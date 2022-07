Cinema Villa Bardini 2022: il programma dell’arena con vista su Firenze

Si riaccende il proiettore del cinema all’aperto di Villa Bardini, con una quarantina di film in programma per la stagione 2022 in un’arena estiva da cui godere di una suggestiva vista “by night” su Firenze. Il grande schermo, attivo dall’8 luglio al 21 agosto, è sistemato all’apice del giardino, sulla terrazza belvedere, con una platea da 200 posti. Torna anche per questa terza edizione il giovedì a ingresso gratuito per le famiglie, con titoli adatti ai bambini. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul cinema a Villa Bardini 2022, dalle prenotazioni al costo dei biglietti, dal parcheggio fino alla programmazione completa.

Il cartellone by night di Villa Bardini (anche con aperitivo)

La rassegna “Cinema in Villa 2022” è organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart, con il patrocinio del Comune di Firenze, mentre il programma come negli anni passati è curato dalla Fondazione culturale Niels Stensen. In questa arena estiva panoramica arrivano i successi dell’ultima stagione (Top gun, Ennio, È stata la mano di Dio, solo per fare qualche nome), i grandi capolavori italiani (si potranno rivedere pietre miliari come La Dolce Vita, 8 e mezzo e Uccellacci e uccellini), i film in lingua originale sottotitolati in italiano (Belfast, Elvis e Finale a sorpresa sono alcuni dei titoli), il ciclo di serate dedicate al “Cinema e Letteratura” e quello incentrato su “Amore e Psiche”.

Confermati i giovedì di “Cinema in famiglia” con ingresso gratis (ma su prenotazione) nell’arena di Villa Bardini per genitori e figli, perché a farsi carico del costo dei biglietti saranno le due Fondazioni promotrici dell’evento. Tra i film in cartellone per grandi e piccoli Encanto (sottotitolato), Clifford – il grande cane rosso e Lunana – il villaggio alla fine del mondo. Oltre all’arena, l’estate by night di Villa Bardini propone inoltre un aperitivo al tramonto: ogni sera fino al calar del sole è aperto il Bar della Loggetta gestito dai ragazzi del Chiosco dei Renai (prenotazioni al numero WhatsApp 3518448989). Qui gli altri cinema all’aperto di Firenze.

Cinema a Villa Bardini 2022: costo dei biglietti, prenotazioni e parcheggio

Il prezzo dei biglietti per questa arena con vista su Firenze è popolare: 5 euro per assistere agli spettacoli sulla Terrazza Belvedere del giardino di Villa Bardini (il giovedì, come detto gratis per le famiglie che prenotano online). Le proiezioni iniziano al calar del sole, alle ore 21.15. Per quanto riguarda le prenotazioni del Cinema 2022 a Villa Bardini è possibile acquistare in prevendita i biglietti, scegliendo anche il posto sulla mappa della platea, collegandosi al portale di Bit Concerti (circuito TicketOne). Per i giovedì in famiglia le prenotazioni sono invece sul sito di Villa Bardini.

Tutte le sere di apertura dell’arena estiva è attiva una linea telefonica per chiedere informazioni, dalle ore 18 alle 22, che risponde al numero 393 8570925. Il parcheggio più vicino a Villa Bardini è quello del Forte Belvedere di Firenze dove è possibile lasciare gratuitamente l’auto in occasione delle serate del cinema all’aperto.

Il programma 2022 del Cinema a Villa Bardini, con vista su Firenze

Ecco quindi la programmazione completa di “Cinema in Villa 2022”, giorno per giorno:

Giovedì 7 luglio ore 21,15 – ingresso gratuito

Lunana: il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji (Bhutan 2021, 109’)

– ingresso gratuito Lunana: il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji (Bhutan 2021, 109’) Venerdì 8 luglio ore 21,15

La Dolce vita di Federico Fellini (Italia 1960, 180’) with english subtitles

La Dolce vita di Federico Fellini (Italia 1960, 180’) with english subtitles Sabato 9 luglio ore 21,15

Belfast di Kenneth Branagh (Uk 2021, 98’) v. ing con sott. Ita

Belfast di Kenneth Branagh (Uk 2021, 98’) v. ing con sott. Ita Domenica 10 luglio ore 21,15

Finale a sorpresa di Gastón Duprat & Mariano Cohn (Spagna 2021 – 114’) v. spa con sott. Ita

Finale a sorpresa di Gastón Duprat & Mariano Cohn (Spagna 2021 – 114’) v. spa con sott. Ita Lunedì 11 luglio ore 21,15

Nostalgia di Mario Martone (Italia 2022, 117’)

Nostalgia di Mario Martone (Italia 2022, 117’) Martedì 12 luglio ore 21,15

Ennio di Giuseppe Tornatore (Italia, Belgio, Giappone 2021, 152’)

Ennio di Giuseppe Tornatore (Italia, Belgio, Giappone 2021, 152’) Mercoledì 13 luglio – Cinema chiuso

– Cinema chiuso Giovedì 14 luglio ore 21,15 – ingresso gratuito

Ainbo, spirito dell’amazzonia di Richard Claus e Jose Zelada (Olanda/Perù 2021, 82’)

– ingresso gratuito Ainbo, spirito dell’amazzonia di Richard Claus e Jose Zelada (Olanda/Perù 2021, 82’) Venerdì 15 luglio ore 21,15

Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini (Italia 1962, 114’) with english subtitles

Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini (Italia 1962, 114’) with english subtitles Sabato 16 luglio ore 21,15

Drive my car di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone 2021, 180’)

Tratto dal racconto Drive my car di Haruki Murakami (in Uomini senza Donne, Einaudi)

Drive my car di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone 2021, 180’) Tratto dal racconto Drive my car di Haruki Murakami (in Uomini senza Donne, Einaudi) Domenica 17 luglio ore 21,15

La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal (Usa 2021, 121’)

La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal (Usa 2021, 121’) Lunedì 18 luglio ore 21,15

Un figlio di Mehdi Barsaoui (Tunisia, Francia 2021, 96’)

Un figlio di Mehdi Barsaoui (Tunisia, Francia 2021, 96’) Martedì 19 luglio ore 21,15

Corro da te di Riccardo Milani (Italia 2022, 113’)

Corro da te di Riccardo Milani (Italia 2022, 113’) Mercoledì 20 luglio ore 21,15

Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo (Italia 1971, 120’) with english subtitles

Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo (Italia 1971, 120’) with english subtitles Giovedì 21 luglio ore 21,15 – ingresso gratuito

Encanto di Jared Bush e Charise Castro Smith (Usa 2021, 99’) v. ing sott. ita

– ingresso gratuito Encanto di Jared Bush e Charise Castro Smith (Usa 2021, 99’) v. ing sott. ita Venerdì 22 luglio – Cinema chiuso

– Cinema chiuso Sabato 23 luglio ore 21,15

Settembre di Giulia Steigerwalt (Italia 2022, 110’)

Settembre di Giulia Steigerwalt (Italia 2022, 110’) Domenica 24 luglio ore 21,15

Lunana: il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji (Bhutan 2021, 109’)

Lunana: il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji (Bhutan 2021, 109’) Lunedì 25 luglio ore 21,15

L’Arminuta di Giuseppe Bonito (Italia 2021, 110’)

L’Arminuta di Giuseppe Bonito (Italia 2021, 110’) Martedì 26 luglio ore 21,15

Scompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen (Fin/Ger/Est/Rus 2021, 107’)

Scompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen (Fin/Ger/Est/Rus 2021, 107’) Mercoledì 27 luglio ore 21,15

Elvis di Baz Luhrmann (Usa 2022, 159’) v. ing sott. ita

Elvis di Baz Luhrmann (Usa 2022, 159’) v. ing sott. ita Giovedì 28 luglio ore 21,15 – ingresso gratuito

Belle di Mamoru Hosoda (Giappone 2021, 122’)

– ingresso gratuito Belle di Mamoru Hosoda (Giappone 2021, 122’) Venerdì 29 luglio ore 21,15

8 e mezzo di Federico Fellini (Italia 1963, 138’) with english subtitles

8 e mezzo di Federico Fellini (Italia 1963, 138’) with english subtitles Sabato 30 luglio ore 21,15

Top gun – Maverick di Joseph Kosinski (Usa 2022 – 131’) – v.orig. sott.ita

Top gun – Maverick di Joseph Kosinski (Usa 2022 – 131’) – v.orig. sott.ita Domenica 31 luglio ore 21,15

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (Italia 2021 – 130’) with english subtitles

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (Italia 2021 – 130’) with english subtitles Lunedì 1 agosto ore 21,15

Babenco: Tell Me When I Die di Bárbara Paz (Brasile 2019, 75’) v. spa con sott. Ita

Babenco: Tell Me When I Die di Bárbara Paz (Brasile 2019, 75’) v. spa con sott. Ita Martedì 2 agosto ore 21,15

Gli amori di Anais di Charline Bourgeois-Tacquet (Francia 2021, 98’)

Gli amori di Anais di Charline Bourgeois-Tacquet (Francia 2021, 98’) Mercoledì 3 agosto ore 21,15

Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini (Italia 1966, 85’)with english subtitles

Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini (Italia 1966, 85’)with english subtitles Giovedì 4 agosto ore 21,15 – ingresso gratuito

Clifford, il grande cane rosso di Walt Becker (Usa 2021, 96’)

– ingresso gratuito Clifford, il grande cane rosso di Walt Becker (Usa 2021, 96’) Venerdì 5 agosto ore 21,15

Top gun – Maverick di Joseph Kosinski (Usa 2022 – 131’)

Top gun – Maverick di Joseph Kosinski (Usa 2022 – 131’) Sabato 6 agosto ore 21,15

Corro da te di Riccardo Milani (Italia 2022, 113’)

Corro da te di Riccardo Milani (Italia 2022, 113’) Domenica 7 agosto ore 21,15

Galileo di Liliana Cavani (Italia, Bulgaria 1968, 95’) with english subtitles

Galileo di Liliana Cavani (Italia, Bulgaria 1968, 95’) with english subtitles Lunedì 8 agosto ore 21,15

Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh (Usa 2022, 127’)

Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh (Usa 2022, 127’) Martedì 9 agosto ore 21,15

Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green (Usa 2021, 144’) v. ing con sott. Ita

Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green (Usa 2021, 144’) v. ing con sott. Ita Mercoledì 10 agosto ore 21,15

I giovani amanti di Carine Tardieu (Francia/Belgio 2021, 112’)v. fra con sott. Ita

I giovani amanti di Carine Tardieu (Francia/Belgio 2021, 112’)v. fra con sott. Ita Giovedì 11 agosto ore 21,15 – Ingresso gratuito

Minuscule 2 – Alla ricerca di nuovi mondi di Hélène Giraud, Thomas Szabo (Francia 2019, 92’)

– Ingresso gratuito Minuscule 2 – Alla ricerca di nuovi mondi di Hélène Giraud, Thomas Szabo (Francia 2019, 92’) Venerdì 12 agosto ore 21,15

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri (Italia 1970, 112’) with english subtitles

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri (Italia 1970, 112’) with english subtitles Sabato 13 agosto ore 21,15

Nostalgia di Mario Martone (Italia 2022, 117’) with english subtitles

Tratto dal libro Nostalgia di Ermanno Rea (Feltrinelli)

Nostalgia di Mario Martone (Italia 2022, 117’) with english subtitles Tratto dal libro Nostalgia di Ermanno Rea (Feltrinelli) Domenica 14 agosto ore 21,15

Il ritratto del Duca di Roger Michell (Gran Bretagna 2020, 96’)

Il ritratto del Duca di Roger Michell (Gran Bretagna 2020, 96’) Lunedì 15 agosto ore 21,15

Ennio di Giuseppe Tornatore (Italia, Belgio, Giappone 2021, 152’) with english subtitles

La programmazione può essere soggetta a cambiamenti. Per i giorni successivi sarà resa nota nelle prossime settimane