Eros Ramazzotti è il prossimo grande ospite di Lucca Summer Festival 2019, con il concerto in programma martedì 16 luglio in piazza Napoleone per il quale sono disponibili su Ticketone gli ultimi biglietti.

il “Vita ce n’è World Tour” di Eros Ramazzotti fa tappa a Lucca per la sua prima data estiva in Italia. Un tour iniziato nello scorso febbraio per promuovere il quattordicesimo album in studio del cantautore romano. In programma 60 concerti tra Nord e Sud America ed Europa.

Ad accompagnare Eros Ramazzotti sul palco sarà una band d’eccezione. Ne fanno parte il direttore musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra. Presenti anche tre new entry internazionali come Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) e Scott Paddock (sax).

Eros Ramazzotti a Lucca, la scaletta

Con il ritorno in Italia, magari, potrà cambiare qualche carta in tavola. Ma, salvo sorprese, anche al Lucca Summer Festival la scaletta delle canzoni eseguite dal vivo da Eros Ramazzotti sarà la seguente.

Vita ce n’è Per il resto tutto bene Stella gemella Favola Ho bisogno di te Terra promessa Dove c’è musica L’ombra del gigante Un attimo di pace Un’emozione per sempre Quanto amore sei I Belong to You (Il ritmo della passione) In primo piano Adesso tu L’aurora Una storia importante L’uragano Meri Siamo Un’altra te Più che puoi Se bastasse una canzone Per le strade una canzone Fuoco nel fuoco Cose della vita Musica è

Encore: Nati per amare Per me per sempre Più bella cosa

I biglietti per Eros Ramazzotti a Lucca

Ancora in vendita su Ticketone gli ultimi biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti al Lucca Summer Festival in programma martedì 16 luglio 2019.

Già esauriti i posti a sedere nei settori migliori, Statua Gold, Platea Gold e Platea numerata. Ancora disponibili gli altri. Il posto a sedere in platea ma a visibilità ridotta costa 69 euro. Per la Tribuna numerata si passa a 115 euro, lo stesso per la “Tribuna44” che ha invece posti numerati. Il posto in piedi ha invece un prezzo di 46 euro.