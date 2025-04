“Connettiti con lo Sport 2025”: a Bagno a Ripoli due giornate di sport e detox digitale

- Pubblicità -

Due pomeriggi tra sport, sfide all’aria aperta e benessere digitale: a Bagno a Ripoli torna “Connettiti con lo Sport”, l’iniziativa gratuita rivolta a bambini e famiglie che invita a spegnere i cellulari per connettersi davvero… con chi ci sta accanto.

Promosso dal Comune di Bagno a Ripoli nell’ambito del progetto “Custodi Digitali Toscana. Il benessere digitale dei bambini è cura di tutti”, il doppio appuntamento si svolgerà:

Domenica 13 aprile 2025 alla scuola media “Redi” di Ponte a Niccheri (via di Belmonte 40)

Sabato 3 maggio 2025 all'Isis Gobetti-Volta di via Roma 77/a

Entrambe le giornate prenderanno il via alle 15.30 e saranno interamente dedicate allo sport, al gioco condiviso e alla consapevolezza dell’uso della tecnologia.

“Connettiti con lo Sport”: sport e gioco per tutte le età (ma senza smartphone)

L’iniziativa “Connettiti con lo Sport”, organizzata in collaborazione con Sport Academy e le scuole del territorio, è rivolta a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni e alle loro famiglie. I partecipanti potranno provare tante discipline sportive – dal tiro con l’arco ai percorsi ginnici, dalle gare a squadre al calcio balilla – in un contesto completamente libero da dispositivi digitali.

Alle 16.00 partiranno le sfide sportive genitori-figli, pensate per rafforzare il legame familiare e divertirsi insieme in modo attivo. E per concludere in bellezza, un piccolo premio e gadget offerti da Decathlon per tutti i partecipanti.

Incontri per genitori e momenti di condivisione

Mentre i più piccoli saranno impegnati nelle attività sportive, i genitori potranno partecipare all’incontro “Stare meglio in famiglia. Giochi, sfide e… quale spazio agli schermi?”, condotto dalle psicologhe Erika Cialdi ed Elena Trebalate. L’obiettivo? Offrire strumenti concreti per affrontare l’uso degli schermi in famiglia in modo più consapevole e costruttivo.

Un modello educativo condiviso e partecipato

“Connettiti con lo Sport” è un’iniziativa che nasce da un percorso più ampio e condiviso, quello dei Custodi Digitali, avviato proprio a Bagno a Ripoli e oggi riferimento regionale per l’educazione digitale. Un laboratorio che ha coinvolto centinaia di famiglie, scuole, educatori, associazioni e istituzioni, e che ha portato alla nascita del Patto digitale di Comunità, oggi sottoscritto da moltissimi cittadini anche grazie al supporto di LiMo Linguaggi in Movimento.

Per iscriversi e partecipare è necessario compilare il form online oppure contattare: 📧 [email protected]

🌐 www.sportacademy.center