Eventi e mercatini di Natale a Firenze nel weekend (7-8 dicembre 2024)

Il Natale si avvicina sempre di più e il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 a Firenze è ricco di eventi a tema, mercatini, luci e alberi. A questi si aggiungono altre iniziative, come il “River to River”, festival dedicato al cinema indiano. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti di questo weekend.

L’accensione degli alberi di Natale e gli eventi del Florence Light Up

Sabato 7 dicembre si dà ufficialmente avvio agli eventi in vista del Natale 2024 a Firenze. In questa giornata è in programma l’accensione dei quattro alberi nel centro cittadino: in Palazzo Vecchio (cortile di Michelozzo, ore 17:30), piazza Duomo (ore 18:00), piazza della Repubblica (ore 18:30) e piazzale Michelangelo (ore 19:30). Le sorprese non finiscono qui: a partire da sabato 7 monumenti di Firenze si illumineranno con video-mapping e proiezioni grazie a Florence Lights Up.

Il tema di quest’anno è la campagna di comunicazione “Enjoy Respect Firenze”, un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio. E poi le tante luminarie, dal “tunnel di luci” su Ponte Vecchio, alle installazioni speciali in via Tornabuoni fino agli alberi lungo i viali, ma gli allestimenti particolari arriveranno anche in tutti i quartieri periferici di Firenze. Ulteriori informazioni sugli eventi in preparazione al Natale 2024 a Firenze qui.

Eventi a Firenze (8 dicembre 2024): il mercato di Natale nel piazzale delle Cascine

Tra gli eventi in programma per domenica 8 dicembre a Firenze si ricorda il Fierone di Natale nel piazzale delle Cascine, lungo il normale “circuito” del mercato martedì. Centinaia di ambulanti si riuniranno, dalle ore 08:00 alle 20:00, per una grande festa all’insegna dello shopping all’aria aperta: su viale Lincoln sarà possibile acquistare abbigliamento, accessori, calzature, articoli per la casa e tanto street food. Ingresso libero.

I mercatini di Natale: gli eventi solidali a Firenze (7-8 dicembre 2024)

Sono già iniziati da alcuni giorni i mercatini di Natale in città, ma questo fine settimana ce ne sono tre davvero imperdibili, solidali e a ingresso libero. Il primo è il “Christmas Bazaar” al Tepidarium del Roster (ingresso da via Bolognese 17A), suggestiva serra del giardino dell’Orticoltura. Un vivace market, organizzato da Ailo – American International League Of Florence, in cui sarà possibile sostenere onlus del territorio e trovare abbigliamento vintage, accessori, oggetti fatti a mano, libri e decorazioni natalizie (venerdì 6, dalle 14:00 alle 18:00; sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00).

Il secondo è “NataleperFile” a Palazzo Corsini (lungarno Corsini, n.8), organizzato dalla Fondazione Italiana di Leniterapia, con 35 espositori di capi di abbigliamento, accessori, articoli di design, biancheria per la casa, gioielli, cibo e molto altro ancora. L’iniziativa sostiene l’attività della Fondazione (dal 6 all’8 dicembre 2024, dalle ore 10 alle 19). Terzo evento è il mercatino di Natale della delegazione fiorentina della Croce Rossa a Palazzo Capponi, in Oltrarno (Borgo San Frediano 12). Oggetti, abbigliamento, accessori e profumi donati da grandi aziende e da griffe della moda, a cui si aggiunge il vintage (venerdì 6, 15:30–18:30; sabato e domenica, 10:00-17:00). Tutti i mercatini di Natale 2024 a Firenze qui.

… E quelli di artigianato

Altri quattro mercatini, in questo fine settimana del 7 e 8 dicembre, sono invece dedicati all’artigianato. In piazza Santissima Annunziata torna la Fierucola dell’Immacolata: sabato e domenica, dalle 9 alle 19, mostra mercato di prodotti alimentari genuini e manufatti artigianali. In programma anche e presentazioni di libri e laboratori per realizzare decorazioni natalizie naturali.

Artefacendo porta le creazioni di artigianato artistico firmate da 31 realtà del territorio in piazza dei Ciompi, sabato e domenica dalle 10 alle 20. La Manifattura Tabacchi ospita poi il Creative Factory market, progetto che si occupa di promozione del nuovo artigianato italiano (il 7 e l’8, dalle 10:00 alle 20:00). Si ricorda infine l’appuntamento con il Bazar Natale WIC, che celebra il talento, la creatività e l’imprenditorialità femminile (sabato e domenica, dalle 11:00 alle 20:00), con un mercatino al Net Records Loft di via Guglielmo Massaia (Rifredi).

Cinema: River to River, un festival indiano

Ha preso il via giovedì 5 e proseguirà fino al 10 dicembre il 24° River to River Florence Indian Film Festival al cinema La Compagnia e in altri spazi della città. Si tratta dell’unica manifestazione in Italia dedicata alla cinematografia e alla cultura del subcontinente indiano. In programma per sabato 7, alle ore 20:30, la presenza dell’astro nascente Babil Khan, figlio di Irrfan Khan, che presenterà la prima italiana del thriller “Logout” di cui è protagonista. E poi domenica 8, alle 20:30, la prima italiana dello sci-fi distopico “Ennennum”, definito un perfetto “Black Mirror” indiano, alla presenza della pluripremiata regista Shalini Ushadevi (8/12 ore 20.30). Il programma completo su www.rivertoriver.it.

I Pinguini Theater presentano “Il rompiballe” di Francis Veber al Teatro di Cestello

Uno spettacolo intriso di una comicità a non finire, ma anche di una importante critica sociale, è quello che porteranno I Pinguini Theater con “Il rompiballe” di Francis Veber al Teatro di Cestello. Le date da segnare in agenda sono venerdì 6 e sabato 7 dicembre alle ore 20:45 e domenica 8 alle 16:45. Lo spettacolo è ambientato in una squallida stanza di albergo a Marsiglia, dove un killer professionista molto quotato nel suo ambiente sta per portare a termine la “missione” più importante della sua vita. Per un errore, si ritrova però a condividere la stanza d’albergo con un rompiballe: Francois Pignon, che si è appena lasciato dalla moglie e vorrebbe togliersi la vita. Tutto il resto è una sorpresa dietro l’altra. Biglietti: 15 euro acquistabili su TicketOne. Prenotazioni chiamando lo 055.294609 oppure scrivendo a [email protected]. Orari biglietteria: giovedì, venerdì e sabato, dalle 17:00 alle 19:30.

Eventi nei dintorni di Firenze: il Marrone d’inverno a Marradi (8 dicembre)

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze si segnala che domenica 8 dicembre si terrà il tradizionale mercatino di Natale per le vie di Marradi. Per l’occasione ci sarà anche la possibilità di partecipare ad un concorso gastronomico dedicato alla tipica torta di marroni e ad una tavola rotonda, dedicata sempre al castagno, dal titolo “L’albero buono”. Informazioni: 055.8045170 oppure [email protected].

La Via dei Presepi a Cerreto Guidi

Da domenica 8 dicembre torna il tanto atteso appuntamento con “La Via dei Presepi” a Cerreto Guidi. Le strade del borgo medievale saranno inondate di presepi, da quelli più tradizionali a quelli fatti all’uncinetto. Durante i fine settimana saranno in programma anche varie iniziative ed eventi per tutti. Per le visite guidate e le gite è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico comunale chiamando il numero 0571.55671 o scrivendo a [email protected] oppure presso l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune allo 0571.906225.

Altre cose da fare a Firenze e in tutta la Toscana

