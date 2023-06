Cinema agli Uffizi: il programma 2023 dell’arena all’aperto

- Pubblicità -

Agli Uffizi il cinema all’aperto è ormai di casa: anche nell’estate 2023 nel piazzale del celebre museo di Firenze si riaccende il proiettore di “Apriti Cinema” con un ricco programma di film, a ingresso gratuito. Dal 26 giugno al 7 agosto sul cartellone ci sono titoli italiani e internazionale in lingua originale (sottotitolati) proposti dai festival cinematografici che hanno casa in città. Spazio quindi a film, ma anche a tanti volti del cinema.

Gli ospiti di Apriti Cinema e la programmazione settimanale

In questa arena estiva sui generis arrivano grandi ospiti come Alice Rohrwacher, a cui il festival dei Popoli dedica una selezione di film il mercoledì sera: il 5 luglio la regista sarà nel piazzale degli Uffizi prima della proiezione di Corpo Celeste. Ma la lista è ancora lunga. Il videoartista Antonello Matarazzo, il 26 giugno, darà il via alla rassegna presentando il suo film dedicato al pittore Pablo Echaurren. Il regista spagnolo Alberto Utrera, invitato dal Festival del Cinema Iberoamericano “Entre dos Mundos”, sarà a Firenze il 30 giugno con due lavori, mentre il giorno dopo Alessandro Capitani sarà protagonista della serata, prima con il corto Bellissima, premiato con il David di Donatello nel 2016, e poi con I nostri fantasmi.

Carolina Cavalli, autrice del film rivelazione Amanda, incontrerà il pubblico 7 luglio, Roberto Dassoni il 9 luglio presenterà in anteprima il documentario MyCallas, nel centenario della nascita di Maria Callas, per un evento in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino. Il 15 luglio infine una serata speciale con la proiezione di Margherita la voce delle stelle, documentario realizzato in occasione del decimo anniversario dalla morte dell’astrofisica Margherita Hack. Sarà presente il regista Samuele Rossi.

La programmazione del cinema all’aperto nel piazzale degli Uffizi è ricca. Ogni lunedì la mini-rassegna “Notti di Mezza Estate” firmata dal festival Lo Schermo dell’Arte, la selezione del martedì è invece curata dal Middle East Now, ogni mercoledì – come detto – l’omaggio ad Alice Rohrwacher, il giovedì i capolavori di Franco Zeffirelli per celebrare i 100 anni dalla sua nascita, mentre la domenica è riservata all’omaggio ad Anna Magnani con alcuni dei film che meglio rappresentano il percorso artistico dell’attrice. E poi le proposte di FánHuā Chinese Film Festival, Florence Queer Festival, River to River Florence Indian Film Festival, N.I.C.E. festival e tre serate, il 29 giugno, 21 luglio e 23 luglio, dedicate alla grande arte, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

La rassegna “Apriti Cinema 2023” è organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del Cinema la Compagnia – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi. L’iniziativa è inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina. Si arricchisce così l’offerta dei cinema all’aperto di Firenze.

Cinema agli Uffizi 2023: il programma completo

Lo schermo si accende ogni giorno al calar del sole, alle ore 21.45, e l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Ecco il programma completo di Apriti Cinema 2023, nel piazzale degli Uffizi.

Lunedì 26 giugno

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate

Pablo di Neanderthal , di Antonello Matarazzo, Italia, 2022, 63’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese.

Alla presenza del regista e di Bruno Di Martino .

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate , di Antonello Matarazzo, Italia, 2022, 63’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese. . Martedì 27 giugno

Florence Korea Film Fest

In Our Prime, di Park Dong-hoon, Corea del Sud, 2022, 117’, v.o. coreano con sottotitoli in italiano.

Mercoledì 28 giugno

Florence Queer Festival

So Damn Easy Going, di Christoffer Sandler, Svezia e Norvegia, 2022, 91’, v.o. svedese con sottotitoli in italiano.

Florence Queer Festival di Christoffer Sandler, Svezia e Norvegia, 2022, 91’, v.o. svedese con sottotitoli in italiano. Giovedì 29 giugno

Gallerie degli Uffizi

The Ideal Museum, di Ivan Bolotnikov e Fedor Pronko, Russia, 2023, 72’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Alla presenza di Elena Chernyak, Francesco Pignatelli e Boris Manner

Venerdì 30 giugno

Entre dos Mundos – Festival del Cinema Iberoamericano

El sentido del cacao, en busca del gusto perdido, di Alberto Utrera, Spagna, 2020, 20’, v.o. spagnolo sottotitolato in italiano.

+

Sembrando el futuro, di Alberto Utrera, Spagna e Equador, 2021, 30’, v.o. spagnolo sottotitolato in italiano.

Alla presenza del regista e di un esperto della Rete Semi Rurali

Sabato 1 luglio

“Fuori Sentiero” a cura di Sentiero Film Factory

Bellissima, corto di Alessandro Capitani, Italia, 2015, 12’, v.o. italiano

+

I nostri fantasmi, di Alessandro Capitani, Italia, 2021, 90’, v.o. italiano.

Alla presenza del regista

Domenica 2 luglio

Premio Claudio Carabba

Cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Premio Claudio Carabba”, un concorso per giovani critici cinematografici dedicato alla memoria del grande critico fiorentino.

+

Omaggio a Anna Magnani

L’amore , di Roberto Rossellini, Italia, 1948, 69’, v.o. italiano. Nastro D’argento a Anna Magnani per l’iconico

Cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Premio Claudio Carabba”, un concorso per giovani critici cinematografici dedicato alla memoria del grande critico fiorentino. + Omaggio a Anna Magnani , di Roberto Rossellini, Italia, 1948, 69’, v.o. italiano. Nastro D’argento a Anna Magnani per l’iconico Lunedì 3 luglio

Arena chiusa per concerto

Arena chiusa per concerto Martedì 4 luglio

Middle East Now Festival – Summer Picks

Presentazione del libro Iran. Il tempo delle donne (Castelvecchi 2023) di Luciana Borsatti

+

Noi donne iraniane, di Sabina Fedeli e Anna Migotto, Italia, 2023, 60’, v.o.italiano

Alla presenza dell’autrice Luciana Borsatti, con introduzione video delle registe

Mercoledì 5 luglio

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher

Corpo celeste , di Alice Rohrwacher, Italia, Francia, Svizzera, 2011, 100’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese.

Alla presenza della regista

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher , di Alice Rohrwacher, Italia, Francia, Svizzera, 2011, 100’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese. Giovedì 6 luglio

Zeffirelli 100

Franco Zeffirelli , corto di Matteo Cichero e Matteo Mascotto, prodotto dalla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, supervisione alla regia di Pippo Zeffirelli, Italia, 2023, 13’, v.o. italiano.

+

Per Firenze, di Franco Zeffirelli, Italia, 1966, 50’, v.o. italiano.

Zeffirelli 100 , corto di Matteo Cichero e Matteo Mascotto, prodotto dalla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, supervisione alla regia di Pippo Zeffirelli, Italia, 2023, 13’, v.o. italiano. + di Franco Zeffirelli, Italia, 1966, 50’, v.o. italiano. Venerdì 7 luglio

N.I.C.E. – New Italian Cinema Events

Amanda , di Carolina Cavalli, Italia 2022, 93’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese

Alla presenza della regista

N.I.C.E. – New Italian Cinema Events di Carolina Cavalli, Italia 2022, 93’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese Sabato 8 luglio

Arena chiusa per concerto

Arena chiusa per concerto Domenica 9 luglio

In collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

MyCallas, di Roberto Dassoni, Italia, 2023, 60’, v.o. italiano. Alla presenza del regista, del musicista Gian Francesco Amoroso e di Giovanni Vitali del Maggio Musicale Fiorentino

In collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Roberto Dassoni, Italia, 2023, 60’, v.o. italiano. Lunedì 10 luglio

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate The Melt Goes On Forever: The Art and Times of David Hammons, di Harold Crooks e Judd Tully, Stati Uniti, 2022, 100’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate di Harold Crooks e Judd Tully, Stati Uniti, 2022, 100’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano Martedì 11 luglio

Middle East Now Festival – Summer Picks

Harka , di Lofti Nathan, Tunisia, Francia, Lussemburgo, Belgio, 2022, 90′, v.o. originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Alla presenza di Alberto Tonini – Università di Firenze

Middle East Now Festival – Summer Picks di Lofti Nathan, Tunisia, Francia, Lussemburgo, Belgio, 2022, 90′, v.o. originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Mercoledì 12 luglio

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher

Le meraviglie, di Alice Rohrwacher, Italia, Svizzera, Germania, 2014, 110’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher di Alice Rohrwacher, Italia, Svizzera, Germania, 2014, 110’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese Giovedì 14 luglio

Zeffirelli 100

Franco Zeffirelli , corto di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica)

+

La bisbetica domata, di Franco Zeffirelli, Italia e Stati Uniti, 1967, 122’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Zeffirelli 100 , corto di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica) + di Franco Zeffirelli, Italia e Stati Uniti, 1967, 122’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano Venerdì 14 luglio

River to River Florence Indian Film Festival

Almost Pyaar, di Anurag Kashyap, India-UK, 2022, 155’, v.o. indiano con sottotitoli in italiano e inglese

River to River Florence Indian Film Festival di Anurag Kashyap, India-UK, 2022, 155’, v.o. indiano con sottotitoli in italiano e inglese Sabato 15 luglio

10 anni senza Margherita Hack – In collaborazione con il Museo Galileo

Margherita. La voce delle stelle, documentario di Samuele Rossi, Italia, 2022, 52’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese.

Alla presenza del regista e di Roberto Ferrari, Direttore esecutivo del Museo Galileo

10 anni senza Margherita Hack – In collaborazione con il Museo Galileo documentario di Samuele Rossi, Italia, 2022, 52’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese. Domenica 16 luglio

Arena chiusa per concerto

Arena chiusa per concerto Lunedì 17 luglio

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate

Art & Krimes by Krimes, di Alysa Nahmias, Stati Uniti, 2021, 84’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate di Alysa Nahmias, Stati Uniti, 2021, 84’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano Martedì 18 luglio

Middle East Now Festival – Summer Picks

The Exam, di Shawkat Amin Korki, Germania, Iraq, Kurdistan, Qatar, 2021, 90’, v.o. originale con sottotitoli in italiano e in inglese

Middle East Now Festival – Summer Picks di Shawkat Amin Korki, Germania, Iraq, Kurdistan, Qatar, 2021, 90’, v.o. originale con sottotitoli in italiano e in inglese Mercoledì 19 luglio

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher

Lazzaro felice , di Alice Rohrwacher, Italia, Svizzera, Francia, Germania, 2018, 125′, v.o. italiano con sottotitoli in inglese

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher , di Alice Rohrwacher, Italia, Svizzera, Francia, Germania, 2018, 125′, v.o. italiano con sottotitoli in inglese Giovedì 20 luglio

Zeffirelli 100

Il direttore Artistico di Effetto Venezia 2023 di Livorno presenta la 39esima edizione dal titolo “Il Cinema è la città”, tra i molti appuntamenti della kermesse l’omaggio al Maestro Zeffirelli.

+

Franco Zeffirelli (corto di Matteo Cichero, replica)

+

Romeo e Giulietta, di Franco Zeffirelli, Italia e Stati Uniti, 1968, 138’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Zeffirelli 100 Il direttore Artistico di Effetto Venezia 2023 di Livorno presenta la 39esima edizione dal titolo “Il Cinema è la città”, tra i molti appuntamenti della kermesse l’omaggio al Maestro Zeffirelli. + (corto di Matteo Cichero, replica) + di Franco Zeffirelli, Italia e Stati Uniti, 1968, 138’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano Venerdì 21 luglio

Gallerie degli Uffizi

Wo ist Gott?, di Sandra Gold, Germania, 2022, 105’, v.o. tedesco con sottotitoli in italiano

Gallerie degli Uffizi di Sandra Gold, Germania, 2022, 105’, v.o. tedesco con sottotitoli in italiano Sabato 22 luglio

Firenze 1993 – 2023. 30°Anniversario Strage di Via dei Georgofili

Sventrati. Vivere-sopra , Un monologo teatrale di e con Tiziana Giuliani, Arca Azzurra Eventi.

Firenze 1993 – 2023. 30°Anniversario Strage di Via dei Georgofili , Un monologo teatrale di e con Tiziana Giuliani, Arca Azzurra Eventi. Domenica 23 luglio

Gallerie degli Uffizi

Malinconia, di Francesco Rossi, Italia, 7’, v.o. italiano. Alla presenza del regista e di Vittoria Panichi, Assessora alla cultura del Comune di Casole d’Elsa (SI)

+

Omaggio a Anna Magnani

Bellissima, capolavoro del Neorelismo , di Luchino Visconti, Italia, 1951, 114’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese

Gallerie degli Uffizi di Francesco Rossi, Italia, 7’, v.o. italiano. Alla presenza del regista e di Vittoria Panichi, Assessora alla cultura del Comune di Casole d’Elsa (SI) + Omaggio a Anna Magnani capolavoro del Neorelismo di Luchino Visconti, Italia, 1951, 114’, v.o. italiano con sottotitoli in inglese Lunedì 24 luglio

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate

Marina Abramović & Ulay: No Predicted End, di Kasper Bech Dyg, Danimarca, 2022, 95′, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Lo schermo dell’arte – Notti di mezza estate di Kasper Bech Dyg, Danimarca, 2022, 95′, v.o. inglese con sottotitoli in italiano Martedì 25 luglio

Middle East Now Festival – Summer Picks

El Arena, di Jay B. Jammal, Libano, Emirati Arabi, 2022, 78’, v.o. originale con sottotitoli in italiano e in inglese

Anteprima italiana

Middle East Now Festival – Summer Picks di Jay B. Jammal, Libano, Emirati Arabi, 2022, 78’, v.o. originale con sottotitoli in italiano e in inglese Mercoledì 26 luglio

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher

Futura, di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, Italia, 2021, 105′, v.o. italiano con sottotitoli in inglese

Festival dei Popoli – Omaggio a Alice Rohrwacher di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, Italia, 2021, 105′, v.o. italiano con sottotitoli in inglese Giovedì 27 luglio

Zeffirelli 100

Franco Zeffirelli, di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica)

+

La Traviata , film-opera di Franco Zeffirelli, Italia, 1982, 109′, v.o. italiano

Zeffirelli 100 di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica) + film-opera di Franco Zeffirelli, Italia, 1982, 109′, v.o. italiano Venerdì 28 luglio

N.I.C.E. – New Italian Cinema Events

Eveline fra le nuvole, di Anna di Francisca, Italia, 2023 90′, v.o. italiano con sottotitoli in inglese

N.I.C.E. – New Italian Cinema Events di Anna di Francisca, Italia, 2023 90′, v.o. italiano con sottotitoli in inglese Sabato 29 luglio

Evento Speciale

Nel labirinto delle tartarughe , di Salvador Simó, Spagna, Paesi Bassi e Germania, 2018, 80′, v.o. spagnolo con sottotitoli in italiano

Evento Speciale , di Salvador Simó, Spagna, Paesi Bassi e Germania, 2018, 80′, v.o. spagnolo con sottotitoli in italiano Domenica 30 luglio

Omaggio a Anna Magnani

La rosa tatuata, di Daniel Mann, Stati Uniti, 1955, 117′, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Omaggio a Anna Magnani di Daniel Mann, Stati Uniti, 1955, 117′, v.o. inglese con sottotitoli in italiano Lunedì 31 luglio

FánHuā Chinese Film Festival

Wind, di Dadren Wanggyal, Cina, 2020, 96′, v.o. tibetano con sottotitoli in italiano

FánHuā Chinese Film Festival di Dadren Wanggyal, Cina, 2020, 96′, v.o. tibetano con sottotitoli in italiano Martedì 1 agosto

Florence Korea Film Fest

Life is Beautiful, di Choi Kook- hee, Corea del sud, 2022, 122’, v.o. coreano con sottotitoli in italiano

Florence Korea Film Fest di Choi Kook- hee, Corea del sud, 2022, 122’, v.o. coreano con sottotitoli in italiano Mercoledì 2 agosto

Evento speciale

Firenze città d’acque, di Massimo Becattini, Sandro Nardoni, Luciano Nocentini, Italia 2022.

Alla presenza dei registi

Evento speciale di Massimo Becattini, Sandro Nardoni, Luciano Nocentini, Italia 2022. Giovedì 3 agosto

Zeffirelli 100

Franco Zeffirelli, di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica)

+

Otello, film-opera di Franco Zeffirelli, Italia, Paesi Bassi, 1986, 114′, v.o. italiano, con sottotitoli in italiano

Zeffirelli 100 di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica) + film-opera di Franco Zeffirelli, Italia, Paesi Bassi, 1986, 114′, v.o. italiano, con sottotitoli in italiano Venerdì 4 agosto

Omaggio a Anna Magnani

Pelle di serpente, di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1960, 119′, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Omaggio a Anna Magnani di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1960, 119′, v.o. inglese con sottotitoli in italiano Sabato 5 agosto

Omaggio a Anna Magnani

Mamma Roma, di Pierpaolo Pasolini, Italia, 1962, 106′, v.o. italiano

Omaggio a Anna Magnani di Pierpaolo Pasolini, Italia, 1962, 106′, v.o. italiano Domenica 6 agosto

Zeffirelli 100

Franco Zeffirelli, di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica)

+

Un tè con Mussolini, di Franco Zeffirelli, Italia e Regno Unito, 1999, 117′, v.o. inglese, con sottotitoli in italiano

Zeffirelli 100 di Matteo Cichero e Matteo Mascotto (replica) + di Franco Zeffirelli, Italia e Regno Unito, 1999, 117′, v.o. inglese, con sottotitoli in italiano Lunedì 7 agosto

Omaggio a Anna Magnani

Selvaggio è il vento, di George Cukor, Stati Uniti, 1957, 114′, v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Il programma completo di Apriti Cinema 2023, nel piazzale degli Uffizi, con le trame dei film è sul sito del Cinema La Compagnia di Firenze.