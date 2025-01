Le date del Carnevale di Firenze 2025: festa e sfilata in maschera

- Pubblicità -

Il Carnevale di Firenze 2025 è in programma tra sabato 8 e domenica 9 febbraio: nella prima delle due date, nel cuore di Palazzo Vecchio, si svolgerà il gran ballo in maschera, mentre nella seconda si terrà la sfilata in costume lungo le vie del centro storico. Torna l’evento che unisce tradizione e divertimento, celebrando l’antica usanza dei balli in maschera, nati alla corte di Lorenzo de’ Medici. Gli eventi sono promossi dall’associazione culturale “Il Carnevale di Firenze”, in collaborazione con Città metropolitana, Comune, Regione Toscana e Confcommercio.

Il Gran ballo di Carnevale

Nella serata di sabato 8 febbraio 2025, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ospiterà il “Gran Ballo Regine a Palazzo” del Carnevale di Firenze, spettacolo curato dalla stilista Antonia Sautter, ideatrice del celebre Ballo del Doge di Venezia. Quest’anno lo show è ispirato a Leonardo da Vinci e segue il tema “Sogno di Volare”. Prima dell’evento, il benvenuto agli invitati nel Cortile del Michelozzo e una cena di gala per gli ospiti internazionali, con un menù ispirato alla tradizione culinaria toscana, come al tempo dei Medici.

- Pubblicità -

L’appuntamento è nato per ricordare la tradizione del carnevale fiorentino, una festa popolare che con il tempo è diventata un’occasione di ritrovo per i nobili, con sfarzosi balli in maschera che animavano teatri, palazzi e piazze sotto il Granducato dei Lorena, fino alle feste carnevalesche di fine Ottocento. La manifestazione è anche l’occasione per raccogliere fondi a favore di due progetti benefici: la Lega del Filo d’Oro e la YOU Foundation. L’ingresso è a pagamento. Info su www.carnevaledifirenze.com.

Gli orari e il percorso della sfilata del Carnevale di Firenze 2025

Torna, dopo il successo dell’anno scorso, anche la sfilata del Carnevale di Firenze, aperta a tutti, in programma domenica 9 febbraio, con ritrovo alle ore 14 in piazza Santa Maria Novella (dove è previsto anche uno spettacolo) e partenza alle 15. In apertura della parata ci saranno le maschere tipiche della Toscana da Stenterello fino ai simboli del Carnevale di Viareggio, Burlamacco e Ondina. Il colorato serpentone, che vedrà sfilare anche 300 artisti con coreografie e performance, seguirà questo percorso: via de’ Banchi, via Barbadori, via de’ Rondinelli, via Tornabuoni, lungarno degli Acciaioli, por Santa Maria e via Vacchereccia.

- Pubblicità -

Alle 15.30 circa l’arrivo in piazza della Signoria, dove inizierà l’animazione sull’arengario di Palazzo Vecchio. Il gran giurì assegnerà premi alle migliori maschere, tra questi lo “Stenterello 2025” realizzato dal maestro orafo Paolo Penko.