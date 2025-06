Sagre, feste ed eventi a Firenze nel weekend (28-29 giugno)

- Pubblicità -

Questo fine settimana, Firenze e i suoi dintorni offrono una vasta gamma di eventi per tutti i gusti, tra sabato 28 e domenica 29 giugno 2025. Ritorna il cinema all’aperto in vari luoghi della città, mentre a Fiesole Massimo Recalcati guiderà in un’affascinante lezione sulla psicoanalisi. A Villa Vogel, la Festa giapponese Tanabata promette un’esperienza immersiva nella cultura orientale, mentre alla Flog si tiene la Festa Fiom, con dibattiti e musica. Inoltre, il Campi Beer Festival saluta il pubblico con due serate imperdibili, ma ci sono anche molte sagre nei dintorni fiorentini. Scopriamo insieme gli appuntamenti da non perdere.

I primi cinema all’aperto a Firenze

Tra gli eventi clou della stagione estiva, a Firenze ci sono i cinema all’aperto: nel fine settimana del 28 e 29 giugno 2025 un’ampia programmazione abbraccerà piazze e luoghi di tutta la città. Questo è il primo weekend di apertura per il Cinema Chiardiluna, nel cuore dell’Oltrarno, che propone anteprime e film d’autore. Venerdì sul grande schermo arriva Diamanti di Ferzan Özpetek, sabato nell’arena è ospite Valerio Mastandrea per presentare il suo Nonostante, mentre domenica è in cartellone Follememente di Paolo Genovese.



Alla Manifattura Tabacchi debutta il 27 l’arena estiva con l’edizione 2025 della rassegna “In cantiere”: venerdì sera si inaugura con Il complotto di Tirana di Manfredi Lucibello, seguito sabato 28 da Nonostante di Valerio Mastandrea, entrambi introdotti dagli stessi registi nei talk delle 19:30 in Piazza della Ciminiera. Sarà possibile immergersi in questo spazio rigenerato e vivere un’esperienza immersiva grazie alle cuffie wireless per la visione.



Proseguono anche le proiezioni al Cinema di Castello, arena attiva dal 14 giugno nella zona nord della città, che festeggia i suoi 100 anni con film d’essai e promozioni dedicate ai soci. Grazie all’iniziativa Cinema Revolution, il biglietto per i film italiani ed europei costa 3,50 euro in tutte le sale aderenti. Infine, il cinema gratuito di Apriti Cinema 2025 illumina ogni sera piazza de’ Pitti con film in lingua originale sottotitolati, offrendo una proposta internazionale in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze. Qui le arene estive di Firenze.

Eventi a Firenze: Festa giapponese Tanabata a Villa Vogel (28-29 giugno 2025)

Il fascino del Giappone torna ad incantare Firenze: sabato 28 e domenica 29 giugno, i giardini di Villa Vogel ospitano gli eventi della Festa Tanabata, organizzata dall’Associazione Culturale Giapponese Lailac. Ispirata a un’antica leggenda legata alle stelle, la festa invita i partecipanti a scrivere i propri desideri su colorati foglietti di carta, i tanzaku, da appendere ai rami di bambù come gesto simbolico di speranza e connessione con il cielo.



L’evento, gratuito e aperto a tutti, offre spettacoli di danza e musica tradizionale con artisti arrivati dal Giappone, come la Maestra Mizuki del gruppo Hino-Bayashi e i performer Yumeya e Hibiki, ma anche laboratori, giochi, omikuji (oracoli della fortuna), cerimonie del tè, calligrafia e tamburi taiko. Nel giardino sarà allestito un coloratissimo mercato con artigianato, kimono, accessori e uno street food corner firmato Mangiappone con specialità come takoyaki, onigiri e tsukune.

Festa della Fiom alla Flog

Sabato 28 giugno 2025 si conclude la Festa Fiom in via Michele Mercati 24b presso la Flog, sulla Collina del Poggetto, con una giornata all’insegna del confronto sui grandi temi globali e della musica dal vivo. A partire dalle 18:00, il dibattito “La Fiom Cgil alla sfida dei cambiamenti globali” vedrà protagonisti il segretario generale nazionale Michele De Palma, la vicepresidente di FairWatch Monica Di Sisto e lo scrittore Giulio Marcon, moderati da Gabriele Polo. Un’occasione per riflettere su diritti, lavoro e sostenibilità in un mondo in rapida trasformazione. In serata, dalle 21:00, spazio ai concerti con The Fish Bones, Marino makes market, The Real Wood e The Imprinting.

Gli eventi nei dintorni di Firenze: Massimo Recalcati all’Estate Fiesolana (29 giugno)

Tra gli appuntamenti di domenica 29 giugno si ricorda, al Teatro Romano di Fiesole, la lectio dello psicoanalista Massimo Recalcati, intitolata “Miracoli”. Un’occasione per il pubblico fiorentino di partecipare a un viaggio nella psicoanalisi contemporanea, con uno dei suoi massimi interpreti. Al centro dell’incontro, i miracoli raccontati nei Vangeli – come la trasformazione dell’acqua in vino o la moltiplicazione dei pani – vengono riletti da Recalcati non come eventi sovrannaturali, ma come segni del potere trasformativo del desiderio umano. Secondo il professore, la vera legge non reprime il desiderio, ma lo conduce alla sua piena realizzazione. Biglietti su Bit Concerti.

Ultimo weekend del Campi Beer Festival

Il Campi Beer Festival propone gli ultimi concerti nel weekend di sabato 28 e domenica 29 giugno nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Dopo oltre due settimane di musica, street food, birre artigianali e divertimento per tutte le età, il festival saluta il suo pubblico con due serate a ingresso gratuito. Sabato 28 giugno è la volta di Cosmic Open Air, una festa sotto le stelle tra sonorità elettroniche e atmosfere estive, mentre domenica 29 si chiude con Rock in Movie, uno show coinvolgente che celebra le colonne sonore rock più iconiche della storia del cinema. Ulteriori informazioni nell’articolo sul Campi Beer Festival.

Estate al Chimera

Tra gli eventi sportivi del weekend, si ricorda che sabato 28 e domenica 29 giugno il Chimera Club di Firenze, in via della Chimera 25, ospita una nuova tappa del torneo “Road to Torino” di Pickleball, disciplina in forte crescita anche in Italia. In programma le categorie Open singolare maschile e femminile, oltre ai match di doppio maschile e misto, per un fine settimana all’insegna dell’agonismo e del divertimento. L’iniziativa è aperta sia ad atleti esperti che ad appassionati curiosi di avvicinarsi a questo sport dinamico e inclusivo. Per informazioni e iscrizioni: 375.5453866.

Sagre da non perdere nei dintorni di Firenze (sabato 28 e domenica 29 giugno 2025)

Questo fine settimana offre una vasta scelta di sagre da non perdere in tutta la provincia di Firenze. A San Michele a Torri (Scandicci), la Sagra del Fiore di Zucca Fritto propone una delizia tipica della cucina toscana, mentre a Malmantile (Lastra a Signa) si tiene la Festa della Ficattola, per gustare uno dei piatti più tradizionali della zona.

A Pozzolatico, nel comune di Impruneta, si celebra la Sagra del Fungo Porcino, mentre a Luco di Mugello (Borgo San Lorenzo) si svolge la Sagra del Tortello, simbolo della cucina mugellana.

Pelago ospita la Sagra del Tortello alla Pelaghese, una specialità locale, mentre a Bassa (Cerreto Guidi) è in programma la Sagra del Pesce, per gli amanti dei piatti di mare. A Montelupo Fiorentino, la Sagra della Pizza e della Pasta Fresca offre una serata di buon cibo e allegria, e infine, a Spicchio (Vinci), non mancherà la Sagra della Chiocciola.