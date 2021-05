Cantine aperte 2021 in Toscana: eventi e tour da Firenze al Chianti

Cantine aperte 2021 raddoppia gli eventi anche in Toscana: in programma non uno ma due weekend di iniziative e tour in vigna organizzati dal Movimento Turismo del Vino, da Firenze a Montalcino, dal Chianti fino alle colline maremmane. Quest’anno nella nostra Regione la manifestazione è incentrata su Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, anche con letture della Divina Commedia e degustazioni ispirate ai canti danteschi.

Cantine aperte 2021 in Toscana: quando e come

Ecco le 4 le date da segnare sul calendario per partecipare a Cantine aperte 2021 in Toscana: l’ultimo fine settimana di maggio (sabato 29 e domenica 30 maggio) a cui si aggiunge il “bis” del 19 e 20 giugno. Il programma di eventi è in via di definizione, ma al momento solo una 40ina le aziende vitivinicole che partecipano a questa grande festa, proponendo accanto alle immancabili degustazioni guidate e ai classici tour nelle vigne, anche picnic tra i filari, mostre d’arte, pedalate e wine trekking.

Le province che vantano il maggior numero di appuntamenti sono quelle di Firenze e Siena, con il Chianti che fa la parte del leone, ma ci sono proposte anche in altri angoli suggestivi della Toscana, dalle colline maremmane fino alle campagne aretine. La prenotazione è obbligatoria: è necessario contattare direttamente le fattorie e le aziende vinicole che organizzano gli eventi nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il programma di eventi e tour di Cantine aperte 2021 in Toscana: da Firenze a Grosseto, passando per Siena

Per i wine lovers non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tantissime le degustazioni guidate da fare in cantina o nelle vigne, alcune delle quali dedicate a temi danteschi. Tra gli eventi più particolari di Cantine aperte 2021 in Toscana segnaliamo ad esempio la pedalata in e-bike con guida ambientale alla scoperta dei luoghi di Dante sulle colline di Fiesole, a due passi da Firenze, organizzata dalla Fattoria di Poggiopiano, con tanto di degustazione al rientro dei ciclo-turisti. Sempre nella Città metropolitana di Firenze, a Greve in Chianti la Torraccia di Presura propone un wine trekking tra i vigneti e gli oliveti della tenuta, seguito da un tour nelle cantine, mentre a Certaldo Villa Il Pozzo ha pensato a una passeggiata e visita guidata tra i filari con arrivo nella Cappella cinquecentesca per la degustazione di vini e olio.

In provincia di Siena, Cantine aperte 2021 vede anche un pic nic in vigna (Rocca delle Macie – Castellina in Chianti), trekking in vigna e degustazione (cantina Campotondo – Campiglia d’Orcia), l’apertura del giardino del Castello di Brolio (Barone Ricasoli), mentre a Montalcino il Casato Prime Donne ha ideato una degustazione enomusicale itinerante di 4 vini abbinati a 4 brani musicali. E poi nell’aretino pranzo in vigna (Buccia Nera) e tour tra i vigneti di Cortona intervallato dalla lettura di brani della Divina Commedia (I Vicini Vinery). A Saturnia, nel grossetano, ci sono infine iniziative per i più piccoli, come il wine painting with Dante: i bambini potranno dipingere col vino illustrazioni della Divina Commedia (Capua Winery).

Informazioni utili

La stragrande maggioranza delle iniziative è a pagamento. Per informazioni, prenotazioni e prezzi degli eventi di Cantine aperte 2021 è possibile collegarsi al sito del Movimento per il Turismo del Vino (MTV) della Toscana.