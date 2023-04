Mostra dei fiori a Firenze: l’edizione 2023 nel giardino dell’Orticoltura

- Pubblicità -

La mostra dei fiori a Firenze è uno degli eventi più attesi della primavera: anche per l’edizione 2023 la fiera colora il giardino dell’Orticoltura per 7 date con un grande mercato di piante tra il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio. Florovivaismo, orticoltura e frutticultura: in questo parco subito fuori dal centro cittadino arrivano 75 espositori specializzati. Un piccolo paradiso per chi ha il pollice verde, dove trovare tante specie diverse, ricevere consigli dagli esperti e assistere a dimostrazioni pratiche.

Date e orari della mostra dei fiori 2023 nel giardino dell’Orticoltura di Firenze

La mostra-mercato dei fiori nel giardino dell’Orticoltura di Firenze si svolge da martedì 25 aprile e continua fino a lunedì 1° maggio 2023 e questa variopinta fiera è aperta tutti i giorni con orario 9.00 – 19.30. La manifestazione, come da tradizione, è organizzata dalla Società Toscana di Orticultura che promuove anche un evento analogo in autunno. L’ingresso è gratuito. Dalle orchidee orchidee alle acidofile, dalle piante grasse a quelle carnivore. E poi ancora tillandsie, ortensie, camelie, agrumi, semi, colture da orto, senza dimenticare tutto quello che serve per il giardino e il balcone. In questa fiera all’aperto sarà possibile trovare proprio di tutto per chi vuole far fiorire il giardino o il terrazzo di casa.

Non solo mostra-mercato: gli eventi in programma

Accanto alla mostra mercato di piante e fiori, anche l’edizione 2023 propone eventi, incontri, dimostrazioni e corsi nel giardino dell’Orticoltura di Firenze, nella vicina biblioteca e nel Tepidario del Roster, la suggestiva serra liberty ospitata all’interno del parco. Ci saranno ad esempio lezioni di pittura botanica su ceramica e di acquerello, approfondimenti su come coltivare e curare diverse specie vegetali (orchidee, agrumi, acidofile, tillandsie). E poi passeggiate guidate nel giardino dell’Orticoltura, concerti sotto la Loggia e presentazioni di libri. Sul sito della Società Toscana di Orticultura è disponibile il programma 2033 (in pdf) della mostra dei fiori di Firenze.