Calcio storico fiorentino 2022: quando si gioca, date, biglietti e diretta tv

C’è attesa per la partenza della vendita dei biglietti: il calcio storico fiorentino nel 2022 torna in presenza (e in diretta tv), anche se una delle date delle partite potrebbe essere spostata per effetto dei prossimi referendum. Nella mattinata di Pasqua come da tradizione si è svolto il sorteggio delle squadre che parteciperanno alle semifinali del torneo di San Giovanni, alla presenza dei capitani dei quattro quartieri. Ecco quando si gioca il calcio storico fiorentino 2022 e quali squadre scendono sulla sabbia di piazza Santa Croce.

Le partite del calcio in costume: i colori dei quartieri estratti

Partiamo dall’esito del sorteggio delle partite del calcio storico fiorentino 2022, avvenuta prima dello Scoppio del carro, con l’estrazione dei colori che si affronteranno durante il torneo:

Prima semifinale – Azzurri di Santa Croce contro Bianchi di Santo Spirito (sabato 11 giugno 2022)

Azzurri di Santa Croce contro Bianchi di Santo Spirito (sabato 11 giugno 2022) Seconda semifinale – Verdi di San Giovanni contro Rossi di Santa Maria Novella (domenica 12 giugno 2022)

A differenza dell’anno scorso, la partita che decreterà il colore vincitore del torneo torna nella data tradizionale, venerdì 24 giugno 2022, in occasione della festa di San Giovanni, patrono della città.

Quando si gioca il calcio storico fiorentino 2022: in forse una delle 3 date

Il calendario però non è ancora definitivo. Durante le prossime settimane, una delle date delle semifinali del calcio storico fiorentino 2022 potrebbe essere spostata: si tratta della sfida del 12 giugno, per la concomitanza con le consultazioni elettorali per i referendum sulla giustizia, che si svolgono la seconda domenica di giugno e il lunedì successivo. Lo ha detto il presidente del Calcio storico, Michele Pierguidi, in occasione del sorteggio.

Tra le ipotesi un anticipo della partita venerdì 10 giugno. In questo caso però andrà deciso quale delle due semifinali si giocherà prima: se spostare da domenica a venerdì la partita tra Verdi e Rossi oppure se lasciare l’ordine tra le due sfide come sancito dal sorteggio, programmando prima il match più atteso quello tra gli Azzurri, vincitori del torneo dell’anno scorso, e i Bianchi.

La diretta tv e i biglietti per il Calcio Storico Fiorentino 2022

Dopo lo stop per la pandemia, per il torneo del calcio storico fiorentino 2022 torneranno gli spalti per il pubblico in piazza Santa Croce, con la possibilità di comprare i biglietti per assistere alle semifinali e alla finale. Visto le incertezze sul calendario delle partire, ancora non è stato dato il via alla vendita dei tagliandi.

Confermata la diretta tv, per vedere il calcio storico anche sul piccolo schermo: nella nostra regione i match saranno trasmessi in chiaro da Toscana Tv (canale 18 del digitale terrestre), mentre anche quest’anno la casa di produzione Indiana production ha i diritti a livello internazionale per la trasmissione in streaming e per realizzare prodotti video come documentari e fiction.