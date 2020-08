Il “glamping” in Toscana dove è possibile dormire sugli alberi

È il sogno di tutti i bambini e forse anche di qualche adulto. Ritrovarsi in un camping dove dormire sugli alberi, anzi un glamping della Toscana: succede al Parco di Poggio Valicaia, a Scandicci, una manciata di chilometri da Firenze dove durante l’estate 2020 è stato approntato il “Florence tree camp”. Un’occasione unica per vivere a stretto contatto con la natura, mangiare con il crepitio del barbecue, il sottofondo delle cicale che friniscono e dormire sotto un cielo stellato.

Il primo a proporre in Toscana esperienze di questo tipo fu Matteo Cortigiani, esperto climber che dette vita al “tree sleeping”, notti passate su una quercia con vista sul golfo di Baratti (quest’anno è chiuso a causa dell’emergenza Covid19 ma riaprirà presto), nel cuore della Maremma. Dopo di lui, sempre in Toscana, c’è stato chi ha costruito una casa sull’albero – come Casa Barthel, nel Chianti fiorentino – e chi ha proposto una specie di glamping (che sta, alla lettera per glamour camping) ma nessuno aveva ancora pensato a portare sui rami degli alberi delle vere e proprie tende canadesi di ultima generazione, dove dormire e rilassarsi.

Completamente trasparenti, per consentire di vedere il firmamento durante le ore più buie, le “tentsile tents” – così si chiamano queste speciali tende – sono studiate apposta per dormire sugli alberi garantendo stabilità, sicurezza, senza rotolare da una parte all’altra e allo stesso tempo tenere a distanza eventuali insetti “scocciatori” che durante la notte si aggirano per i boschi. Quale modo migliore per fare un’esperienza speciale nell’anno del Covid19, quando il mantra è evitare assembramenti e luoghi chiusi?

Glamping in Toscana: dormire sugli alberi a Poggio Valicaia, come si fa

Il programma del Florence tree camp di Poggio Valicaia prevede una passeggiata all’interno del parco (dalle 15:30), una cena barbecue (con alternative anche per celiaci e vegani) a partire dalle 19 e poi a seguire, istruzioni e preparazione per passare la notte in sicurezza. Sacco a pelo, torcia, indumenti e scarpe comode e un beauty case con lo stretto indispensabile, questo bisogna portare con sé per prendere parte all’avventura. A tutte le dotazioni di sicurezza (moschettoni, cordini e materiali varie) sono fornite dagli organizzatori, che si occupano anche della sanificazione delle tende dopo ciascun utilizzo seguendo i protocolli anti-Covid della Regione Toscana.

Quanto costa il Tree sleeping a Poggio Valicaia e le date

Ci sono ancora posti disponibili per dormire sugli alberi in questo particolare glamping della Toscana durante i quattro weekend di settembre (venerdì 4 e sabato 5 settembre, 11-12, 19-20 e infine 25 e 26) e il Florence tree camp di Poggio Valicaia costa 100 euro a persona compreso di accoglienza, pic-nic set cena barbecue, pernottamento e colazione. 120 euro a coppia, 160 euro per famiglie composte da tre persone e 200 per famiglie composte da 4 persone. C’è anche l’opzione fuga romantica che prevede il pernottamento lontano dal caos – si fa per dire – delle altre tende, in una location più riservata ed esclusiva. Infine esiste anche una proposta per gruppi di 10 con tende multiple, al costo di 500 euro a gruppo.

Chi può dormire sugli alberi in questo speciale camping sospeso?

Sugli alberi del Florence tree camp di Poggio Valicaia possono dormire praticamente tutti, dai cinque anni in su, ma per i minorenni è richiesta la presenza di un adulto. Il Parco di Poggio Valicaia ha riaperto due anni fa con una nuova gestione e tanti eventi, si trova sulle colline di Scandicci che guardano il cuore della Toscana e i paesaggi del Chianti fiorentino.