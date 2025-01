Carnevale Viareggio 2025: date e orari dei corsi mascherati

Come assistere alle sei sfilate dei carri allegorici, tre saranno in notturna. E poi eventi collaterali, concerti, feste in piazza e nei rioni

- Pubblicità -

Il Carnevale di Viareggio 2025 scalda i motori: per 6 date i corsi mascherati animeranno la passeggiata a mare grazie alle colorate sfilate dei carri allegorici, in orari che varieranno settimana dopo settimana. Si partirà sabato 8 febbraio con una parata notturna, seguita dal consueto spettacolo dei fuochi d’artificio, per finire in bellezza in occasione del Martedì grasso, il 4 marzo, quando si scopriranno i vincitori. Nel mezzo mostre, visite guidate e ospiti speciali, come la “regina” delle sigle dei cartoon Cristina D’Avena e i dj Albertino e Fargetta. Ecco la guida al Carnevale di Viareggio 2025 con le informazioni su date, orari, prezzi dei biglietti e sulle feste nei rioni.

Carnevale di Viareggio 2025: le date e gli eventi speciali

Come detto la prima data del Carnevale di Viareggio è sabato 8 febbraio 2025, con la sfilata di apertura che sarà anticipata alle 15, in piazza Mazzini, dal concerto di Cristina D’Avena. Finita la musica, dalle ore 16.30 prenderà il via la cerimonia di inaugurazione con l’alzabandiera e alle 17 il triplice colpo di cannone darà il via ufficiale alla manifestazione. La prima parata si concluderà con i fuochi d’artificio che coloreranno il cielo sopra piazza Mazzini e il Lungomare.

- Pubblicità -

La festa continuerà una settimana dopo, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, quando il corso sarà seguito alle 18 dalla M2O night in piazza Mazzini, la grande festa con i dj Albertino e Fargetta organizzata dall’emittente radiofonica M2O, che come successo l’anno scorso è partner della manifestazione. Seguiranno due corsi mascherati in notturna, per ammirare i carri allegorici del Carnevale di Viareggio grazie a suggestive illuminazioni: prima sabato 22 febbraio e poi in occasione del Giovedì grasso (27 febbraio 2025).

Domenica 2 marzo va in scena la quinta parata, nel pomeriggio, e l’ultimo corso mascherato è previsto in occasione del Martedì grasso, il 4 marzo, sempre di pomeriggio, al termine del quale saranno annunciate le mascherate e i carri vincitori dell’edizione 2025 del Carnevale di Viareggio. Chiusura in bellezza con lo spettacolo pirotecnico dall’arenile di piazza Mazzini. Un’appendice è in programma domenica 9 marzo, quando è prevista la cerimonia ufficiale di premiazione.

I carri allegorici

- Pubblicità -

In ogni data si vedranno sfilare 9 carri di prima categoria, quelli più imponenti, 4 di seconda, 8 mascherate di gruppo e 8 maschere isolate. Sui giganti di cartapesta, in questa 152esima edizione, torna la satira politica: sulle grandi costruzioni “salirà” anche la sagoma della premier Giorgia Meloni con i politici italiani del momento.

E poi i Beatles, Maria De Filippi, l’imprenditore Bill Gates, il regista Francesco Nuti, un’insolita Papessa in Vaticano, citazioni come Frankenstein di Mary Shelley per affrontare il tema della paura del diverso, e i personaggi del Signore degli anelli per raccontare la guerra. Torna anche quest’anno il carro fuori concorso di M2O, la radio ufficiale dell’evento, che sfilerà sui viali a mare con una creazione totalmente rinnovata.

Gli orari del Carnevale di Viareggio 2025 in sintesi

- Pubblicità -

Ecco quindi il calendario dei corsi mascherati del Carnevale di Viareggio 2025, con le date e i rispettivi orari di inizio (ancora non è stata annunciata alcuna diretta tv):

Sabato 8 febbraio 2025, dalle ore 17

Primo corso mascherato

Concerto di Cristina D’Avena e spettacolo pirotecnico

Primo corso mascherato Concerto di Cristina D’Avena e spettacolo pirotecnico Domenica 16 febbraio 2025, dalle ore 15

Secondo corso mascherato

A seguire M2O night

Secondo corso mascherato A seguire M2O night Sabato 22 febbraio 2025, dalle ore 17

Terzo corso mascherato in notturna

Terzo corso mascherato in notturna Giovedì 27 febbraio 2025, dalle ore 18

Quarto corso mascherato in notturna, per il Giovedì Grasso

Quarto corso mascherato in notturna, per il Giovedì Grasso Domenica 2 marzo 2025, dalle ore 15

Quinto corso mascherato

Quinto corso mascherato Martedì 4 marzo 2025, dalle ore 15

Ultimo corso mascherato

Proclamazione dei vincitori e spettacolo pirotecnico

Ogni corso mascherato dura circa 3 ore e ciascuna parata richiama in media 100.000 spettatori. In caso di maltempo le sfilate del Carnevale di Viareggio 2025 potrebbero essere rinviate ad altra data o annullate.

La mappa del Carnevale di Viareggio 2025 e i biglietti

- Pubblicità -

Per assistere alla sfilata dei corsi mascherati sui viali a mare di Viareggio, in tutte e 6 le date, è necessario acquistare un titolo di ingresso: la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti è già iniziata. Si tratta di un circuito chiuso allestito sui viali Marconi e Carducci, ai cui accessi sono presenti le biglietterie: in via Marconi (all’altezza di Traversa 31), in via Saffi, in via Vespucci, in piazza Mazzini e in viale Margherita.

Restano fermi i prezzi dei biglietti per il Carnevale di Viareggio 2025, in vendita sul sito ufficiale, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita e l’eventuale posto in tribuna, ecco quanto costa entrare:

Biglietto per solo un corso, data fissa

22 euro adulti

16,50 euro ragazzi fino a 14 anni non compiuti e forze dell’ordine

Riduzione per comitive (minimo 25 persone) 18,50 euro adulti, 14,50 ragazzi

22 euro adulti 16,50 euro ragazzi fino a 14 anni non compiuti e forze dell’ordine Riduzione per comitive (minimo 25 persone) 18,50 euro adulti, 14,50 ragazzi Biglietto per un corso open, data a scelta

25 euro

25 euro Posto in tribuna

25 euro (a cui aggiungere il biglietto per il corso mascherato)

45 euro pacchetto ingresso in una data prefissata + posto in tribuna

25 euro (a cui aggiungere il biglietto per il corso mascherato) 45 euro pacchetto ingresso in una data prefissata + posto in tribuna Biglietto per il corso del Giovedì Grasso (27 febbraio)

15 euro ingresso

15 euro ingresso Ingresso gratis

Bambini e bambine fino a 1,20 metri di altezza

Diversamente abili (15 euro per gli accompagnatori)

Bambini e bambine fino a 1,20 metri di altezza Diversamente abili (15 euro per gli accompagnatori) Biglietti cumulativi per il Carnevale di Viareggio 2025 (Abbonamento)

50 euro adulti per 6 corsi mascherati

40 euro ridotto per 6 corsi mascherati

I biglietti non sono nominativi e si acquistano presso la biglietteria della Fondazione Carnevale oppure ai supermercati Conad della Versilia e presso le farmacie comunali Farmacity di Viareggio.

Le feste (gratis) nei rioni di Viareggio: le date 2025

Anche i rioni di Viareggio fanno festa in occasione del Carnevale, proponendo piatti tipici della cucina locale, musica, balli e party in maschera nei diversi quartieri, con ingresso libero. Il primo evento è in calendario durante la serata di venerdì 7 febbraio tra via Regia e nelle piazze Santa Maria e Manzoni, nei rioni Croce Verde Centro e Vecchia Viareggio, là dove nacque la manifestazione alla fine dell’Ottocento. Poi tocca al Rione Marco Polo che propone 3 feste: il 14, 15 e il 16 febbraio, dalle ore 19 in poi.

Il 21, 22, 23 e 27 febbraio tornano le feste dei Rioni Croce Verde Centro e Vecchia Viareggio: dalle 19 musica, balli, maschere e cibo tipico da piazza Santa Maria a piazza San Francesco. La festa rionale più lunga è quella del CarnevalDarsena, che anima via Coppino il 28 febbraio e poi dal 1° al 4 marzo con cucina di pesce, 5 palchi di musica, street band, migliaia di maschere e 200 volontari (programma su carnevaldarsena.it).