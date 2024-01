Sfilata di Carnevale 2024 a Firenze e festa in Palazzo Vecchio

- Pubblicità -

Il carnevale di Firenze riparte nel 2024, con una sfilata nel centro cittadino e una festa in maschera a Palazzo Vecchio. Gli eventi si aprono nella serata di sabato 27 gennaio con il Gran Galà nel Salone dei Cinquecento (su prenotazione), mentre domenica 28 gennaio sarà la volta della grande parata in costume lungo le vie della città, aperta a tutti. Dopo essere stati annullati l’anno scorso per motivi organizzativi, gli eventi dell’associazione “Il Carnevale di Firenze” tornano quest’anno con una nuova edizione.

Il Gran Galà a Palazzo Vecchio

La “regina” di questo carnevale fiorentino sarà Antonia Sautter, stilista veneziana e ideatrice del celebre Ballo del Doge, che curerà il concept per il Gran Galà, in programma il 27 gennaio 2024 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a cui seguirà il Gran Ballo nel Cortile della Dogana.

Il tema sarà “Regine a Palazzo – Il Potere della gioia”. Parte del ricavato dell’evento sarà destinato alle attività di Villa Lorenzi e a You Foundation – Education for Children in Need, che opera in diretto contatto con l’Unesco.

Il percorso della sfilata di Carnevale 2024 per le vie di Firenze

Tra le sfilate più attese in città, ci sarà poi la grande parata del Carnevale di Firenze, con maschere, trampolieri e giocolieri: il percorso partirà domenica 28 gennaio 2024 da piazza Santa Maria Novella per raggiungere poi piazza della Signoria. Gli orari non sono stati ancora annunciati. L’iniziativa, aperta gratuitamente al pubblico, porterà lungo le strade della città anche gruppi in costume provenienti da tutta Italia. Previsto inoltre un concorso per le maschere più belle e creative con premi per la maschera singola, di coppia, di gruppo e la “categoria” juniores per i più piccoli. I vincitori saranno decisi da una giuria che attenderà l’arrivo del corteo sull’arengario di Palazzo Vecchio.

“Un’occasione straordinaria per vedere sfilare nelle strade del centro storico le maschere più belle, rendendo omaggio a figure come Caterina de’ Medici, Maria Luisa de’ Medici, Eleonora da Toledo e tante altre – ha commentato la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini durante la presentazione dell’iniziativa – ma anche un modo per rinnovare la collaborazione con il Carnevale di Viareggio e Venezia e per contribuire con eventi di interesse culturale a indirizzare i flussi turistici anche fuori stagione”. I dettagli saranno pubblicati sul sito www.carnevalefirenze.com.