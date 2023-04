Musei aperti a Firenze il 1° maggio 2023

- Pubblicità -

Uffizi, Giardino di Boboli, Bargello, Cappelle Medicee: sono solo alcuni dei musei aperti a Firenze lunedì 1 maggio 2023, ma in occasione della festa dei lavoratori i luoghi d’arte statali non saranno gratis, come successo lo scorso 25 aprile. In compenso alcune piccole perle sono sempre ad accesso libero. Dopo il boom di visitatori del ponte della Liberazione, in città si attende un nuovo weekend da tutto esaurito. Ecco dove andare e cosa visitare.

I musei di Firenze aperti lunedì 1 maggio 2023

Gallerie, palazzi e giardini storici: i principali musei di Firenze sono accessibili anche per la festa dei lavoratori (a pagamento secondo il normale tariffario), nonostante il lunedì sia di norma il giorno di riposo per molti di questi luoghi. Fanno gli straordinari gli Uffizi, il Giardino di Boboli e la Galleria dell’Accademia, mentre Palazzo Pitti è chiuso. Accessibili anche il Bargello, le Cappelle Medicee e Villa Bardini con il suo parco e la pergola del glicine in fiore. Molti anche i musei civici, gestiti dal Comune di Firenze, che saranno aperti lunedì 1 maggio, ecco gli orari in dettaglio dei principali siti di interesse da visitare:

Galleria degli Uffizi 8.15 alle 18.30

8.15 alle 18.30 Giardino di Boboli 8.15 – 18.30

8.15 – 18.30 Galleria dell’Accademia 8.15 – 18.50

8.15 – 18.50 Museo del Bargello 8.15 – 18.50

8.15 – 18.50 Cappelle Medicee 8.15 – 18.50

8.15 – 18.50 Museo di Palazzo Davanzati 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Museo di San Marco 8.15-13.50

8.15-13.50 Museo archeologico nazionale di Firenze 8.30-14.00

8.30-14.00 Palazzo Vecchio 9.00 – 19.00 (la Torre di Arnolfo chiude alle 17)

9.00 – 19.00 (la Torre di Arnolfo chiude alle 17) Museo Novecento 11.00 – 20.00

11.00 – 20.00 Museo di Santa Maria Novella 9.30- 17.30

9.30- 17.30 Fondazione Salvatore Romano 10.00 – 17.00

10.00 – 17.00 Cappella Brancacci (su prenotazione) 10.00 – 17.00

(su prenotazione) 10.00 – 17.00 Palazzo Medici Riccardi 9.00 – 19.00

9.00 – 19.00 Cupola del Duomo (su prenotazione) 8.15 – 19.30

(su prenotazione) 8.15 – 19.30 Campanile di Giotto 8.15 – 19.45

8.15 – 19.45 Museo Opera del Duomo 8.30 – 19.45

8.30 – 19.45 Battistero (in corso lavori di restauro ai mosaici) 8.30 – 19.45

(in corso lavori di restauro ai mosaici) 8.30 – 19.45 Basilica di Santa Croce 9.30 – 17.30

9.30 – 17.30 Basilica di San Lorenzo 9.30 – 17.30

9.30 – 17.30 Giardino di Villa Bardini 10.00 – 19.00 (incluso nel biglietto per Boboli)

(incluso nel biglietto per Boboli) Museo degli Innocenti 9.00 – 19.00

9.00 – 19.00 Sinagoga di Firenze e museo ebraico 10.00 – 17.30

Collezione Roberto Casamonti 11.15 – 19.00

11.15 – 19.00 Casa Buonarroti 10.00 – 16.30

10.00 – 16.30 Casa di Dante 10.00 – 18.00

Qui il pdf dell’ufficio turistico di Firenze con tutti gli orari in dettaglio.

I musei gratis a Firenze il 1° maggio 2023

Il 25 aprile i musei statali di Firenze sono stati gratis per tutta la giornata, ma così non sarà il 1° maggio 2023. La festa dei lavoratori infatti non ricade nel calendario di aperture a costo zero del Ministero della Cultura. Ci sono però alcuni musei e luoghi d’arte di Firenze che sono sempre gratis, ecco i principali aperti il 1 maggio:

Duomo di Firenze , cattedrale di Santa Maria del Fiore 10.15 – 16.45*

, cattedrale di Santa Maria del Fiore 10.15 – 16.45* Chiesa di Santa Trinita 8.00 – 12.00 e 16.00 – 18.15

8.00 – 12.00 e 16.00 – 18.15 Basilica della Santissima Annunziata 7.00 – 12.45 e16.00 – 17.00

7.00 – 12.45 e16.00 – 17.00 Basilica di Santo Spirto (la sagrestia è a pagamento) 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

(la sagrestia è a pagamento) 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 Basilica di San Miniato al Monte 9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00

9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00 Chiostro dello Scalzo 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Cenacolo di Sant’Apollonia 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Cenacolo di San Salvi 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Villa medicea La Petraia visite accompagnate alle 9.30; 10.30; 11.30; 14; 15; 16; 17

visite accompagnate alle 9.30; 10.30; 11.30; 14; 15; 16; 17 Giardino della Villa Medicea di Castello 8.30 – 18.30

8.30 – 18.30 Parco mediceo di Pratolino 10.00-20.00

* L’ingresso alla Cripta di Santa Reparata, alla Cupola, al Campanile di Giotto, al Battistero e al Museo del Duomo sono invece a pagamento

Le mostre da visitare il primo maggio

Oltre ai musei, anche le più grandi mostre in corso a Firenze saranno aperte lunedì 1 maggio, con regolare biglietto a pagamento, ecco gli orari in sintesi: