I concerti di Natale a Firenze nel Quartiere 4

Fra sabato 18 e giovedì 23 dicembre sono in programma ben sette concerti di Natale a Firenze, nel Quartiere 4. Si svolgeranno nelle piazze, al Teatro Cantiere Florida e alla Chiesa di San Lorenzo a Greve.

In piazza e a teatro: i concerti di Natale di sabato 18 dicembre

Si comincia sabato 18 dicembre, alle ore 16 in Piazza Pier Vettori, dove sarà presente un Corner musicale con l’Associazione Harmonia e si terrà il concerto del Piccolo Coro Melograno. Ci sarà anche la Casetta di Babbo Natale dove i più piccoli potranno lasciare le letterine per Babbo Natale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Ccn Piazza Pier Vettori. Sempre sabato 18 dicembre, alle ore 16.30, al Teatro Cantiere Florida (Via Pisana 111/R) si terrà il Concerto Rock’in Christmas.

Aspettando il Natale, gli eventi in musica di domenica 19 dicembre

Numerosi i concerti di Natale in programma anche il giorno seguente, domenica 19 dicembre, alle ore 11.30, il Teatro Cantiere Florida ospiterà invece il Concerto dell’Orchestra Children’s Corner. Sempre domenica 19 dicembre, nel pomeriggio alle ore 16, in Piazza dell’Isolotto ci sarà un Corner musicale con Associazione Harmonia. Spazio anche al Concerto itinerante della banda percussionista dei Pulsar. Anche qui sarà presente la Casetta di Babbo Natale dove lasciare le lettere per Babbo Natale. L’evento è organizzato in collaborazione con il Ccn Isolotto. Domenica 19 dicembre, ore 20.45, Teatro Cantiere Florida si terrà invece il Concerto JO’ Jazz Band’s.

Giovedì 23 dicembre in Piazza dell’Isolotto il Concerto di Natale con Girafiabe

Lunedì 20 dicembre, alle ore 21, alla Chiesa di San Lorenzo a Greve (via Pisana 837) ospiterà il Concerto di Natale con le Four Flowers, mentre giovedì 23 dicembre, alle ore 21, in Piazza dell’Isolotto spazio al Concerto di Natale con Girafiabe e tutte le compagnie della Fiaba: Girafiabe, Fiaba Junior, Fiabini, Coro Insieme.