100 anni di Ciampi: lo Spi organizza due convegni e un film

Lo Spi Cgil nazionale e della Toscana e la Fondazione di Vittorio organizzano due convegni online e la proiezione di un film per ricordare la figura di Carlo Azeglio Ciampi, a 100 anni dalla nascita. Il 9 dicembre Ciampi avrebbe compiuto 100 anni. Lo Spi Cgil organizza un triplo appuntamento per ricordare l’ex presidente della Repubblica nato a Livorno nel 1920.

Il primo appuntamento – in streaming sul sito web e sulla pagina Facebook dello Spi Cgil e dello Spi Cgil Toscana – è fissato per il 25 novembre alle ore 10. “Lavoro e partecipazione. Il metodo Ciampi” si intitola così il convegno organizzato in collaborazione con Fondazione Di Vittorio con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Livorno e Scuola Normale Superiore.

Il convegno – che vedrà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore della Scuola Normale Superiore Luigi Ambrosio e il segretario generale Spi Cgil Pisa Paolo Graziani portare il loro saluto – ripercorre la stagione della concertazione e il rapporto di Ciampi con le parti sociali attraverso gli incarichi istituzionali ricoperti nel corso della sua vita pubblica, tema su cui la Fondazione Di Vittorio ha curato un saggio di lettura storica che sarà presentato da Francesco Palaia. Alla tavola rotonda, coordinata dal vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, parteciperanno esperti e protagonisti dell’epoca: il giudice della Corte costituzionale Silvana Sciarra, l’ex segretario generale della Cgil Sergio Cofferati, l’ex segretario generale Uil Giorgio Benvenuto, l’ex segretario generale aggiunto Cisl Raffaele Morese, l’ex presidente di Confindustria Luigi Abete. Le conclusioni saranno affidate a Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil nazionale.

Il dibattito e il docufilm: il programma del 9 dicembre

Gli altri due appuntamenti in programma sono previsti per il 9 dicembre, giorno il cui Ciampi avrebbe spento la centesima candelina. In quell’occasione è previsto il convegno dal titolo “A cento anni dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi”, alle ore 10. A dare il via ai lavori, il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il segretario generale Spi Cgil Livorno Giuseppe Bartoletti, che lasceranno poi spazio alla tavola rotonda coordinata dall’editorialista dell’Espresso Bruno Manfellotto, a cui interverranno la scrittrice Dacia Maraini, l’economista ed europarlamentare Irene Tinagli, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale Spi Cgil nazionale Ivan Pedretti.

Dulcis in fundo, alle 17:30, sarà possibile assistere alla proiezione del docufilm “Bella la mì Livorno” firmato da Marco Guelfi e prodotto da Spi Cgil Toscana, Rai Teche e Solaria film e dedicato al rapporto tra l’ex presidente della Repubblica e la sua città natale. Nel documentario, il cui titolo prende spunto dalla canzone di Bobo Rondelli “Bella Livorno” presente nella colonna sonora del film, la figura di Ciampi è raccontata attraverso Livorno e ascoltando le voci di chi lo conobbe da vicino. Ci sono, le interviste al figlio Claudio, al direttore del Vernacoliere Mario Cardinali, a sindaci del passato (Alessandro Cosimi) e del presente (Luca Salvetti). A margine della proiezione ci sarà un intervento del regista e del segretario dello Spi Cgil Toscana Alessio Gramolati.