Corri la vita 2022: tutte le info dalla data alla maglietta

C’è la data: Corri la vita 2022 si svolgerà a Firenze domenica 25 settembre. La manifestazione, che quest’anno compie vent’anni, torna a percorrere le strade della città riabbracciando dal vivo i propri sostenitori. La corsa torna così a “invadere” le vie cittadine dopo aver promosso per due edizioni lo sport individuale all’aperto. Vediamo quali sono le novità di Corri la vita 2022, dal doppio percorso (per i podisti e per le famiglie) fino alla nuova maglietta firmata da Salvatore Ferragamo.

Come fare l’iscrizione a Corri la Vita

Per partecipare a Corri la vita 2022 ci si potrà registrare a partire dal 1° settembre sul sito della manifestazione, fare una donazione minima di 10 euro online e nei luoghi fisici dedicati, ritirare e indossare la maglietta. In questo modo si potrà sostenere la raccolta fondi e avere una delle magliette firmate da Salvatore Ferragamo.

La corsa, come da tradizione, supporta la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno con l’obiettivo di aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico. In particolare, la raccolta fondi 2022 fornirà sostegno a Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus. Verranno inoltre supportati i cinque progetti vincitori del bando promosso lo scorso gennaio CORRI LA VITA Onlus.

Il doppio percorso di Corri la vita 2022 e le anticipazioni

Chi deciderà di partecipare alla manifestazione potrà scegliere tra due diversi tracciati: uno, di circa 11 km, sarà dedicato a chi vorrà correre mentre l’altro percorso, di 6 km, è pensato per chi preferirà ammirare le mete culturali lungo il tragitto. Entrambi i percorsi permetteranno di scoprire scenari inediti: tra le prime novità si segnalano il Granaio dell’Abbondanza e il Palagio di Parte Guelfa. La gara non ha vincitori, ma ci sarà un premio speciale per i tre gruppi più numerosi che vestiranno la maglia 2022 (aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole).

Negli spazi di viale Lincoln al Parco delle Cascine ci sarà un palco su cui si alterneranno amici e testimonial di Corri la vita che faranno anche dei collegamenti tramite i canali ufficiali dell’evento. Chi vorrà, potrà condividere foto e stories sui canali social utilizzando gli hashtag ufficiali #corrilavita2022, #clv2022 e #corrilavita20 taggando @corrilavita. Come negli scorsi anni i partecipanti avranno la possibilità di visitare gratuitamente nel pomeriggiouna serie di mete culturali a Firenze e nei dintorni, mostre e musei inclusi: basterà sfoggiare la maglia di Corri la vita 2022 o mostrare la ricevuta della donazione effettuata.

Il colore della maglietta 2022 di Corri la vita e dove trovarla

Il colore della maglietta 2022 di Corri la vita è verde fluorescente. Il packaging della t-shirt è totalmente biocompostabile. Il logo di Corri la vita riporta inoltre una bandiera per celebrare i 20 anni della manifestazione. A partire dal 25 agosto, inoltre, per i soci Unicoop Firenze ci saranno in distribuzione 7000 magliette in alcuni centri tra Firenze, Prato, Empoli e Pistoia.

Si potrà supportare Corri la vita anche senza essere presenti di persona: la t-shirt ufficiale della manifestazione sarà recapitata gratuitamente in tutta Italia grazie a BRT e alla sua rete di oltre 5.400 punti di ritiro e spedizione BRT-fermopoint: basterà fare una donazione minima di 10 euro dal sito dell’evento.