Edizioni Clichy compie 10 anni e festeggia a Villa Bardini

Barroux, uno dei più importanti illustratori della scena internazionale, il romanziere Luc Lang, lo scrittore Olivier Guez e un “viaggio” sulle tracce della Firenze di Giovanni Papini. Sono alcuni degli eventi gratuiti con cui Clichy, casa editrice indipendente fiorentina, festeggia i suoi 10 anni proponendo un programma speciale di eventi in collaborazione con La Città dei Lettori a Villa Bardini. Tutto il programma di giovedì 9 giugno, prima giornata del festival letterario, sarà infatti dedicato a questa storia nata in riva d’Arno ma che guarda Oltralpe.

Libri per ragazzi, narrativa contemporanea, classici e saggi: dal pomeriggio alla sera gli appuntamenti celebreranno la casa editrice fondata a Firenze nell’ottobre 2012 e contraddistinta dall’amore per i titoli in lingua francese, di cui propone traduzioni di alta qualità. Poi, da qui all’autunno, si susseguiranno iniziative dentro e fuori il programma de La Città dei Lettori per continuare a festeggiare il decennale delle Edizioni Clichy.

Gli eventi per i 10 anni di Edizioni Clichy a Villa Bardini

Il pomeriggio di giovedì 9 giugno si aprirà alle ore 17 con un appuntamento per i giovani lettori che vedrà protagonista l’illustratore Barroux e una lettura animata a cura della Libreria Farollo e Falpalà di Firenze. Lo stesso disegnatore parteciperà dalle ore 18 al talk Per gli occhi dell’infanzia: il racconto e le immagini – creare, confezionare e proporre libri per bambine e bambini, a cui prenderanno parte anche Giulia Pastorino e Maria Pia Secciani.

La traduzione dei grandi classici francesi come Balzac, Proust, Eliot e Duval è al centro dell’incontro previsto alle 18.30 con Giuseppe Girimonti Greco, Barbara Innocenti e Giovanni Maria Rossi. Allo stesso orario dal Belvedere di Villa Bardini partirà un singolare viaggio dei “Paesaggi letterari“, quello condotto dallo scrittore e saggista Luca Scarlini, che porterà i partecipanti nella Firenze di Giovanni Papini.

Olivier Guez e Luc Lang a Firenze

Alle ore 19.00 si tiene poi il talk I francesi e l’Italia, gli italiani e la Francia con gli interventi di Daniela Di Sora, Sandro Ferri, Fabio Gambaro, Olivier Guez e Tommaso Gurrieri. Chiude la giornata l’intervista-dialogo Scrivere tra thriller e psicoanalisi di Elena Stancanelli con Luc Lang, scrittore con undici romanzi all’attivo. Il programma de La Città dei Lettori proseguirà a Villa Bardini fino a domenica 12 giugno, per poi fare tappa in molte altre località toscane tra l’estate e l’autunno.