Capodanno 2024 in Toscana: tutti gli eventi gratuiti in piazza

Dalla nostrana Emma Marrone agli inglesi Editors, passando per Diodato, Fabri Fibra, Sabrina Salerno, Rosa Chemical e Rocco Hunt. Tutti gli eventi gratuiti per brindare al 2024 in Toscana

- Pubblicità -

La festa del Capodanno 2024 vede protagonisti anche in Toscana tantissimi eventi e concerti nelle principali piazze delle città: Emma Marrone è a Siena, Fabri Fibra e dj Albertino a Pisa, i britannici Editors fanno tappa ad Arezzo, Rosa Chemical e Rocco Hunt arrivano a Pontedera, mentre Sabrina Salerno festeggia a Lucca. Ma sono solo alcuni degli ospiti della notte del 31 dicembre. Firenze canta e balla in 6 piazze e parteciperà anche Diodato. Prato viaggia dagli anni Settanta agli anni Duemila con un evento diffuso. Livorno festeggia in Terrazza Mascagni e Arezzo in piazza Sant’Agostino. Ecco i principali appuntamenti in programma nelle 10 province della regione, tutti a ingresso gratuito.

1. Firenze: 6 piazze a tempo di musica

Le principali piazze di Firenze aspettano lo scoccare della mezzanotte festeggiando con una serie di eventi. In piazza della Signoria appuntamento con spettacoli e musica. Tra i tanti ospiti della serata, si ricorda anche la presenza di Diodato, cantautore italiano e vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore”. Vicino al Duomo, in piazza San Giovanni, le voci di ben tre cori gospel renderanno magica la serata.

- Pubblicità -

Ma l’attesa del 2024, per chi fosse amante del genere, sarà anche a suon di jazz grazie a Nico Gori e Gianluca Petrella: basterà recarsi in Santissima Annunziata. In Santa Croce sarà invece possibile ballare nel classico stile viennese, mentre intrattenimento e musica saranno protagonisti in piazza del Carmine insieme a Radio Bruno. Ultimo evento, ma non per importanza, è quello che vede protagoniste tre band itineranti lungo le vie dell’Oltrarno fiorentino: da piazza Santo Spirito fino alle strade limitrofe. Qui il calendario completo degli eventi per il Capodanno 2024 a Firenze.

2. Prato: dagli anni Settanta ai Duemila

Il Capodanno 2024 a Prato è una vera e propria festa che anima tutte le strade, le piazze e i locali cittadini. Dalle ore 23:30 prendono il via concerti e dj-set in 4 macro aree (corrispondenti agli ‘assi’ storici dei quartieri di Prato), ciascuno dedicato a un decennio musicale differente: rispettivamente agli anni Settanta in via Pugliesi con i Fun Cool e in via Settesoldi con i Bandalarga; agli anni Ottanta in via Santa Trinita con il duo drag Karma B e in piazzetta Buonamici con i Planet Rebel; agli anni Novanta in via Cesare Guasti con la band Dipende da Sally e in via Santo Stefano con i musicisti di Riccardo Mori; e infine, agli anni Duemila, in piazza del Comune con il dj-set a cura di Radio Bruno e l’intrattenimento dei Gemelli Siamesi. E per i bambini, a Prato c’è anche il Capodanno dei piccoli, un’area dedicata a famiglie e bambini in cui festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Largo quindi a giochi, animazione, spettacoli di strada e baby dance.

3. Capodanno 2024 in Toscana: gli eventi in piazza Duomo a Pistoia

- Pubblicità -

Numerose sono anche le iniziative in programma per la fine dell’anno a Pistoia. Tra queste, si ricorda in piazza del Duomo, alle ore 23:00, lo spumeggiante Capodanno ’70-’80, il live show di Radio Mitology che proporrà al pubblico la disco, la new wave, il rock, le ballate e i tormentoni di questi due decenni, con il dj set del Dj Gomma e la partecipazione del vocalist Charlie Blanco per una nottata all’insegna del divertimento e dell’allegria. Seguono, alle 24:00, gli auguri del sindaco Alessandro Tomasi e il tradizionale brindisi al nuovo anno. Poi, fino alle 01:00, la seconda parte del concerto.

4. Pisa e Pontedera con grandi cantanti del panorama internazionale

Il Capodanno 2024 in Toscana si festeggia anche a Pisa con svariati eventi musicali sul palco allestito in piazza dei Cavalieri. A partire dalle ore 22:00, si potrà prendere parte al dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, allo show case di Fabri Fibra e al dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Allo scoccare della mezzanotte, poi, spazio ai tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

- Pubblicità -

Nei dintorni di Pisa, e più precisamente nella piazza principale del Comune di Pontedera, ci sarà il cantante Rosa Chemical come ospite della serata del 31 dicembre 2023. Dalle ore 23:30 fino alla 00:00, si canteranno quindi i suoi pezzi più conosciuti, come “Made in Italy”, “Polka”, e ancora l’ultimo singolo uscito a maggio scorso, dal titolo “Bellu Guaglione”. Intorno alle ore 01:00 del 1° gennaio 2024 si esibirà poi Rocco Hunt, rapper italiano che porterà sul palco tutti i suoi successi divenuti tormentoni, come “A un passo dalla luna”, “Fantastica” con i Boomdabash e “Caramello” con Elettra Lamborghini.

5. Livorno: mezzanotte alla Terrazza Mascagni

Nella città di Livorno si rinnova per questo Capodanno l’appuntamento alla Terrazza Mascagni. In programma fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte, ma non solo: ci sarà anche un dj-set a cura di The Cage e soprattutto ci saranno loro, i più amati dai livornesi: i Gary Baldi Bros, reduci dal grande successo di Straborgo 2023. Una band unica nel suo genere e capace di trasportare il pubblico in un altro mondo, fatto di tanta energia. Dal rock al pop, fino alla musica elettronica: a loro piace chiamarlo Trockadance, una miscela che unisce i temi dei più grandi successi degli anni ’90. La serata avrà inizio alle ore 21:30 circa e terminerà dopo le 01:30.

6. Capodanno 2024 in Toscana: gli eventi nelle città di Lucca e Viareggio a mezzanotte

- Pubblicità -

L’attesa del Capodanno 2024 in Toscana sarà anche all’insegna del pop: Sabrina Salerno guiderà la città di Lucca nei festeggiamenti. L’appuntamento per brindare insieme è quindi in piazza Santa Maria a partire dalle ore 22:00, con questo e tantissimi altri eventi. Prima di lei, ricordiamo la partecipazione del dj Federico Avanzati e la musica coinvolgente della Auto-Reverse Band, con uno show dance che partirà dal repertorio anni ‘70 per proseguire fino alle hit dei nostri tempi. L’invito è quello di ballare tra successi disco, pop e dance italiani e internazionali per una notte di musica indimenticabile. E infine, a chiusura della serata, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle realtà coinvolte, il dj-set del lucchese Luca Maffei per celebrare l’inizio del nuovo anno.

Spostandosi in Versilia, a Viareggio torna la Festa di San Silvestro in piazza Mazzini. L’appuntamento è con la musica dal vivo dei MamaLover (dalle ore 22.00), che ripercorreranno la storia della dance dagli anni ’70 ad oggi. Si prosegue poi con il tradizionale conto alla rovescia e, dalle 24:00 alle 02:00, si balla con il dj-set degli artisti di M2O. Durante la serata, saranno presenti anche due super ospiti: direttamente da Zelig arrivano i comici Paolo Migone e Matteo Cesca, che porteranno il pubblico a salutare il 2023 e a dare il benvenuto al 2024 con un pizzico di ironia.

7. Marina di Massa: eventi in piazza il 31 dicembre 2023 e concerto di Capodanno

San Silvestro si festeggia all’aperto il 31 Dicembre 2023 anche a Marina di Massa, con un palco allestito in piazza Betti a partire dalle ore 21:30. Aprirà la serata il rapper Mudimb. Si proseguirà poi con il dj-Mitch di Radio 105, accompagnato da un corpo di ballo e animazione. Chiude l’evento Radiostudio+ con Patrik Ray Pugliese. Il 1° gennaio 2024 continuano i festeggiamenti a Massa, presso il teatro Guglielmi, con il classico Concerto di Capodanno. Quest’anno con la novità di due repliche, alle ore 18:00 e alle 21:00.

8. Capodanno 2024 in Toscana: tutti gli eventi in piazza del Campo a Siena

Sul palco allestito in piazza del Campo a Siena si alterneranno, nella serata del 31 dicembre 2023, il duo comico PanPers (ore 21:45 circa) e, a seguire, Emma Marrone (ore 22:45 circa), tra le voci più amate del panorama musicale italiano. La cantante attualmente è impegnata live con Souvenir in da club: 18 appuntamenti speciali in 8 club d’Italia, nei mesi di novembre e dicembre, per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti, dal titolo “Souvenir”. Il brindisi di mezzanotte sarà insieme al sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Subito dopo, intorno alle ore 00.30, si ballerà con Dj Angelo di Radio Deejay.

9. Arezzo fa festa in piazza Sant’Agostino

Rinnovato l’appuntamento anche in piazza Sant’Agostino ad Arezzo nell’attesa del 2024. L’associazione Arezzo che Spacca ha deciso per quest’anno di presentare una proposta incentrata sul concept del dj-set. E così, spazio all’esibizione dei Class 125, che costituisce da sempre un importante polo di intrattenimento per il territorio. Si esibiranno quindi Gabriele di Scala, Luca Degl’Innocenti e Franky Marsili. Allo scoccare della mezzanotte, non mancherà il brindisi con spumante e dolci tradizionali offerti dallo staff, accompagnato dallo show di Enzo Scartoni.

A conclusione dell’evento, il testimone passerà ai britannici Editors, gruppo musicale di fama mondiale con i quali si potrà ballare per tutto il tempo restante. Particolare attenzione sarà poi rivolta anche ai giovanissimi: Arezzo Che Spacca ha ottenuto infatti gli spazi di Informagiovani per ospitare la Cooperativa Progetto 5 e le sue attività di animazione per i più piccoli con giochi, laboratori e tanto altro. Qui la locandina dell’evento, che avrà inizio intorno alle ore 21:00.

10. Grosseto e il Capodanno in piazza Dante

Domenica 31 dicembre 2023 torna il Capodanno in piazza Dante a Grosseto. A partire dalle ore 21:00, prenderà vita una serata magica che accoglierà cittadini e turisti, pronti a festeggiare l’anno che verrà. A essersi aggiudicata l’evento è stata l’associazione musicale Afma di Massimiliano Terranzani. Ad aprire la serata saranno quindi i Revue, band emergente grossetana e, a seguire, si terrà lo spettacolo show live “Icons”. Un viaggio attraverso le decadi della musica pop, dal fervore degli anni ’90 fino ai giorni odierni. Dieci talentuosi musicisti e cinque ballerini professionisti, per due ore di pura energia e intrattenimento grazie alle hit di Madonna e Spice Girls, fino ai successi più recenti di Bruno Mars, Michael Jackson, Lady Gaga, Dua Lipa e molti altri. Infine, sarà possibile ballare con Andrea Mattei di Radio M2O.