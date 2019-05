Un appuntamento straordinario per fare shopping a Firenze. Il mercato intorno allo Stadio Artemio Franchi è maxi: domenica 2 giugno 2019 si svolge si svolge la 18esima edizione della “Fiera di primavera di Campo di Marte”, organizzata dalla Fiva-Confcommercio fiorentina, associazione di categoria degli ambulanti.

La manifestazione, una delle più attese dagli amanti dei mercatini, inizialmente era prevista il primo weekend di maggio, ma è stata rinviata di un mese a causa del maltempo.

La Fiera di primavera di Campo di Marte, l’orario

Dalle ore 9.00 alle 19.00, 300 banchi prendono posto tra viale Fanti e viale Maratona per una fiera promozionale molto partecipata. Nel mercato straordinario intorno allo Stadio di Firenze è possibile trovare di tutto: abbigliamento per tutta la famiglia, calzature, accessori, biancheria per la persona e per la casa, profumi, cosmetici, giocattoli, articoli per la casa e molto altre.

Tra le proposte anche stand dedicati a fiori, piante e animali, oltre ai tanti banchi di cibo, dalla porchetta fino ai brigidini.

Firenze, il mercato allo Stadio 2019, “Ci aspettiamo il record”

“Quest’anno il rinvio legato alle infauste previsioni meteo del 5 maggio scorso ha fatto crescere ancora di più l’attesa – dice il direttore della Confcommercio Toscana Franco Marinoni – ci aspettiamo un record di visitatori a passeggiare e fare shopping tra i banchi, che resteranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 19”.

In questo articolo, gli altri eventi previsti a Firenze nel fine settimana del 1° e 2 giugno 2019.