic Open Air

domenica 19 giugno – Negramaro tribute band

lunedì 20 giugno – Floydian , Pink Floyd tribute band

mercoledì 22 giugno – Cartoon Cover Band Banana Split

giovedì 23 giugno – Killer Queen , Queen tribute band

domenica 26 giugno – Jovaband , Jovanotti tribute band

venerdì 1 luglio – Banda Bassotti

Sabato 2 luglio – Cosmic Open Air

domenica 3 luglio – Ligabue cover band

Sulla pagina facebook si può consultare il programma giornaliero e gli aggiornamenti sulle serate.