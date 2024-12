Eventi in Toscana il 7 e 8 dicembre, da Livorno a Siena

Sulla costa, in borghi medievali o nel cuore della campagna. I luoghi animati da eventi e manifestazioni perfetti per una gita fuori porta durante il fine settimana dell'Immacolata

- Pubblicità -

Mercatini di Natale, ma anche fumetti, performance oniriche in un castello “magico” e una festa tutta dedicata all’olio: il weekend dell’8 dicembre in Toscana dà l’opportunità di riscoprire il territorio grazie a tanti eventi. Abbiamo selezionato i principali.

Mercato in piazza del Campo a Siena

A Siena è ormai una tradizione dell’Avvento. Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre si svolge il Mercato nel Campo: 130 espositori propongono le loro eccellenze nelle casette che prendono posto in piazza del Campo (orario 8-20). Ispirandosi ai mercati medievali, l’area di vendita sarà divisa in due. Da una parte il cibo e l’enogastronomia senese (dai salumi al panforte) e dall’altra l’artigianato. In programma anche eventi per grandi e piccoli, con laboratori e presentazioni di libri. Info sui canali social della manifestazione.

Magico Natale alla Villa di Marlia

- Pubblicità -

Il fine settimana dell’8 dicembre è l’occasione buona per visitare piccoli tesori della Toscana, dove respirare l’atmosfera natalizia grazie a eventi e iniziative. È il caso della Villa Reale di Marlia (Capannori – Lucca) che il 7 e 8 dicembre e nei due weekend successivi si veste a festa. Ecco le sorprese che riserva questo luogo. Installazioni luminose nel parco, laboratori per bambini che potranno anche incontrare Babbo Natale, presepi artigianali della storica azienda Fontanini Presepi di Bagni di Lucca, vin brulè e cioccolata calda. Ingresso alla Villa Reale e al parco a pagamento (15 euro intero, ridotto 5). Info:villarealedimarlia.it.

Mercatini ed eventi nel cuore della Toscana: Natale a Castelfalfi (7-8 dicembre)

Il suggestivo borgo medievale di Castelfalfi, oggi resort di lusso sulle colline di Montaione (Firenze), si anima per 3 weekend con mercatini di Natale, spettacoli, canti gospel, concerti itineranti, la casa di Babbo Natale e street food. Primo appuntamento proprio nel weekend dell’Immacolata, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 11 alle 19. L’ingresso è gratuito. Info e programma: www.castelfalfi.com.

Il mercatino di Natale nella “perla” della Val d’Orcia

- Pubblicità -

Un altro borgo della Toscana da (ri)scoprire è Pienza, che il 7 e l’8 dicembre ospita uno dei mercatini di Natale più visitati della Val d’Orcia. 40 banchi distribuiti lungo le vie del centro storico mettono in mostra le eccellenze alimentari del territorio, artigianato e articoli da regalo. Orario dalle 10 alle 19. Domenica intrattenimento con zampognari, giocolieri, artisti di strada e street band, dalle 12 alle 17. Info: www.facebook.com/proloco.pienza.

Eventi nel livornese: Sognambula a Castiglioncello

Spostandosi sulla costa toscana, atmosfere da sogno e performance suggestive trasformano il Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno) in un luogo magico, grazie agli eventi del festival onirico del teatro di strada “Sognambula”, dal 6 all’8 dicembre (venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 17 alle 22). La manifestazione, che di norma si svolge durante l’estate, per la prima volta propone un’edizione speciale nel periodo natalizio. Il tema scelto è quello del coraggio. Tra gli eventi in programma spettacoli con la manipolazione del fuoco e la danza verticale sulle pareti del castello. Ingresso 13 euro. Info: www.sognambula.it

Festa olio a San Quirico d’Orcia (Siena)

- Pubblicità -

In questa rassegna di eventi per il weekend dell’8 dicembre non può mancare l’oro verde della Toscana, l’olio extravergine d’oliva. San Quirico d’Orcia (Siena) da venerdì a domenica ospita la 31esima edizione della Festa dell’Olio, una delle più longeve d’Italia, che vede la presenza di 12 aziende olivicole. In programma degustazioni negli stand dei produttori, momenti di folklore popolare, visite ai frantoi, trekking dell’olio, mercatini artigiani e musica. Programma completo su lafestadellolio.com.

Ganzo Comics a Pisa

Nel fine settimana dell’Immacolata la Stazione Leopolda di Pisa ospita Ganzo Comics con eventi dedicati a tutti gli appassionati del mondo “nerd” (sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 20). Oltre alla mostra mercato, il festival propone aree dedicate ai giochi da tavolo, di ruolo, di retrogaming con i migliori videogiochi del passato e poi spettacoli sul palco centrale e contest per i cosplay. Ingresso: intero 6 euro, ridotto 5 euro. Info: ganzoeventiculturali.it.

Cosa fare in Toscana nel weekend dell’8 dicembre 2024: gli altri eventi