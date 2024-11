Capodanno 2025 a teatro: gli spettacoli a Firenze il 31 dicembre

- Pubblicità -

Su i calici, il brindisi per il Capodanno 2025 è a teatro, con i tanti spettacoli in programma durante la serata del 31 dicembre sui palcoscenici di Firenze, dalla Pergola al Verdi fino al Puccini e alle altre realtà cittadine. A fare la parte delle protagoniste sono le commedie leggere e ironiche, per accompagnare il pubblico fino allo scoccare di mezzanotte. E in molti casi sarà possibile anche fare il cin cin e mangiare una fetta di panettone con il cast.

Capodanno 2025 con la “Magnifica Presenza” di Ozpetek al Teatro della Pergola

Il regista Ferzan Ozpetek torna di nuovo a Firenze. Nel cartellone di spettacoli del 31 dicembre, spicca l’appuntamento con “Magnifica Presenza” al Teatro della Pergola, per un viaggio tra illusione e realtà, nato dall’adattamento del celebre film. Nel cast figurano Serra Yilmaz (portata più volte sul grande schermo da Ozpetek), Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli. Al centro dell’azione Pietro, giovane aspirante attore che si trasferisce a Roma in cerca di fortuna, ma ad attenderlo, nella nuova abitazione, trova delle bizzarre presenze. Inizio spettacolo ore 20.30. Biglietti da 34 a 68 euro.

Capodanno al Teatro Verdi di Firenze: il 31 dicembre due spettacoli con “La strana Coppia”

Come consueto, il cartellone di spettacoli del Teatro Verdi propone per la serata del 31 dicembre un evento speciale per il Capodanno, che si concluderà con un brindisi e una fetta di panettone offerti al pubblico. Questa volta tocca alla “Strana Coppia” composta da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, uno spettacolo tratto dal testo di Neil Simon, il più prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900. Sul palco ci sono due uomini divorziati, Felix e Oscar, dalle personalità diametralmente opposte, che decidono di andare a vivere insieme. Un racconto tra continue gag ed esilaranti battute. Inizio rappresentazione alle 21.30, biglietti da 26.50 a 84 euro. Altra recita nel pomeriggio alle 17.30 (biglietti da 27 a 58 euro).

Da non dimenticare, il giorno dopo, il tradizionale concerto di Capodanno dell’Orchestra della Toscana, diretta da Gianna Fratta. Appuntamento mercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 17.00 con un programma che coniuga tradizione e innovazione, da Verdi ad Offenbach e Lehár, passando per Čajkovskij, Boccherini/Berio e Bernstein. Biglietti da 5 a 24 euro.

Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi al Teatro Puccini

Il Veglione del Capodanno 2025 al Teatro Puccini di Firenze è all’insegna di musica, ironia, racconti e improvvisazione grazie a “Due Maledetti Amici”, ossia il regista toscano Giovanni Veronesi e l’attore e comico Rocco Papaleo. “Ormai siamo dei boomer che si vestono vintage e vogliono essere moderni – ha spiegato Veronesi – Tutto verte sul non sapere cosa diremo, la cosa principale è ironizzare su noi stessi”. Lo show è accompagnato intrattenimento musicale a cura di “Musica da ripostiglio”. Biglietti da 24 a 38 euro, inizio spettacolo ore 22.

Capodanno 2025 al Teatro di Fiesole con “Gli incompiuti” di Alessandro Riccio

Dai numerosi spettacoli del vulcanico autore fiorentino Alessandro Riccio sono rimasti fuori molti personaggi: sono loro “Gli incompiuti”, i protagonisti sospesi della rappresentazione in programma il 31 dicembre al Teatro di Fiesole, sulle colline di Firenze, per attendere con ironia l’arrivo del Capodanno 2025. In questa rappresentazione corale Riccio si circonda di attori e attrici con cui ha condiviso tante produzioni nella sua carriera trentennale. Doppio appuntamento il 31 dicembre, alle 19.30 (biglietti da 25 a 34,50 euro) e alle 22.15 (da 40 a 50 euro).

Gli spettacoli del 31 dicembre negli altri teatri di Firenze

Risate e titoli leggeri protagonisti anche negli altri teatri di Firenze la notte del 31 dicembre. Al Teatro di Cestello arriva la “Partita a Quattro” con la regia di Marco Predieri che mette in scena il divertente testo di Nicola Manzari (31 dicembre ore 22.00). Al Teatro Le Laudi il veglione è con la classica commedia fiorentina “L’acqua Cheta”, nell’allestimento di Beppe Ghiglioni e Namastè Teatro (ore 21.30). A Firenze Sud il Teatro Reims propone per la notte di San Silvestro “Toccata e fuga“, una brillante commedia degli equivoci, dove due coppie di amici si intrecciano in tradimenti e inganni, basata sul testo di Derek Benfield con la regia di Gianluca Pacini (ore 21); al Lumiere “Il Fantasma di Canterville” uno spettacolo ironico e divertente, adatto anche ai bambini, ispirato al racconto di Oscar Wilde riletto in tono scherzoso e musicale, attraverso le canzoni più note del nostro tempo (ore 22 con brindisi di mezzanotte).

