Niente più Cascine, ma neanche il parco di San Donato a Novoli come ipotizzato inizialmente: la Festa de l’Unità di Firenze per l’edizione 2019 si sposta in zona Campo di Marte, al Mandela Forum dov’è in programma all’inizio di settembre.

Le date, quando inizia

La kermesse organizzata dal Partito Democratico metropolitano e comunale cambia periodo, anche se di poco, e sarà più corta: non inizierà a fine agosto, come ormai era tradizione, ma prenderà il via mercoledì 4 settembre 2019 per andare avanti fino a venerdì 13 settembre. 9 giornate di programmazione contro le 18 della passata edizione.

Festa de l’Unità di Firenze 2019 al Mandela Forum

Il “trasloco” era già nell’aria da mesi, visti gli alti costi che il Pd sarebbe stato costretto a sostenere per una kermesse più lunga nel parco delle Cascine. A luglio si era ipotizzato il trasferimento al parco di San Donato, ma problemi organizzativi e logistici hanno fatto spostare la Festa de l’Unità 2019 di Firenze al Mandela Forum, luogo che già negli anni Novanta la ospitava. L’idea, spiega il Partito Democratico fiorentino, è quella di utilizzare la location di Campo di Marte anche nei prossimi anni.

Stand e iniziative prenderanno posto nell’area intorno al palazzetto dello sport e questa scelta ha comportato uno slittamento in avanti delle date, per attendere la conclusione del cinema all’aperto dell’Arena di Marte.

Le prime anticipazioni sul programma 2019 della Festa de l’Unità di Firenze

La festa de l’Unità Firenze sarà anche la festa regionale del Pd con un programma di eventi che si concentrerà sui temi toscani in vista delle elezioni per rinnovare Consiglio e presidente della Regione il prossimo anno.

Il 2019 sancisce anche l’addio agli stand commerciali: tutti gli spazi saranno gestiti soltanto da volontari del Pd e dei Giovani democratici. Ci saranno 2 palchi per i dibattiti, una libreria, l’area per balli e spettacoli, giochi per bambini e gli immancabili ristoranti anche questi a cura dei militanti del partito. In cantiere il progetto per allestire un’area cinema.

Aggiornamenti nelle prossime settimane sulla pagina Facebook de la Festa de l’Unità fiorentina.