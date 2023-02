Mostra dell’artigianato a Firenze: le date 2023 della grande fiera

- Pubblicità -

Torna la grande fiera dedicata all’handmade, alle produzioni d’eccellenza e alla creatività: le date dell’edizione 2023 della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze (Mida) sono state fissate come di consueto a cavallo del ponte della Liberazione e di quello della festa dei lavoratori. La novità è che l’87esima edizione della kermesse si svolgerà in contemporanea con “Abita”, il salone dell’arredo e della casa del futuro, ospitato sempre negli spazi della Fortezza da Basso. Due fiere quindi con uno stesso biglietto di ingresso.

Le date e gli orari della mostra dell’artigianato 2023 a Firenze

L’appuntamento con la mostra dell’artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze sarà da martedì 25 aprile a lunedì 1° maggio 2023, per 7 date ricche di eventi e incontri. Sono già numerosi gli artigiani, le imprese e i designer che hanno assicurato la loro presenza in questo grande evento, che si estenderà su una superficie di 25mila metri quadrati. Un appuntamento, che complici i due ponti festivi, richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori. Solo l’anno scorso si sono registrate oltre 56 mila presenze.

Firenze Fiera, che organizza la Mostra internazionale dell’artigianato, ha diffuso gli orari di apertura: l’evento sarà accessibile il 25, 29, 30 aprile e 1° maggio 2023 dalle 10 alle 22, mentre nelle altre date dalle 10 alle 20. Presenti anche punti ristoro all’aperto che saranno attivi dalle 10 alle 22 (l’ingresso è libero dopo le ore 20).

Non solo una fiera dell’artigianato, a Firenze anche Abita

Il programma ufficiale degli eventi non è stato ancora diffuso, ma stando alle anticipazioni le giornate saranno ricche di appuntamenti con mostre, installazioni, laboratori didattici e lavorazioni in diretta. La novità del 2023 è il ritorno di Abita, la fiera dedicata al mondo della casa e dell’arredamento organizzata da Sicrea all’interno della Fortezza, in contemporanea alla mostra dell’artigianato. L’evento offrirà soluzioni innovative nei settori dell’arredamento, della bioedilizia, del design e del verde.

Quanto costano i biglietti per la mostra dell’artigianato 2023

Firenze Fiera ha diffuso anche le informazioni sul costo dei biglietti per la mostra dell’artigianato 2023 Mida (che comprende anche l’ingresso ad “Abita”):

biglietto intero 7 euro (6 euro se comprato online)

7 euro (6 euro se comprato online) biglietto ridotto 5 euro, valido dal mercoledì al venerdì (under 25, over 65, soci di Unicoop Firenze)

5 euro, valido dal mercoledì al venerdì (under 25, over 65, soci di Unicoop Firenze) diversamente abili 5 euro (tutti i giorni)

5 euro (tutti i giorni) ingresso gratis – bambini fino a 12 anni, accompagnatori persone diversamente abili, accompagnatori di gruppi composti da almeno 10 persone

– bambini fino a 12 anni, accompagnatori persone diversamente abili, accompagnatori di gruppi composti da almeno 10 persone ingresso gratuito per la ristorazione all’aperto, dalle 20 alle 22