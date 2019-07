Il 14 luglio è la festa nazionale francese e, come succede da qualche anno, anche Firenze celebra questa ricorrenza con musica e balli in piazza Ognissanti grazie alla collaborazione tra l’Institut Français, il consolato di Francia e l’associazione Borgognissanti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Eventi in programma il 14 luglio a Firenze

Il programma della serata di domenica prende il via alle 20.00 per andare avanti fino a mezzanotte. Alle 20.30 musica francese dal vivo con l’esibizione di Ludo Vandeau ed il suo ensemble, poi dalle 22 a mezzanotte serata disco in piazza Ognissanti con la selezione musicale curata da dj Fred.

Saranno presenti anche stand gastronomici per assaporare crepes, gelato, frutta e bevande, mentre dalle 20.00 a mezzanotte sarà possibile cimentarsi in un singolare torneo di “Pétanque”, la specialità dello sport delle bocce nata in Provenza all’inizio del Novecento e proposta tra le 3 nuove discipline delle prossime Olimpiadi del 2024. L’obiettivo del gioco è piazzare la propria boccia più vicina al pallino dell’avversario.

Durante la festa le squadre si sfideranno così in diversi turni e fra chi si aggiudicherà le partite saranno estratti due vincitori di un corso di francese (iscrizioni al concorso via mail a [email protected] e informazioni sul sito dell’Istituto francese di Firenze).

La festa francese in piazza Ognissanti

L’evento di domenica 14 luglio fa parte dell’Estate Fiorentina 2019 e – spiegano gli organizzatori – vuole celebrare il legame tra Firenze e la Francia: si va dalle due regine Medici, Caterina e Maria, alla reggenza dei Lorena, fino a Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone, che è sepolta proprio nella chiesa di Ognissanti. Inoltre a Firenze nel 1907 è stato fondato Julien Luchaire il primo istituto di cultura francese al mondo, luogo di scambio culturale e strumento di pace e di democrazia.

Per informazioni sulla festa francese in piazza Ognissanti è possibile chiamare l’Institut Français di Firenze al numero 055 2718801.