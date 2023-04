1° maggio in Fiera: mercato alle Cascine per la festa dei lavoratori

Un mercato straordinario in occasione della festa dei lavoratori: torna "Cascine in fiera" nel più grande parco di Firenze

Lunedì 1 maggio 2023 a Firenze torna il mercato alle Cascine, in occasione della festa dei lavoratori. Tanti banchi arrivano nel più grande parco della città per l’intera giornata. La grande fiera mercato di primavera è organizzata da Fivag Cisl Firenze, la Federazione nazionale dei venditori ambulanti, che periodicamente promuove manifestazioni analoghe anche in altre zone fiorentine, da Campo di Marte al Galluzzo fino a viale Europa.

La fiera mercato alle Cascine il 1 maggio 2023

L’appuntamento è in programma dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di lunedì 1 maggio, con i banchi che prenderanno posto nel parco delle Cascine di Firenze in viale Lincoln e piazzale Kennedy, dal ponte della tramvia fino alla passerella dell’Isolotto. Curiosando tra i vari stand degli ambulanti sarà possibile trovare proprio di tutto, dall’abbigliamento alle calzature, dagli accessori alla biancheria, dalla bigiotteria alle idee regalo. E ancora piante e fiori, per abbellire in questa primavera il giardino, e tanto cibo e street food: prodotti tipici da Toscana, Puglia e Campania; proposte delle aziende agricole locali, tra cui miele, tartufi e peperoncini; gli immancabili brigidini, i dolciumi e la pasta fritta dei “coccoli”.

I prossimi mercati straordinari di domenica: Campo di Marte e la fiera del grillo

La stessa Fivag Cisl Firenze organizza un altro grande mercato, dopo quello alle Cascine del 1 maggio. Torneranno infatti anche i banchi intorno allo stadio di Firenze: domenica 7 maggio si svolgerà “Campo di Marte in fiera” con decine di ambulanti su viale Manfredo Fanti e viale Pasquale Paoli (orario 9.00 – 20.00). Sempre l’area dell’Artemio Franchi era stata interessata a fine aprile da un’altra fiera promozionale di primavera, organizzata da Confcommercio. Infine domenica 21 maggio alle Cascine si terrà una fiera per la festa del grillo, con mercato da mattina a sera, promosso da Confesercenti e Confcommercio che hanno curato anche le fiere quaresimali.