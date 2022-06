I migliori eventi a Firenze (11-12 giugno 2022): cosa fare in città

Le mostre da vedere, i festival a cui partecipare, le semifinali del calcio storico e le sagre per le buone forchette: per scoprire cosa fare questo weekend, abbiamo stilato una guida ai migliori eventi a Firenze, tra venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022. Dagli ospiti della “Città dei Lettori” fino alla sagra del fritto misto del Centro storico Lebowski, ecco gli appuntamenti da non perdere.

La Città dei Lettori: cosa fare a Firenze se si amano i libri (10-11-12 giugno 2022)

Uno dei principali eventi culturali del weekend del 10, 11 e 12 giugno a Firenze (e in Toscana) è la quinta edizione del festival “La Città dei Lettori” a Villa Bardini. La manifestazione, a ingresso gratuito, propone incontri con scrittori, ospiti nazionali e internazionali, passeggiate letterarie e anche una speciale lezione di yoga domenica mattina nello splendido giardino. Il calendario è davvero sterminato. Su questa terrazza panoramica di Firenze arrivano ad esempio i sette finalisti del Premio Strega, Francesco Guccini, Roberto Saviano, Piero Pelù e Francesca Michielin. Qui la nostra guida al programma della Città dei Lettori 2022.

Il Calcio storico Fiorentino 2022: semifinali il 10 e 11 giugno 2022

Questo weekend inizia anche il Torneo di San Giovanni 2022 del Calcio storico fiorentino, che – dopo le difficoltà legate alla pandemia – torna a essere aperto al pubblico. Venerdì corteo storico dalle 17 e semifinale tra gli Azzurri e i Bianchi alle 19, mentre sabato il corteo in costume parte alle 16 e il match che vede contrapposti i Verdi e i Rossi è in programma alle 18 sul sabbione di piazza Santa Croce. Se siete fortunati, potete ancora trovare biglietti per seguire il calcio storico fiorentino 2022 dagli spalti, in caso contrario potete vedere le partite in tv o in streaming (qui canali e orari).

Eventi alla Manifattura Tabacchi di Firenze: Many Possible Cities (fino all’11 giugno)

Le città di oggi e di domani, con la ripartenza dei sistemi urbani dopo la pandemia, fino all’11 giugno sono al centro del festival Many Possible Cities, che fa parte del programma di eventi della Manifattura Tabacchi di Firenze. Previsti talk con ospiti nazionali e internazionali, mostre ed eventi extra, come l’inaugurazione della nuova skate plaza della Manifattura e grand tour gratuiti in biciletta alla scoperta dei quartieri fiorentini. Qui l’approfondimento sugli appuntamenti di Many Possible Cities.

Mostre a Firenze: gli eventi da non perdere nel weekend (11-12 giugno)

Prosegue la stagione espositiva fiorentina. Tra le novità di questo mese di giugno la mostra Bonelli Story, che porta al Museo degli Innocenti tavole originali, illustrazioni e oggettistica della celebre casa editrice di fumetti, con tutti i suoi eroi: Tex, Zagor, Mister No, Martin Mystère, Dylan Dog, Nathan Never, Julia e Dragonero, solo per citarne alcuni.

Nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte di recente si è aperta la mostra immersiva e digitale dedicata al genio di Leonardo. Da Vinci Experience, con proiezioni e video mapping, permette di immergersi nelle invenzioni e nelle opere vinciane. Continuano poi le grandi mostre, da quella su Donatello – divisa tra Palazzo Strozzi e Bargello – fino al Quarto Stato di Pellizza da Volpedo esposto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Qui tutte le mostre da vedere a Firenze nel mese di giugno.

Gli eventi dell’Estate fiorentina

Nel cartellone degli eventi dell’Estate fiorentina, promossa dal Comune, questo weekend figura anche il festival cinematografico Sentiero Film Factory. Domenica 12 giugno al Cinema La Compagnia di Firenze la regista Beatrice Baldacci incontrerà il pubblico, dopo la proiezione del film La Tana. Per Secret Florence invece lo Sferisferio delle Cascine ospita la performance Play del coreografo Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza di Venezia, che si ispira all’antico gioco del pallone al bracciale per indagare i concetti di tempo e di durata (10, 11 e 12 giugno alle ore 21.30).

I mercatini a Firenze: cosa fare l’11 e 12 giugno 2022

Passiamo alle bancarelle. Sabato 11 giugno è il giorno di “Ognissanti in festa“, l’ormai consueto mercatino in piazza Ognissanti dedicato al collezionismo e all’artigianato (orario 9-20). In piazza dei Ciompi, sabato e domenica 09.30 alle 20.00, torna invece Creative Factory, il market organizzato dall’associazione Heyart dedicato realtà artigianali piccole per dimensione, ma grandi nella creatività.

Per la spesa alimentare e a km 0, domenica mattina in piazza del Carmine, dalle 8.30 alle 13.30 si svolge la Fierucola, mentre nei dintorni di Firenze, a Impruneta è previsto il biomercatino locale “Mangiasano”, con i gruppi di acquisto solidale del Chianti Fiorentino, contadini e artigiani (domenica 12 giugno dalle 9 fino a sera).

Concludiamo questa sezione di eventi per lo shopping a Firenze, con un singolare swap party organizzato alla piscina delle Pavoniere domenica 12 giugno, dalle 16.00 alle 19.30. L’appuntamento, promosso dall’associazione Change for planet, permette di scambiare vecchi vestiti e accessori in buone condizioni per sensibilizzare il pubblico sui temi del riuso. Ingresso a offerta minima 5 euro (con aperitivo 10 euro).

Cosa fare la sera: gli eventi, gli spazi estivi e la musica (11-12 giugno)

All’anfiteatro delle Cascine sabato 11 giugno, dalle 16 alle una di notte, un lungo programma di dj set: accanto a Ben Sterling, Pongo e Katnada, arriva a Firenze il noto dj internazionale Joseph Capriati, il cui sound è influenzato da uno stile techno, funky, shuffle e groove minimal (a pagamento, biglietti sul sito di Ultravox). Ingresso libero invece domenica 12 giugno dalle 21 per la finale del Firenze Suona Contest, concorso nazionale per giovani artisti e per musica originale. Sul palco Today’s Inmates, Libero, Ercta Collective, Biopsy O Boutique, Pandem e Draven.

Sul fronte degli spazi estivi, segnaliamo l’apertura dell’area all’aperto di Instabile, a Firenze sud, proprio sotto il Ponte del Varlungo. Venerdì 11 si parte con il concerto dei Pulsar, che grazie a percussioni riciclate riportano alle luce il sound della batucada brasiliana (ore 19.30), seguito dalle note e dalle danze di Super Cumbia y la Liga de la Alegrìa (ore 21.30). Sabato alle 21.30 invece un viaggio nella musica etnica e afro con Sandro Joyeux.

Spostandosi al chiuso, proseguono gli eventi dell’Hard Rock di Firenze dove venerdì 10 va in scena la Beatles Night del gruppo Vox Power, per una notte dedicata interamente ai successi dei Fab Four, mentre domenica 12 giugno 2022 sul palco salgono gli allievi di Lizard Accademie Musicali per una speciale serata di musica dal vivo.

Gli eventi nei dintorni di Firenze: street food e sagra del fritto misto (10-11-12 giugno)

Cibo di strada e concerti gratuiti sono gli “ingredienti” del Food Festival – Street Food, l’evento in corso fino a domenica 12 giugno in piazza IV novembre a Sesto Fiorentino. Food truck offrono prelibatezze per tutti i palati, dagli hamburger di angus al gelato thailandese, dal fritto napoletano alle specialità argentine. E poi ogni sera, un live diverso a partire dalle ore 21: venerdì Negramaro Tribute Band, sabato Ride Gorillaz e domenica i Meganoidi in concerto. Questi gli orari degli stand: venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 12.

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze, fino a domenica 12 giugno 2022 continua la nona Sagra del fritto misto organizzata dal Centro storico Lebowski al Circolo di Pozzolatico (Impruneta). Sul menu orecchiette, ravioli, paranza, gamberoni, pescato del giorno, calamari e molto altro. La festa è aperta ogni sera a cena (con intrattenimento musicale) e domenica anche a pranzo. Il ricavato andrà a sostenere la Scuola Calcio Francesco “Bollo” Orlando, in San Frediano, e le attività della cooperativa sportiva. Dettagli nell’evento Facebook.