Eventi per il ponte del 1 maggio a Firenze: fiori, artigianato e sagre, ecco cosa fare

- Pubblicità -

Non mancano gli eventi in occasione del ponte del 1 maggio 2023: a Firenze sono tante le cose da fare per la festa dei lavoratori. Le mostre dedicate all’artigianato, come quella alla Fortezza da Basso, ai fiori, nel giardino dell’Orticoltura, e l’apertura dei principali musei. E poi i mercatini, la fiera alle Cascine e le numerose sagre nei dintorni di Firenze.

Eventi fino al ponte del 1 maggio a Firenze: la mostra dell’artigianato

Non una semplice fiera dedicata alle eccellenze, ma una vera e propria festa è quella che potrete trovare prendendo parte alla Mostra internazionale dell’artigianato (Mida), ospitata alla Fortezza da Basso di Firenze. L’edizione 2023 è dedicata alla creatività con oltre 400 espositori e un programma di eventi fino al 1° maggio (fino a venerdì l’orario va dalle 10 alle 20, da sabato alla festa dei lavoratori dalle 10 alle 22). La grande novità è che, all’interno della kermesse, si svolge un secondo appuntamento dal titolo “Abita“, il salone dell’arredo e della casa del futuro. Ampio spazio viene dato anche alle mostre, alle dimostrazioni e agli show cooking. Tutto quello che c’è da sapere sulla mostra dell’artigianato 2023 a Firenze lo potete scoprire nel dettaglio leggendo il nostro articolo.

- Pubblicità -

La mostra dei fiori al giardino dell’Orticoltura, fino al 1 maggio

Il giardino dell’Orticoltura di Firenze è conosciuto anche per la tanto attesa mostra dei fiori. Un grande mercato di piante, con un programma di eventi collaterali, che sono iniziati il 25 aprile e che proseguiranno fino al ponte del 1 maggio: l’orario va dalle ore 09:00 alle ore 19:30. Florovivaismo, orticoltura e frutticultura sono protagonisti con 75 espositori specializzati. Un piccolo paradiso per chi ha il pollice verde, dove trovare tante specie diverse, ricevere consigli dagli esperti e assistere a dimostrazioni pratiche. L’ingresso è gratuito. Per saperne di più potete leggere il nostro articolo sulla Mostra dei fiori a Firenze.

- Pubblicità -

Il Giardino dell’Iris di Firenze visitabile anche per il ponte del 1 maggio

Se siete amanti della natura, questo “ponte” farà proprio al caso vostro. Il Giardino dell’Iris ha infatti riaperto i suoi cancelli il 25 aprile e rimarrà accessibile fino al 20 maggio, consentendo così al pubblico di ammirare le migliaia di varietà diverse di questo fiore, nel parco situato ai “piedi” del piazzale Michelangelo. L’ingresso è gratuito, dalle ore 10:00 alle 18:00; ultimo ingresso alle 17:30. Vengono svolte anche visite guidate su prenotazione. Qui i dettagli sull’apertura 2023 del Giardino dell’iris.

Cosa fare e cosa vedere: musei aperti il primo maggio a Firenze (ma non gratis)

Per gli amanti dell’arte e della bellezza, lunedì 1 maggio 2023 sarà una vera e propria risorsa. Molti sono infatti i musei aperti a Firenze, ma in occasione della festa dei lavoratori i luoghi d’arte statali non saranno gratis, come successo per la festa della Liberazione. Dopo i 100mila visitatori registrati nel ponte del 25 aprile alle Gallerie degli Uffizi, si prevede un altro weekend da tutto esaurito. Il primo maggio, tra gli altri, sono aperti gli Uffizi (08:15 -18:30), il Giardino di Boboli (08:15 -18:30), il Bargello (08:15 -18:50) e le Cappelle Medicee (08:15 -18:50). Ma la lista è lunga (e alcuni musei sono sempre ad accesso libero): qui l’elenco delle mostre e dei musei aperti a Firenze il primo maggio 2023.

- Pubblicità -

Eventi per lo shopping nel ponte del 1 maggio: mercatini a Firenze e mercato alle Cascine

Firenze si riempie anche di mercati: primo fra tutti, quello straordinario alle Cascine (dal ponte della tramvia fino alla passerella dell’Isolotto), tanto amato dai fiorentini. Qui, nella giornata del 1 maggio (dalle ore 09:00 alle 20:00), troverete di tutto: abbigliamento, calzature, piante, cibo, e molte altro ancora. Per saperne di più, potete leggere il nostro articolo dedicato alla fiera alle Cascine. Il parcheggio del Tuscany Hall ospiterà invece la mostra mercato di antiquariato e modernariato Collezionare a Firenze – Artigianarte (sabato 29 e domenica 30 aprile 2023, dalle ore 10:00 alle 19:00). Domenica 30 aprile anche il Galluzzo è in fiera, dalle ore 08:00 alle 20:00, con un mercatino di generi vari e tante novità. E per finire a Scandicci, da venerdì 28 a domenica 30 aprile (dalle ore 09:00 alle 19:00), ci sarà la Fiera a Villa Costanza, dedicata a dischi, fumetti e vintage.

Bright Festival 2023 (28-30 aprile 2023) alla Stazione Leopolda

Non mancano gli eventi che precedono il ponte del 1 maggio a Firenze. Tra questi ricordiamo che, da venerdì 28 fino a domenica 30 aprile, si terrà la V edizione di “Bright Festival”, allestita negli ambienti della Stazione Leopolda. Una mostra immersiva che riunisce alcuni dei migliori esponenti italiani e internazionali del settore creativo digitale. Un percorso tra ambientazioni digitali, esperienze interattive, installazioni luminose e live performance. Sul sito ufficiale è possibile scaricare il programma completo del Bright Festival 2023.

Sagre nei dintorni di Firenze

Per chi stava sperando invece in un ponte più “godereccio”, tante sono le sagre nei dintorni di Firenze, come quella del cinghiale e della pizza a Pontassieve (dal 29 aprile al 1 maggio nel Campo sportivo comunale), quella del cacciucco e gamberoni alla griglia alla Rufina (29-30 aprile e 1 maggio, stadio comunale Fabio Bresci). In Mugello si mangiano tortelli e funghi prugnoli a Scarperia (29-30 aprile e 1 maggio, al circolo MCL) e anche a Borgo San Lorenzo (28-29-30 aprile e 1 maggio, Foro Boario). Infine a Empoli si svolge la decima Sagra del carciofo al Pozzale, tra il circolo Arci e il giardino comunale, dal 29 aprile fino al 7 maggio.