Conferme e novità per l’Estate fiorentina 2023: arriva il bando

Arriva il bando per l’Estate fiorentina 2023 con un budget di 1,7 milioni di euro: la kermesse durerà da giugno a settembre e l’avviso sarà a breve online nella rete civica del Comune. Tra le grandi novità un evento speciale in occasione del 2 giugno, rassegne speciali per il ventennale della morte di Giorgio Gaber e per il centenario della nascita di don Milani. Tornano poi i festival, dal Firenze Jazz a Musart, dalla Città dei Lettori a Copula mundi, dal Cirk Fantastik al Florence Folks.

Gli eventi speciali

Il bando per l’Estate fiorentina 2023 prevede una manifestazione speciale dedicata alla festa nazionale della Repubblica, il 2 giugno. Ci saranno eventi diffusi da realizzare con le biblioteche e un concerto-reading serale ad ingresso libero che coinvolgerà attori e artisti delle associazioni e compagnie teatrali fiorentine e di rilevanza nazionale, per ricordare tramite letture e musica la nostra storia repubblicana dal 1946 ad oggi. Tra le novità anche “La Gaberiana”, una rassegna per il ventennale della morte di Giorgio Gaber diffusa in tutto il Quartiere 4. Anche in questo caso ci saranno spettacoli, letture, concerti, incontri, esposizioni fotografiche e proiezioni.

In occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani è previsto un omaggio del Comune di Firenze. Si tratta di una serie di eventi teatrali e letterari, incontri, esposizioni e performance da tenersi in vari luoghi della città tra giugno e settembre, per ricordare questa figura. Tra gli altri eventi contenuti nel bando dell’Estate fiorentina 2023 spicca anche la rassegna di “Musica e parole” sul Sagrato della basilica di Santo Spirito. E ancora “Apriamoci alla poesia”, reading in tutti e cinque i quartieri della città.

I criteri del bando dell’Estate Fiorentina 2023 e i festival

Tra i criteri di valutazione dei progetti, il bando terrà di conto, oltre che della qualità della proposta artistica, anche del decentramento nei quartieri, dell’attitudine a coinvolgere un pubblico a 360 gradi, giovani, anziani e disabili, della presenza di misure e azioni per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Soddisfatto il sindaco Dario Nardella secondo cui l’Estate fiorentina “sarà il cuore della proposta culturale della nostra città”. La delibera approvata dalla giunta su proposta del vicesindaco e assessore alla cultura Alessia Bettini sul bando dell’Estate fiorentina 2023 prevede la conferma dei 15 grandi festival, già selezionati. Nel dettaglio: Firenze Jazz Festival, Secret Florence, Apriti cinema, Genius loci, Firenze dall’alto, Musart Festival, Florence Dance performing arts Festival, Sagrati in musica sotto le stelle, La città dei lettori, Festival au desert, Lattexplus festival, Copula mundi festival, Florence Folks Festival, Italian Brass week, Cirk Fantastik.