Cinema agli Uffizi: il programma di “Apriti Cinema” 2022 (gratis)

Cinema all’aperto nel piazzale degli Uffizi: a Firenze torna nel 2022 l’arena estiva di Apriti Cinema 2022, che propone un ricco programma di film (a ingresso gratuito) in una delle location più esclusive al mondo. La rassegna è organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del Cinema la Compagnia – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi ed è inserita nel cartellone di eventi dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Vediamo quali sono le date e le novità di quest’anno.

Apriti Cinema 2022: le date e i film da non perdere (a ingresso libero)

L’arena cinematografica estiva di Apriti Cinema è ospitata nel piazzale delle Gallerie degli Uffizi dal 27 giugno al 7 agosto 2022. È aperta tutte le sere, alle 21.45, con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Ogni sera viene proiettato un film, in lingua originale, con i sottotitoli in italiano e in alcuni casi anche in inglese. La programmazione di Apriti Cinema 2022 comprende film proposti dai festival fiorentini a vocazione internazionale, come il Festival dei Popoli, Lo Schermo dell’Arte, il Middle East Now, il Florence Korea Film Fest, Fán Huā Chinese Film Festival, France Odeon, River to River Florence Indian Film Festival e il Nice Festival.

Ci saranno poi film collegati al Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, titoli dall’America Latina di Entre dos Mundos e quelli dedicati al grande regista russo Andrej Tarkovskij. Omaggi cinematografici saranno dedicati a Marilyn Monroe, nel sessantesimo dalla sua scomparsa; al regista pistoiese Mauro Bolognini, nel centenario dalla nascita e a Monica Vitti, la grande attrice italiana recentemente scomparsa. Non mancheranno i documentari sui grandi artisti, tra cui i film incentrati sulla vita e l’opera di Lorenzo Lotto, Tiziano e Antonio Canova. Si amplia così l’offerta dei cinema all’aperto di Firenze (qui la guida 2022).

Cinema agli Uffizi 2022: la programmazione completa

Ecco il programma di Apriti Cinema 2022, nel piazzale degli Uffizi.

The Treasure of Crimea, di Oeke Hoogendijk

– Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate The Treasure of Crimea, di Oeke Hoogendijk Martedì 28 giugno – River to River Florence Indian Film Festival

– River to River Florence Indian Film Festival The Tenant, di Sushrut Jain Mercoledì 29 giugno – Aspettando Truffaut a La Compagnia

– Aspettando Truffaut a La Compagnia Hitchcock/Truffaut, di Kent Jones Giovedì 30 giugno – Bolognini cent’ anni dopo

– Bolognini cent’ anni dopo Fatti di gente perbene, di Mauro Bolognini Venerdì 1 luglio – Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi

– Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi To Cut Is To Think, di Alina Marazzi Anna Piaggi. Una visionaria della moda, di Alina Marazzi Sabato 2 luglio – Omaggio a Asghar Farhādi, in occasione del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema

– Omaggio a Asghar Farhādi, in occasione del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema Il passato, di Asghar Farhadi Domenica 3 luglio – Comune di Firenze: Letteratura 1922-2022

– Comune di Firenze: Letteratura 1922-2022 La Vita Agra, di Carlo Lizzani Lunedì 4 luglio – Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate

– Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate Gallant Indies, di Philippe Beziat Martedì 5 luglio – Middle East Now Festival – Summer Tales

– Middle East Now Festival – Summer Tales Costa Brava Lebanon, di Mounia Akl Mercoledì 6 luglio – Arena chiusa per concerto

– Arena chiusa per concerto Giovedì 7 luglio – Omaggio a Monica Vitti

– Omaggio a Monica Vitti Ore 21.00 Presentazione del libro Monica Vitti di Cristina Borsatti. A seguire: Deserto Rosso, di Michelangelo Antonioni Venerdì 8 luglio Florence Korea Film Fest – 20 anni di Cinema Coreano a Firenze

– 20 anni di Cinema Coreano a Firenze Move the grave, di Jeong Seung-o Sabato 9 luglio – Omaggio ad Asghar Farhādi in occasione del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema

– Omaggio ad Asghar Farhādi in occasione del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema Il cliente, di Asghar Farhadi Domenica 10 luglio – 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

– 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij L’infanzia di Ivan, di Andrej Tarkovskij Lunedì 11 luglio – Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate

– Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate White Cube, di Renzo Martens Martedì 12 luglio – Middle East Now Festival – Summer Tales

– Middle East Now Festival – Summer Tales All-In, di Volkan Üce Mercoledì 13 luglio – Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi

– Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi Confini, di Alina Marazzi Un’ora sola ti vorrei, di Alina Marazzi Giovedì 14 luglio – Premio N.I.C.E. Città di Firenze – Donatella Carmi Bartolozzi

– Premio N.I.C.E. Città di Firenze – Donatella Carmi Bartolozzi Ti accorgi di me? di Giuseppe Ferlito Glass Boy, di Samuele Rossi Venerdì 15 luglio – CinematograFica

– CinematograFica Maledetta Primavera, di Elisa Amoruso Sabato 16 luglio – Gallerie degli Uffizi

– Gallerie degli Uffizi Lorenzo Lotto. Viaggio nella crisi del Rinascimento, di Luca Criscenti Tiziano senza fine, di Luca e Nino Criscenti Domenica 17 luglio – 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

– 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij Andrej Rublëv, di Andrej Tarkovskij Lunedì 18 luglio – Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate

– Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate The Women of the Bauhaus, di Susanne Radelhof Martedì 19 luglio – Middle East Now Festival – Summer Tales

– Middle East Now Festival – Summer Tales Amira, di Mohamed Diab Mercoledì 20 luglio – Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi

– Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi Tutto parla di te, di Alina Marazzi Giovedì 21 luglio – Florence Queer Festival

– Florence Queer Festival Disco Ruin, di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto Venerdì 22 luglio – Florence Korea Film Fest 20 anni di Cinema Coreano a Firenze

– Florence Korea Film Fest 20 anni di Cinema Coreano a Firenze Start up, di Choi Jeong-Yeol Sabato 23 luglio – 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij – In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

– 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij – In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij Solaris, di Andrej Tarkovskij Domenica 24 luglio – 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

– 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij Lo specchio, di Andrej Tarkovskij Lunedì 25 luglio – Fán Huā Chinese Film Festival

– Fán Huā Chinese Film Festival A First Farewell, di Wang Lina Martedì 26 luglio – Middle East Now Festival – Summer Tales – Anteprima italiana

– Middle East Now Festival – Summer Tales – Anteprima italiana Feathers of a Father, di Omar El Zohair Mercoledì 27 luglio – Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi

– Festival dei Popoli – Omaggio ad Alina Marazzi Vogliamo anche le rose, di Alina Marazzi Giovedì 28 luglio – France Odeon

– France Odeon Fahrenheit 451, di François Truffaut Venerdì 29 luglio – arena chiusa per concerto

– arena chiusa per concerto Sabato 30 luglio – 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

– 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij Stalker, di Andrej Tarkovskij Domenica 31 luglio – Omaggio a Monica Vitti

– Omaggio a Monica Vitti La notte, di Michelangelo Antonioni Lunedì 1 agosto – Premio N.I.C.E. Città di Firenze – Donatella Carmi Bartolozzi

– Premio N.I.C.E. Città di Firenze – Donatella Carmi Bartolozzi Easy Living, di Orso Miyakawa e Peter Miyakawa Martedì 2 agosto – Un’estate Entre Dos Mundos

– Un’estate Entre Dos Mundos A última floresta, Luiz Bolognesi Mercoledì 3 agosto – 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

– 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij Nostalghia, di Andrej Tarkovskij Giovedì 4 agosto – Omaggio a Monica Vitti

– Omaggio a Monica Vitti Dramma della gelosia – Tutti i particolari in cronaca, di Ettore Scola Venerdì 5 agosto – 60 anni senza Marilyn

60 anni senza Marilyn A Qualcuno piace caldo, di Billy Wilder Sabato 6 agosto – Canova 20222

– Canova 20222 Canova, di Francesco Invernizzi Domenica 7 agosto – 90 anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

Il programma completo di Apriti Cinema 2022, nel piazzale degli Uffizi di Firenze, con le trame dei film è sul sito del Cinema La Compagnia.