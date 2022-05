Eurovision 2022: dove vederlo live in lingua originale e senza commento

Parte l’Eurovision 2022 e inizia il tam tam online: dove e come vederlo in diretta senza il commento proposto su Rai 1 e godersi in lingua originale la seconda semifinale e la serata finale del song contest? Sul canale ammiraglio della tv di Stato lo show viene proposto con le spiegazioni di 3 voci fuori campo: Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi del Trio Medusa e la conduttrice Carolina Di Domenico. Ma lo Stivale italico si scopre un Paese cosmopolita. Un po’ per la curiosità di sentire come Laura Pausini e Alessandro Cattelan se la cavano con l’inglese, un po’ per seguire lo show internazionale con un audio “pulito”, in molti già durante la serata sono andati a caccia del canale tv dove vedere la diretta dell’Eurovision song contest 2022 in lingua originale e senza il commento in italiano.

Eurovision 2022 dove vederlo in tv senza il commento: la diretta sul terzo canale audio

I tanti “anglofoni” sono rimasti delusi. In Italia, sui televisori standard, l’Eurovision Song Contest non viene proposto con l’audio originale, ma per vederlo in lingua inglese ed escludere il commento c’è un trucchetto, basta selezionare il terzo canale audio dal proprio telecomando quando si è sintonizzati su Rai 1 (digitale terrestre) o su Rai 4K (piattaforma satellitare Tivùsat, canale 210).

Lo stratagemma però funziona solo sui televisori più moderni che offrono questa possibilità. Sugli apparecchi vecchi invece le immagini e i suoni che arrivano dal Palaolimpico di Torino sono accompagnati dalle traduzioni e dalle annotazioni delle tre “voci guida”. In questo caso bisognerà accontentarsi. Per seguire l’Eurovision in lingua originale non rimarrà che vederlo online in live streaming.

Come vedere l’Eurovision 2022 online in lingua originale e senza commento: lo streaming

L’altra via è affidarsi infatti alle piattaforme web (gratuite). Su Raiplay il live della semifinale e della finale dell’Eurovision 2022 viene proposto in due versioni: quella con il commento in italiano e la diretta in lingua originale inglese. Basta selezionale le modalità che si preferisce, quando si apre la scheda della diretta di Rai 1. Questa piattaforma non ha un costo di abbonamento, è sufficiente registrarsi.

Inoltre lo show canoro viene trasmesso in inglese, senza commento, sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision song contest. Online non sono previste interruzioni pubblicitarie, sostituite da brevi break sulle curiosità legate a questo evento televisivo e ai Paesi concorrenti.

Song contest in diretta: date e orario

I prossimi appuntamenti sono quindi con la semifinale della seconda serata, giovedì 14 maggio 2022, e con finale di sabato 14 maggio 2022, quando è prevista l’esibizione dell’Italia. L’orario è sempre lo stesso, dalle 20.30 in poi. Riassumiamo quindi dove e come vedere l’Eurovision 2022 in lingua originale e senza commento: