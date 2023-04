L’apertura e gli orari 2023 del Giardino dell’iris di Firenze

- Pubblicità -

Si rinnova lo spettacolo del Giardino dell’iris di Firenze: l’apertura 2023 consentirà di ammirare 10mila varietà diverse di questo fiore nel parco ai “piedi” del piazzale Michelangelo. Un vero e proprio scrigno di biodiversità che è accessibile al pubblico soltanto una volta l’anno, in primavera per una ventina di giorni, in occasione delle splendide fioriture di questa specie vegetale. Come da tradizione torna anche il premio internazionale dedicato ai botanici e agli specialisti che creano nuovi ibridi.

Quando è prevista l’apertura del giardino dell’Iris di Firenze: gli orari 2023

Come di consueto l’apertura del Giardino dell’iris di Firenze è in programma tra la festa della Liberazione e la seconda decade di maggio, per la precisione da martedì 25 aprile a sabato 20 maggio 2023, ogni giorno con gli stessi orari: dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18. L’ultimo ingresso è consentito alle 17.30, con una mezz’ora di tempo per gironzolare tra i vialetti. Negli altri periodi dell’anno le visite sono solo su richiesta. L’accesso è da viale Michelangelo 82, sul versante che dal piazzale scende a piazza Ferrucci, e da viale Poggi 3/C. Non sono ammessi i cani, ad eccezione di quelli guida per non vedenti.

La Società italiana dell’Iris, che cura questo parco, organizza anche visite guidate su prenotazione, chiamando il numero 055.483112 o scrivendo un’email a [email protected] Una visita all’interno del giardino e delle fioriture degli iris non ha prezzo, ma in questo caso l’ingresso è gratuito. È possibile comunque contribuire al mantenimento di questo tesoro verde lasciando un’offerta libera.

Com’è nato il giardino degli iris a Firenze: la storia e il concorso

Nato nel 1954 come spazio per un Concorso Internazionale per le migliori varietà di Iris su forte richiesta di Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, il giardino dell’Iris è stato inaugurato tre anni dopo ed è tutt’oggi un punto di riferimento per la grande varietà di specie al suo interno. Nel tempo questa area verde chiamata “Podere dei Bastioni”, 2 ettari e mezzo che si trovano sotto piazzale Michelangelo, si è arricchita di 10mila diverse varietà ibride di iris, provenienti da ogni parte del globo, dal Giappone all’America, creando un ecosistema unico nel suo genere.

Le fioriture possono essere ammirate grazie a percorsi e vialetti che percorrono tutto il parco e che regalano un panorama inconsueto sulla città di Firenze, in particolare sul quadrante di Campo di Marte. E in futuro potrebbero nascere delle nuove “porte” di accesso, per collegare il giardino al vicino parco pubblico che nascerà nell’area dell’ex camping di piazzale Michelangelo.

Anche in questo 2023 il giardino dell’Iris di Firenze ospiterà il concorso internazionale giunto alla 65esima edizione: il nuovo appuntamento con la competizione è fissato dall’8 al 13 maggio 2023, in base a regole ben precise pubblicate sul sito web della Società Italiana dell’Iris. Ogni varietà, inviata a Firenze da ibridatori di tutto il mondo per partecipare a questo contest floreale, viene coltivata all’interno del Giardino dell’iris per tre anni, prima di essere giudicata.

Nel corso del tempo al concorso principale si sono aggiunte altre competizioni collaterali: una per gli acquerelli, l’altra per le fotografie, sempre a tema iris. E se non fosse sufficiente questo spettacolo naturale, sull’altre versante di piazzale Michelangelo è possibile visitare il giardino delle rose di Firenze, mentre sulla collina a fianco si trova Villa Bardini con la tanto attesa fioritura del glicine.

Il simbolo di Firenze non è un giglio

Infine una curiosità. Anche se i fiorentini sono soliti chiamare “giglio” il simbolo della città, il fiore riportato sullo stemma e sul gonfalone non è un lilium (specie che comunemente viene chiamata giglio). Si tratta invece proprio di un iris rosso su sfondo bianco.